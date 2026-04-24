Vecinos de Miami exigen frenar los permisos de tala de árboles por riesgo de inundaciones y calor extremo

La carta enviada a la alcaldesa Eileen Higgins demanda frenar la eliminación de árboles por temor a un aumento de inundaciones y temperaturas extremas en la ciudad. (CBS Miami)

Un número creciente de vecinos de Miami exige que el gobierno local detenga de inmediato la entrega de permisos para la tala de árboles. Alegan que la pérdida masiva de árboles puede agravar las inundaciones urbanas y empeorar el calor extremo, fenómenos cada vez más notorios en la ciudad. Esta demanda se formalizó en una carta enviada el lunes a la alcaldesa Eileen Higgins, al gerente de la ciudad James Reyes y a los miembros de la comisión de Miami, según informó el diario local de referencia Miami Herald.

La carta, firmada por decenas de residentes y organizada por Sandy Moise, integrante del Sierra Club Miami, capítulo local de la organización ambiental estadounidense, solicita suspender los permisos de tala mientras un comité de expertos evalúa reformas fundamentales. Los firmantes expresan inquietud por la creciente facilidad para talar árboles en los barrios, el reemplazo de ejemplares adultos por vegetación menos densa y superficies de concreto, así como por el impacto de estas intervenciones en la capacidad de la ciudad para mitigar inundaciones y regular la temperatura en zonas residenciales.

Residentes advierten sobre el impacto ambiental y económico de la tala de árboles

Chris Baraloto, subdirector del Instituto del Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, advirtió en declaraciones al Miami Herald que la reducción de la vegetación “agrava el calor” y, con la llegada de la temporada de lluvias, hará que “los efectos se manifiesten en el sistema pluvial”. Baraloto señaló que los grandes árboles restantes de Miami son fundamentales para gestionar la escorrentía y reducir la temperatura ambiente. Por esto, recomendó una mayor protección oficial de dichos ejemplares.

Los residentes denuncian que recientes cambios administrativos facilitaron los permisos de tala y benefician a desarrolladores en detrimento del entorno ambiental de Miami. (CBS Miami)

Habitantes de barrios como Brickell temen que el desarrollo urbano que sustituye árboles maduros por especies pequeñas o cemento incremente el riesgo de inundaciones. En Morningside, la agente inmobiliaria y residente de toda la vida Maji Ramos alertó que, si la destrucción del arbolado urbano continúa, la depreciación inmobiliaria y los problemas de seguro podrían agravarse. “Si no controlamos esto, ¿cuánto tiempo seguiremos siendo asegurables?”, preguntó Ramos.

En un extracto que resume la demanda de la comunidad, el diario subraya: Un grupo amplio de residentes de Miami solicitó que la ciudad detuviera la emisión de permisos de tala de árboles debido a la preocupación sobre el aumento de inundaciones y la subida de la temperatura urbana. Los vecinos, respaldados por expertos, advirtieron que la eliminación de grandes ejemplares expone a la comunidad a mayores riesgos ambientales y económicos y exigieron una reforma en la política municipal antes de continuar con las talas.

Disputa sobre los cambios en permisos y fiscalización municipal

Los residentes denuncian que recientes modificaciones administrativas habrían facilitado la aprobación de permiso de tala, supuestamente beneficiando a desarrolladores que buscan acelerar obras. La administración municipal rechaza esa interpretación y sostiene que “no se han cambiado las normas fundamentales que regulan el retiro de árboles”, según un comunicado oficial citado por Miami Herald.

Trabajadores y maquinaria en la obra de construcción del complejo de apartamentos Plaza M, con edificios de gran altura visibles al fondo. (CBS Miami)

Las autoridades afirman que “Miami mantiene su compromiso de proteger y preservar el dosel arbóreo urbano”, revisando cada solicitud conforme al Capítulo 17 del código municipal. Este reglamento exige la presentación de documentación certificada por arboristas e incluye inspecciones en el lugar y controles posteriores para asegurar el cumplimiento.

El gobierno local asegura que las recientes mejoras corresponden a tareas administrativas para optimizar el procedimiento, y no a una flexibilización de las exigencias legales para eliminar árboles. No obstante, Miami Herald recoge el creciente malestar vecinal por lo que consideran una “falta de cumplimiento de las reformas prometidas”.

Proceso de reforma y participación pública: avances y demoras

El año pasado, la comisión municipal aprobó una partida de más de USD 100.000 destinada a diseñar un proceso de consulta pública con la creación de un comité de árboles e instancias formales de participación social. Sin embargo, Sandy Moise expresó en Miami Herald que, la ciudad “no ha activado el comité todavía” y que ya ha pasado casi un año.

En un correo dirigido al gerente municipal, el comisionado Rafael Rosado reiteró la inquietud sobre la demora: “No sé por qué no se han reunido. Presenté mis nombramientos el verano pasado”, afirmó Rosado según el medio local.

La comisión de Miami aprobó más de USD 100.000 para consultas públicas y la creación de un comité de árboles, proceso estancado por falta de convocatoria formal. (CBS Miami)

Funcionarios municipales indicaron al mismo medio que el esquema de consultas públicas sigue vigente y que está previsto convocar un grupo de asesoría vecinal y talleres comunitarios para actualizar la normativa de protección arbórea.

Reacciones y expectativas futuras ante el manejo de la cobertura arbórea en Miami

El conflicto en torno a los permisos de tala, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la demora en la creación de mecanismos de participación refleja un debate público en aumento sobre la gestión del arbolado urbano en un contexto de crecientes riesgos climáticos. Los vecinos y expertos, como Baraloto y miembros del Sierra Club Miami, insisten en que conservar los árboles existentes es una medida clave para enfrentar las olas de calor y las inundaciones.

En los barrios afectados, la preocupación abarca no solo la calidad de vida sino también el valor de las propiedades y la viabilidad de asegurar inmuebles en una ciudad marcada por la amenaza de eventos meteorológicos cada vez más graves. La administración local, pese a las críticas, ratificó que el proceso para actualizar la ordenanza de árboles seguirá adelante mediante consultas comunitarias y asesoramiento de expertos.