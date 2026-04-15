Un investigador admitió haber introducido bacterias de contrabando en EEUU ocultas en un paquete de ropa interior

Youhuang Xiang, ex investigador postdoctoral en la Universidad de Indiana, fue condenado en Estados Unidos por contrabandear ADN de E. coli desde China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ex investigador postdoctoral de la Universidad de Indiana fue condenado en Estados Unidos por contrabandear ADN de la bacteria E. coli desde China, oculto en un envío declarado falsamente como ropa interior femenina, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso, que involucra la manipulación de material biológico sin autorización y que ocurrió entre marzo de 2024 y abril de 2026, ha impulsado una vigilancia reforzada sobre la importación de materiales científicos, exigiendo que todas las instituciones académicas estadounidenses revisen y refuercen sus protocolos para cumplir con la legislación vigente.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Youhuang Xiang, ciudadano chino de 32 años, recibió la sentencia de cuatro meses y una semana de prisión federal, una multa de USD 500 y un año de libertad condicional supervisada, luego de declararse culpable de contrabando. La agencia federal detalló que el material genético fue enviado desde China a Bloomington, Indiana, oculto en un paquete cuyo manifiesto aduanero identificaba el contenido como “ropa interior de fibras sintéticas, otras prendas femeninas”.

La investigación, liderada por la agencia de inteligencia estadounidense (Buró Federal de Investigaciones - FBI) y la agencia de control fronterizo (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza - CBP), comenzó tras la detección de envíos sospechosos desde China dirigidos a personas relacionadas con la Universidad de Indiana. El caso fue procesado por la fiscalía federal del distrito sur de Indiana y concluyó con una orden judicial de deportación inmediata a China para Xiang, después de cumplir su condena, según la información oficial del DOJ.

¿Quién es Youhuang Xiang y qué actividad realizó en Indiana?

Youhuang Xiang trabajó como investigador postdoctoral en el departamento de biología de la Universidad de Indiana bajo una visa de no inmigrante J-1, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El comunicado oficial indica que Xiang recibió en marzo de 2024 el paquete con muestras de ADN de E. coli, remitido por una empresa china dedicada a la ciencia y tecnología. La agencia federal señaló que la declaración aduanera del envío fue falsificada para eludir los controles de importación.

La FBI detectó irregularidades en los patrones de importación de material biológico hacia Indiana, lo que dio origen a la investigación. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los agentes federales consideraron inusual que Xiang gestionara el envío a través de una empresa científica, pero con documentación propia del sector textil.

La sentencia a Xiang incluye cuatro meses y una semana de prisión federal, una multa de USD 500 y un año de libertad condicional supervisada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo fue descubierto el contrabando de biomaterial desde China y cuál fue el proceso judicial?

El 23 de noviembre de 2025, Xiang fue detenido por agentes de la CBP en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago tras regresar de un viaje de investigación en el Reino Unido, de acuerdo con el DOJ. Durante el interrogatorio, Xiang negó al principio cualquier implicación en conductas ilegales, pero más adelante admitió que la declaración de aduana había sido falsificada intencionalmente y que las muestras de ADN de E. coli se ocultaron en el paquete para eludir la ley estadounidense.

Según el comunicado de la agencia federal, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad y dictó sentencia de prisión, multa y libertad condicional. Adicionalmente, la fiscalía federal del distrito sur de Indiana obtuvo la orden de deportación inmediata a China para Xiang tras el cumplimiento de su condena.

¿Qué es la bacteria E. coli y por qué requiere autorización su importación?

La bacteria Escherichia coli (E. coli) es comúnmente empleada en laboratorios de investigación por su facilidad de manipulación genética y rápido crecimiento. Conforme a la normativa estadounidense informada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se exige la declaración y autorización previas para importar cualquier material biológico, incluidas muestras genéticas bacterianas, debido a potenciales riesgos para la salud pública, la agricultura o el medio ambiente.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de cepas de E. coli son inocuas y son parte normal de la flora intestinal humana, aunque algunas variantes pueden ser peligrosas. Las autoridades estadounidenses mantienen controles estrictos, especialmente cuando se desconoce la cepa específica involucrada, como ocurrió en el caso de Youhuang Xiang.

La importación de material biológico, como muestras de ADN de E. coli, exige declaración y autorización previa para proteger la salud pública y la seguridad nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué opinan las autoridades federales sobre el caso?

El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó declaraciones de funcionarios federales. Timothy J. O’Malley, agente especial a cargo de la FBI en Indianápolis, expresó: “Quienes intentan introducir material biológico clandestinamente en Estados Unidos ponen en importante riesgo la seguridad pública. Ocultar la bacteria E. coli para evitar ser detectada demuestra un claro desprecio por la ley y por la seguridad de los demás. El FBI no tolerará estas acciones y garantizará que los responsables comparezcan ante la justicia”.

La investigación contó con la colaboración de la CBP y otras agencias federales encargadas del control de materiales biológicos. Durante la audiencia, la fiscalía informó que se hallaron pruebas que vinculan a Xiang con el Partido Comunista Chino y que había mentido sobre esta afiliación durante trámites migratorios en Estados Unidos.

¿Cuáles fueron las consecuencias legales y migratorias para Youhuang Xiang?

La sentencia impuesta por el tribunal de distrito del distrito sur de Indiana determinó que Xiang debía cumplir cuatro meses y una semana de prisión federal, pagar una multa de USD 500 y permanecer bajo un año de libertad condicional supervisada. Además, la corte dispuso la deportación inmediata a China del acusado tras cumplir su condena, según el comunicado oficial.

La fiscalía sostuvo que la ocultación de la filiación política agravó las consecuencias penales del caso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos subrayó que la importación ilegal de materiales biológicos representa una amenaza para la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos.

El tribunal ordenó la deportación inmediata de Youhuang Xiang a China tras cumplir la condena, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué repercusiones tiene este caso para la vigilancia de importaciones científicas en Estados Unidos?

El caso de Youhuang Xiang intensificó la vigilancia de las autoridades estadounidenses sobre envíos internacionales de material biológico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos resaltó que el cumplimiento de la normativa federal es obligatorio para todos los importadores, incluso para instituciones académicas y científicas. Cualquier intento de eludir los controles constituye un delito federal, sin importar la cantidad ni el propósito del material involucrado.

Las agencias federales han reforzado la supervisión de envíos sospechosos y la cooperación entre entidades para detectar y sancionar contrabando. Según la agencia federal, la sentencia y expulsión de Xiang actúan como advertencia a otros actores científicos y académicos sobre las consecuencias legales de infringir la ley.

¿Qué procedimientos deben seguir los académicos para la importación de material biológico a Estados Unidos?

Los investigadores y centros académicos que deseen importar muestras biológicas a Estados Unidos deben seguir los procedimientos de declaración y autorización establecidos por las autoridades federales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó que las infracciones pueden implicar sanciones penales, multas, libertad condicional y la expulsión del país para ciudadanos extranjeros.

Las regulaciones vigentes protegen la salud pública, la agricultura y el medio ambiente ante la introducción de agentes patógenos o material genético no autorizado. De acuerdo con los criterios de los CDC y los protocolos de la FBI, la vigilancia sobre importaciones científicas seguirá como prioridad para las agencias estadounidenses.