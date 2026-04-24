Estados Unidos

Un tornado arrasó Oklahoma, dejó 10 heridos y destruyó decenas de casas

El fenómeno permaneció activo 40 minutos en el barrio Gray Ridge de la ciudad de Enid. Viviendas, comercios y vehículos resultaron dañados y la base aérea quedó cerrada

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Un gran tornado de color claro desciende de nubes oscuras de tormenta sobre un paisaje urbano con edificios de dos pisos, árboles verdes y un aro de baloncesto
La base aérea Vance de la Fuerza Aérea de Estados Unidos permanece cerrada tras sufrir daños leves y pérdidas materiales causadas por el tornado de Oklahoma ( Storm Chaser Daniel Shaw)

Un tornado con características de emergencia arrasó el jueves por la noche la ciudad de Enid, en el norte de Oklahoma, dejando al menos 10 personas con heridas leves, decenas de casas destruidas y una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerrada por tiempo indefinido. El fenómeno permaneció activo sobre el terreno aproximadamente 40 minutos y no hubo víctimas mortales, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional a las 20:21, hora local, cerca de la Base Aérea Vance.

Emitieron una alerta de emergencia por tornado, el nivel más alto que existe. “Está en una situación que pone en riesgo su vida”, advirtió la entidad a los residentes. Volaron escombros, se destruyeron casas móviles y se observaron daños graves en viviendas, comercios y vehículos.

Qué pasó y dónde: el recorrido del tornado sobre Enid

El tornado tocó tierra al sur de Enid, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes ubicada a unos 145 kilómetros al norte de Oklahoma City. Avanzó hacia el este a cerca de 32 km/h (20 mph), atravesando el barrio de Gray Ridge, donde varias viviendas quedaron completamente aplanadas y los escombros se dispersaron por las calles. También pasó por el aeropuerto regional Woodring y afectó varias universidades locales, según informó la emisora pública regional KGOU.

Un gran tornado de color marrón rojizo se extiende desde un cielo oscuro hacia un campo verde, con algunas estructuras iluminadas en la distancia
Un tornado de nivel de emergencia en Enid, Oklahoma, dejó al menos 10 heridos y decenas de casas destruidas según el Servicio Meteorológico Nacional ( Storm Chaser Daniel Shaw)

La Base Aérea Vance, instalación militar empleada para el entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tuvo daños menores: cercas destruidas y carteles caídos. No se reportaron daños graves en aviones ni edificios de la base y todo el personal quedó a salvo, de acuerdo con la información de la agencia internacional India Today.

La base, sin embargo, cerró sus puertas “hasta nuevo aviso”. Por los trabajos de restablecimiento del suministro eléctrico y de agua, instruyó a su personal a permanecer en casa, salvo quienes debían cumplir funciones esenciales.

Cuántas personas resultaron heridas y cómo respondieron las autoridades

Un funcionario de gestión de emergencias del condado indicó a la estación local KOCO que entre diez y once personas sufrieron heridas leves, y los operativos de búsqueda y rescate en el área de Gray Ridge finalizaron sin víctimas fatales. Según la portavoz de la Policía de Enid, Cass Rains, hubo reportes iniciales de personas atrapadas bajo los escombros de sus casas.

Gran pila de escombros de un edificio destruido con madera, ladrillos, metal y basura. El suelo está húmedo y oscuro bajo un cielo nocturno
La tormenta formó parte de un brote de clima extremo con al menos 17 tornados reportados entre Oklahoma e Iowa durante la noche del jueves ( OKLAHOMA NEWS Kari King / KFOR)

Los equipos de rescate recorrieron la zona durante la noche para verificar el estado de los vecinos. La ciudad de Enid pidió a los residentes evitar el barrio Gray Ridge para no obstruir el acceso de las cuadrillas de emergencia, los servicios públicos y la maquinaria pesada.

Vista nocturna de un SUV blanco y un Jeep amarillo dañados en una carretera llena de escombros. Al fondo, restos de edificios y árboles rotos
El tornado mantuvo su actividad durante aproximadamente 40 minutos, afectando barrios como Gray Ridge y provocando graves destrozos en viviendas y vehículos ( OKLAHOMA NEWS Kari King / KFOR)

La iglesia Oakwood Christian Church ofreció refugio a los damnificados, según informó la filial local de KWTV, medio afiliado a CBS en Oklahoma City.

Por qué el tornado fue tan destructivo: el contexto meteorológico

El meteorólogo jefe de KOCO, Damon Lane, calificó el evento como “el peor escenario posible” y mencionó que fue uno de los tornados más intensos que golpeó la región en mucho tiempo, con una “cantidad enorme de escombros” visible en la tormenta. Cazadores de tormentas especularon sobre una posible clasificación EF5, aunque las autoridades no confirmaron ninguna calificación oficial al cierre de los reportes.

Una captura de pantalla de un monitor de computadora muestra un mapa de ABC News con una alerta de clima severo para el centro de EE. UU
Un mapa de ABC News muestra el pronóstico de clima severo para el jueves 23 de abril. Se observan niveles de riesgo por tornados, granizo y vientos en la región central de Estados Unidos (ABC News)

El tornado de Enid fue parte de un brote grave de clima extremo que circuló por la región central del país ese jueves. De acuerdo con ABC News, cadena nacional de noticias con alcance internacional, se registraron al menos 17 tornados desde Oklahoma hasta Iowa esa noche, con alertas activas desde Oklahoma a Missouri y Iowa. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido previamente una advertencia de “situación particularmente peligrosa” para el condado de Garfield, el nivel de alerta más alto de la agencia, válida hasta las 22:00 locales.

Qué dijeron las autoridades políticas y cuál es el estado actual

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, publicó en sus redes sociales: “Por favor, únanse a mí en oración por la comunidad de Enid, que ha sido gravemente afectada por el tornado de esta noche”, y confirmó que mantuvo contacto con los líderes locales para evaluar los daños e identificar necesidades. Las clases en la localidad cercana de Waukomis se cancelaron el viernes debido a los daños que el tornado causó en esa comunidad, de acuerdo a KGOU, medio informativo regional.

Un tornado grande y oscuro desciende de nubes de tormenta anaranjadas sobre un campo verde. En primer plano, una persona de espaldas observa
Las autoridades declararon alerta máxima por tornados y pidieron a los residentes de Enid evitar la zona de Gray Ridge para facilitar las labores de rescate ( Storm Chaser Daniel Shaw)

La Oficina de Gestión de Emergencias de Oklahoma confirmó a CBS News, cadena nacional de noticias de Estados Unidos, que varias casas quedaron destruidas. Las líneas telefónicas de la Oficina del Sheriff del condado de Garfield quedaron fuera de servicio por el tornado y las autoridades solicitaron a los vecinos comunicarse al 911 ante cualquier emergencia.

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