El acusado del tiroteo que obligó a evacuar a Trump durante la Cena de Corresponsales declara ante un tribunal federal

El ataque en la Cena de los Corresponsales expone nuevas vulnerabilidades en la seguridad de eventos políticos en Estados Unidos (DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS)

Cole Thomas Allen, de 31 años, comparecerá por primera vez ante el tribunal federal de Washington D.C., según informó CBS News. Allen fue identificado como el presunto atacante que intentó irrumpir armado en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, realizada el sábado en el Washington Hilton.

El evento, con más de 2.500 asistentes, fue abruptamente interrumpido cuando Allen, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, trató de atravesar un puesto de control del Servicio Secreto, de acuerdo con Los Angeles Times.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados del lugar, mientras que un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en su chaleco antibalas y fue dado de alta poco después. No se reportaron más heridos graves gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, según detalló CBS News.

El presidente fue retirado del salón minutos después de que se reportaran disparos en las inmediaciones del evento (REUTERS/Bo Erickson)

Últimas actualizaciones del caso

Según fuentes federales citadas por CBS News, Allen enfrenta cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

Además, la fiscal federal Jeanine Pirro declaró el sábado por la noche en conferencia de prensa que “es evidente, según lo que sabemos hasta ahora, que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible. Gracias al puesto de control instalado fuera del salón, donde miles de personas se encontraban para escuchar al presidente de Estados Unidos, ese control funcionó. Nadie resultó herido de gravedad, pero estaba claro hacia dónde se dirigía este acusado”.

Pirro anticipó que se espera la presentación de más cargos en la jornada del lunes. Estas declaraciones fueron recogidas por CBS News.

La fiscal federal destacó el papel del control policial que evitó que el agresor ingresara al área principal (REUTERS/Nathan Howard)

Tanto el FBI como el Servicio Secreto mantienen abiertas varias líneas de investigación, incluyendo el análisis de los antecedentes, dispositivos electrónicos y manuscritos del sospechoso, así como entrevistas a familiares y conocidos, señala The Washington Times.

El domingo, el fiscal general interino Todd Blanche confirmó a CBS News que Allen habría planeado el ataque con la intención de agredir a funcionarios de la administración Trump.

Esta motivación se desprende tanto del “manifiesto” atribuido al sospechoso como de su actividad reciente en redes sociales, según confirmaron fuentes oficiales a TIME.

La policía federal considera que Allen actuó solo y que no tenía antecedentes penales ni estaba bajo vigilancia previa, tal como informa CBS News.

El fiscal general interino señaló que todo apunta a que el objetivo del atacante eran funcionarios del gobierno (REUTERS/Jonathan Ernst)

Perfil del sospechoso y contexto

De acuerdo con Los Angeles Times, Cole Thomas Allen nació y creció en Torrance, California. Es ingeniero mecánico por el California Institute of Technology (Caltech), donde se graduó en 2017, y obtuvo una maestría en ciencias de la computación en 2025 por la California State University, Dominguez Hills.

Según News3LV, Allen trabajaba como ingeniero y desarrollador independiente de videojuegos, además de desempeñarse como profesor de apoyo en C2 Education, donde fue nombrado “profesor del mes” en diciembre de 2024.

En su historial no figuran antecedentes criminales y, hasta el momento, no hay registros de alertas previas ante las autoridades, precisa CBS News.

El presunto autor, ingeniero y docente, no tenía antecedentes y viajó desde California hasta Washington días antes del ataque

The Washington Times detalla que Allen viajó desde California a Chicago y luego a Washington D.C. por tren. Se hospedó en el mismo hotel donde se celebraba la cena y transportó las armas en su equipaje.

Según su entorno familiar, citado por TIME, Allen había mostrado en los últimos tiempos un comportamiento errático y declaraciones extremas, llegando a anunciar a su familia que haría “algo importante”.

En el análisis de sus redes sociales y dispositivos, las autoridades hallaron mensajes contrarios a la administración Trump, así como publicaciones con contenido político y religioso, según reporta CBS News.

Allen, sin afiliación partidaria registrada, realizó una donación de USD 25 a la campaña de Kamala Harris a través de ActBlue en 2024 y participó de protestas vinculadas a movimientos progresistas como The Wide Awakes, según publica News3LV.

Luego de ser detenido, Allen permanece bajo custodia federal a la espera de su comparecencia judicial (Bill Frischling/ CQ Roll Call/Distribución vía REUTERS)

El manifiesto y la reacción oficial

El llamado “manifiesto” de Allen, enviado por correo electrónico a familiares antes del ataque y actualmente en poder del FBI, revela una visión de justicia personal motivada por lo que describe como “crímenes” de la administración Trump.

CBS News accedió a una copia de este documento, de más de 1.000 palabras, que contiene referencias explícitas a su intención de atacar a funcionarios priorizando a los de mayor rango. Además, justifica la acción desde una perspectiva religiosa, argumentando que “no actuar sería complicidad”, según The Washington Times.

El propio presidente Trump confirmó la existencia del manifiesto y lamentó que la familia del sospechoso no hubiese informado antes a las autoridades, según declaraciones recogidas por CBS News.

En entrevistas televisivas, Trump rechazó los términos empleados por Allen, quien lo califica de “pedófilo, violador y traidor” (acusaciones que el mandatario repudió), y atribuyó el ataque a la radicalización de ciertos sectores políticos, tal como reflejó TIME.

El documento atribuido al sospechoso motivó pronunciamientos inmediatos desde la Casa Blanca y la familia presidencial (REUTERS/Jonathan Ernst)

Operativo policial y estado de la investigación

El FBI ejecutó registros en la casa familiar de Allen en Torrance y en su habitación del Hilton, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentos, según Los Angeles Times.

La policía también interrogó a la hermana del sospechoso en Rockville, Maryland, quien confirmó que Allen almacenaba armas en la casa de sus padres sin su conocimiento, según CBS News.

Se investiga si el atacante tuvo contacto con algún grupo extremista, aunque hasta ahora la hipótesis principal es que actuó solo, conforme a lo informado por The Washington Times.

Allen fue sometido a una evaluación médica tras su detención y trasladado a una cárcel de Washington D.C., a la espera de su presentación ante el tribunal federal. Las autoridades aseguran que el operativo de seguridad permitió evitar una tragedia mayor, ya que el atacante no logró acceder al salón principal donde se encontraba el grueso de los asistentes, según CBS News.

La pesquisa federal incluye allanamientos y el análisis de dispositivos electrónicos incautados tanto en el hotel como en el domicilio familiar (REUTERS/Daniel Cole)

Contexto del evento y repercusiones

La Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los eventos más importantes del calendario político estadounidense, con la presencia de funcionarios, periodistas, celebridades y el presidente en funciones.

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en eventos públicos y el acceso a armas de fuego, además de motivar llamados a la reflexión sobre el clima político y la violencia motivada por razones ideológicas, según analiza TIME.

El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y mediático, mientras se aguardan nuevos detalles tras la comparecencia de Allen en el tribunal y el avance de las investigaciones federales.