Nueva York y Nueva Jersey despliegan un megaoperativo en aeropuertos para blindar a turistas del Mundial ante estafas y amenazas

Autoridades buscan evitar fraudes y abusos económicos ante la llegada récord de visitantes internacionales por el torneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de más de 1.000.000 de visitantes a Nueva York por Mundial 2026 activó una ofensiva inédita contra los conductores ilegales que operan en los aeropuertos de la región.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, junto a la Comisión de Taxis y Limusinas, anunció una campaña de 10 años y USD 100 millones para enfrentar estafas, sobreprecios y episodios de intimidación que afectan a pasajeros recién aterrizados, según informó The City.

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Las autoridades estiman que, durante los ocho partidos del torneo previstos entre el 13 de junio y el 19 de julio en el área metropolitana, el movimiento de turistas se incrementará de manera excepcional. Los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark Liberty serán el principal punto de ingreso para miles de viajeros, muchos de los cuales se verán expuestos por primera vez a las prácticas de captadores ilegales.

La vigilancia en los accesos y salidas de los aeropuertos se incrementó para desalentar maniobras ilegales y proteger a los recién llegados (REUTERS/Jeenah Moon)

Estrategias y sanciones frente a un problema persistente

El fenómeno de los viajes clandestinos no es nuevo en la ciudad, pero la magnitud del evento y el volumen de visitantes llevaron a las autoridades a endurecer las medidas:

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Refuerzo de la presencia policial y de inspectores en los principales aeropuertos.

Tasa adicional de USD 594 para recuperar vehículos incautados por captar pasajeros de manera ilegal.

Sanciones agravadas: una condena por esta actividad sumará cinco puntos a la licencia de conducir y quienes acumulen once o más en dos años podrán perderla.

A pesar de los controles previos, las citaciones por viajes ilegales crecieron de manera sostenida:

En 2025 se registraron 2.874 infracciones en JFK y LaGuardia, con el 91% de los casos concentrados en JFK.

Este aumento representa un salto del 258% respecto a las 802 actas labradas en 2022.

Hasta fines de mayo, la Comisión de Taxis y Limusinas había contabilizado 2.021 infracciones por operación sin licencia en ambos aeropuertos.

Las autoridades reconocen que las multas y sanciones vigentes no resultaron disuasivas para los reincidentes, quienes asumen los castigos como parte de su negocio. “Es un problema persistente, y admito que a veces se siente como un juego de golpear topos”, resumió Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, en diálogo con The City.

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La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria reconoció que el desafío persiste por la reincidencia de quienes operan fuera de la ley (REUTERS/Bing Guan)

Impacto en los pasajeros y modernización de la prevención

El accionar de los captadores ilegales afecta especialmente a turistas que llegan cansados tras vuelos largos y buscan una salida rápida del aeropuerto.

Según Midori Valdivia, presidenta de la Comisión de Taxis y Limusinas, este tipo de experiencias pueden resultar traumáticas y afectan tanto la seguridad de los pasajeros como los ingresos de los conductores autorizados.

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En el último año, se documentaron 68 casos en los que los pasajeros fueron amenazados, y en 16 de ellos, retenidos hasta entregar dinero. Uno de los episodios más graves involucró a dos turistas japoneses que, tras negarse a pagar USD 500 exigidos por un conductor ilegal, fueron llevados a Flushing Meadows Corona Park y amenazados antes de ser liberados.

Para prevenir estos episodios, la Autoridad Portuaria desplegó carteles en más de 10 idiomas en las zonas de recogida de equipaje y comenzó a modernizar la red de cámaras en el aeropuerto JFK. El nuevo sistema permitirá identificar automáticamente las matrículas de reincidentes y alertar a la policía en tiempo real.

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Nuevas tecnologías y cartelería multilingüe apuntan a reducir riesgos y orientar a los turistas para que eviten situaciones de extorsión (REUTERS/Shannon Stapleton)

Entre los testimonios recogidos por The City, el cineasta Max Perelitsa, recién llegado desde Kazajistán, opinó que la campaña debería centrarse en proteger a los viajeros más vulnerables.

Jay Henderson, otro pasajero, sostuvo que siempre prefiere contar con un traslado previamente agendado para evitar riesgos en la terminal.

La combinación de controles reforzados, tecnología y sanciones más severas busca proteger a los visitantes y garantizar que su primera experiencia en Nueva York no esté marcada por estafas ni intimidaciones. Con el Mundial como telón de fondo, la ciudad pretende mostrar una cara segura y ordenada ante los ojos del mundo.

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