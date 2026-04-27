Tiroteo en la Universidad Estatal de Arkansas: cuatro heridos durante una fiesta estudiantil en el campus

La violencia armada irrumpió en un encuentro estudiantil y reavivó el debate sobre la seguridad en los espacios universitarios de Arkansas (KAIT)

Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo sacudió el campus de Arkansas State University en Jonesboro, dejando cuatro personas heridas, de las cuales tres son estudiantes de la institución. El incidente se produjo durante una fiesta en Unity Park, un espacio tradicionalmente utilizado para reuniones estudiantiles.

Según los reportes de Arkansas Democrat-Gazette, la situación se desencadenó poco después de la medianoche, cuando una llamada al 911 advirtió sobre la presencia de disparos en medio de la multitud.

La Policía Estatal de Arkansas y la policía universitaria respondieron rápidamente a la emergencia. De acuerdo con la vocera Cindy Murphy, una de las víctimas, estudiante de la universidad, fue atendida en el lugar, mientras que los otros tres heridos —incluidos dos estudiantes y una persona más— fueron trasladados a hospitales cercanos, todos en condición estable.

Entre las lesiones reportadas, una mujer sufrió una herida de bala en la pierna; los demás presentaron raspones y contusiones, resultado del pánico y la estampida generada cuando la multitud intentó escapar precipitadamente del sitio de los hechos.

La casa de estudios fue escenario de una intensa movilización policial y habilitó recursos de apoyo psicológico para los alumnos afectados (Arkansas State University)

Unity Park: fiesta registrada y testimonios del caos

Unity Park es reconocido como un espacio central para eventos masivos y celebraciones organizadas por estudiantes. Según declaraciones oficiales y reportes de KARK-TV, la reunión figuraba como un evento registrado ante la universidad, lo cual indica que contaba con autorización institucional.

Este matiz fue destacado por Jonesboro Right Now, que confirmó que la fiesta había sido registrada previamente por la administración universitaria, aunque la institución continuará revisando la naturaleza formal del evento.

Los testimonios de los estudiantes presentes en el lugar reflejan el desconcierto reinante. Christian Royal, alumno de primer año, relató que al principio pensó que se trataba de una pelea, algo que suele ocurrir en este tipo de reuniones, pero al percatarse de los disparos, su principal preocupación fue localizar a sus amigos: “Yo estaba allí con cinco amigos, así que necesitaba asegurarme de que estaban bien”, contó Royal a KARK-TV.

Otro estudiante, Douglas Foote, afirmó que recibió la notificación oficial en su teléfono y de inmediato comenzó a comunicarse con sus compañeros para confirmar que no estuvieran en peligro.

El parque, conocido por albergar celebraciones juveniles, quedó bajo la lupa tras convertirse en el epicentro del tiroteo (@40/29 News)

Las grabaciones de radio policial difundidas por KARK-TV revelan la confusión de los primeros instantes. Un despachador describió cómo la multitud se dispersó en múltiples direcciones, y señaló: “Tengo a otra joven herida, le rozaron la pierna”. Estas escenas muestran la rapidez con la que los equipos de emergencia debieron actuar para asistir a los afectados y asegurar la zona.

Las autoridades universitarias, encabezadas por Todd Clark, responsable de comunicaciones, enviaron correos electrónicos y comunicados a la comunidad para informar que no existía una amenaza activa tras el incidente y recomendaron mantener la calma.

Asimismo, el Centro de Consejería Universitaria fue puesto a disposición de los estudiantes para brindar asistencia psicológica a quienes lo requirieran.

El estudiante de primer año vivió momentos de angustia mientras buscaba a sus amigos en medio del caos desatado por los disparos (@K8 News)

Investigación en curso y medidas de seguridad

La Policía Estatal de Arkansas asumió la investigación, considerando su competencia sobre incidentes graves con armas de fuego en instituciones públicas. Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni avances en la identificación de los responsables, y la investigación permanece abierta.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información relevante que se comunique con la policía estatal al número 870-935-7303, como reiteraron KAIT-TV y KARK-TV.

La universidad expresó su agradecimiento porque no hubo víctimas fatales y reiteró la importancia de la colaboración y el apoyo entre los miembros de la comunidad. Los directivos programaron una reunión para revisar los protocolos de seguridad y analizar los procedimientos en la organización de eventos estudiantiles tras lo ocurrido.

Jonesboro Right Now confirma que hasta este momento no se produjeron arrestos ni se esclareció el motivo del tiroteo. El campus sigue atento a nuevas actualizaciones, mientras la situación de los heridos evoluciona de manera favorable.