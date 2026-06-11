Estados Unidos

Nueva York y Nueva Jersey despliegan un megaoperativo en aeropuertos para blindar a turistas del Mundial ante estafas y amenazas

La inminente llegada de visitantes por la Copa del Mundo obliga a las autoridades a intensificar la vigilancia y modernizar la seguridad en las terminales aéreas, frente al crecimiento de las denuncias por extorsión, sobreprecios y episodios de intimidación

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Una maleta gris decorada con pegatinas de banderas de países y un llavero del trofeo Mundial, en un aeropuerto con taxis amarillos al fondo
Autoridades buscan evitar fraudes y abusos económicos ante la llegada récord de visitantes internacionales por el torneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de más de 1.000.000 de visitantes a Nueva York por Mundial 2026 activó una ofensiva inédita contra los conductores ilegales que operan en los aeropuertos de la región.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, junto a la Comisión de Taxis y Limusinas, anunció una campaña de 10 años y USD 100 millones para enfrentar estafas, sobreprecios y episodios de intimidación que afectan a pasajeros recién aterrizados, según informó The City.

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Las autoridades estiman que, durante los ocho partidos del torneo previstos entre el 13 de junio y el 19 de julio en el área metropolitana, el movimiento de turistas se incrementará de manera excepcional. Los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark Liberty serán el principal punto de ingreso para miles de viajeros, muchos de los cuales se verán expuestos por primera vez a las prácticas de captadores ilegales.

La vigilancia en los accesos y salidas de los aeropuertos se incrementó para desalentar maniobras ilegales y proteger a los recién llegados (REUTERS/Jeenah Moon)
La vigilancia en los accesos y salidas de los aeropuertos se incrementó para desalentar maniobras ilegales y proteger a los recién llegados (REUTERS/Jeenah Moon)

Estrategias y sanciones frente a un problema persistente

El fenómeno de los viajes clandestinos no es nuevo en la ciudad, pero la magnitud del evento y el volumen de visitantes llevaron a las autoridades a endurecer las medidas:

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  • Refuerzo de la presencia policial y de inspectores en los principales aeropuertos.
  • Tasa adicional de USD 594 para recuperar vehículos incautados por captar pasajeros de manera ilegal.
  • Sanciones agravadas: una condena por esta actividad sumará cinco puntos a la licencia de conducir y quienes acumulen once o más en dos años podrán perderla.

A pesar de los controles previos, las citaciones por viajes ilegales crecieron de manera sostenida:

  • En 2025 se registraron 2.874 infracciones en JFK y LaGuardia, con el 91% de los casos concentrados en JFK.
  • Este aumento representa un salto del 258% respecto a las 802 actas labradas en 2022.
  • Hasta fines de mayo, la Comisión de Taxis y Limusinas había contabilizado 2.021 infracciones por operación sin licencia en ambos aeropuertos.

Las autoridades reconocen que las multas y sanciones vigentes no resultaron disuasivas para los reincidentes, quienes asumen los castigos como parte de su negocio. “Es un problema persistente, y admito que a veces se siente como un juego de golpear topos”, resumió Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, en diálogo con The City.

La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria reconoció que el desafío persiste por la reincidencia de quienes operan fuera de la ley (REUTERS/Bing Guan)
La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria reconoció que el desafío persiste por la reincidencia de quienes operan fuera de la ley (REUTERS/Bing Guan)

Impacto en los pasajeros y modernización de la prevención

El accionar de los captadores ilegales afecta especialmente a turistas que llegan cansados tras vuelos largos y buscan una salida rápida del aeropuerto.

Según Midori Valdivia, presidenta de la Comisión de Taxis y Limusinas, este tipo de experiencias pueden resultar traumáticas y afectan tanto la seguridad de los pasajeros como los ingresos de los conductores autorizados.

En el último año, se documentaron 68 casos en los que los pasajeros fueron amenazados, y en 16 de ellos, retenidos hasta entregar dinero. Uno de los episodios más graves involucró a dos turistas japoneses que, tras negarse a pagar USD 500 exigidos por un conductor ilegal, fueron llevados a Flushing Meadows Corona Park y amenazados antes de ser liberados.

Para prevenir estos episodios, la Autoridad Portuaria desplegó carteles en más de 10 idiomas en las zonas de recogida de equipaje y comenzó a modernizar la red de cámaras en el aeropuerto JFK. El nuevo sistema permitirá identificar automáticamente las matrículas de reincidentes y alertar a la policía en tiempo real.

Nuevas tecnologías y cartelería multilingüe apuntan a reducir riesgos y orientar a los turistas para que eviten situaciones de extorsión (REUTERS/Shannon Stapleton)
Nuevas tecnologías y cartelería multilingüe apuntan a reducir riesgos y orientar a los turistas para que eviten situaciones de extorsión (REUTERS/Shannon Stapleton)

Entre los testimonios recogidos por The City, el cineasta Max Perelitsa, recién llegado desde Kazajistán, opinó que la campaña debería centrarse en proteger a los viajeros más vulnerables.

Jay Henderson, otro pasajero, sostuvo que siempre prefiere contar con un traslado previamente agendado para evitar riesgos en la terminal.

La combinación de controles reforzados, tecnología y sanciones más severas busca proteger a los visitantes y garantizar que su primera experiencia en Nueva York no esté marcada por estafas ni intimidaciones. Con el Mundial como telón de fondo, la ciudad pretende mostrar una cara segura y ordenada ante los ojos del mundo.

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