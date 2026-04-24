Slash y el desafío extremo de Guns N’ Roses: el secreto detrás de su arsenal de guitarras

Slash exige el máximo a cada guitarra en los conciertos de Guns N’ Roses, donde se destrozan hasta ocho instrumentos por show

En cada concierto de Guns N’ Roses, Slash quema guitarras bajo las luces y no deja que la intensidad se apague ni un segundo: su forma salvaje de tocar exige cambios de instrumento a la velocidad del rayo, mientras el equipo técnico orquesta el caos para que el rock nunca frene.

La furia de Slash: guitarras al límite, cero tregua

El equipo técnico de Slash garantiza una transición perfecta entre guitarras para que el ritmo del espectáculo nunca se detenga (REUTERS/Daniel Cole)

Cuando Slash sube al escenario, las reglas de la física se reescriben. Entre seis y ocho guitarras caen en combate cada noche, según confesó su técnico, Ryan Redler, en el canal de guitarra de Shane Theriot, porque el guitarrista principal de Guns N’ Roses destroza cuerdas y trastes sin piedad, como si cada solo fuera el último. El público ve a una leyenda; el backstage, a una máquina de destrucción que no da respiro.

No existe margen de error: cada instrumento tiene que estar listo para resistir la tormenta eléctrica de riffs que lanza Slash. El equipo técnico afina, repara y cambia guitarras en tiempo récord, ejecutando una coreografía donde el más mínimo titubeo puede dejar a miles esperando un golpe de distorsión.

El volumen en el escenario es tan alto que incluso los técnicos usan protección auditiva, mientras monitorean el desgaste de cada guitarra para anticipar cualquier fallo.

Backstage: precisión en medio del caos

Las guitarras de Slash se preparan y calibran horas antes del show con precisión quirúrgica para soportar la intensidad del escenario

La preparación empieza horas antes, con olor a madera y metal en el aire. El técnico principal revisa cada guitarra como si fuera a la guerra: afinación quirúrgica, electrónica calibrada, cuerdas tensadas al máximo. Una sola canción puede mandar una guitarra al cementerio, y hay que tener la siguiente lista para el asalto, sin que Slash ni el público noten la transición.

Durante el show, el equipo se mueve como una banda fantasma entre sombras y cables, interpretando gestos y señales para entregar el reemplazo justo a tiempo.

La logística del tour de Guns N' Roses transporta un arsenal de guitarras, repuestos y herramientas en cada ciudad para el show de Slash (Imagen Ilustrativa Infobae)

El público solo escucha el rugido, pero tras bambalinas se vive una batalla donde ningún silencio está permitido y cada error se paga caro. Además, el calor de los focos y la adrenalina de la multitud suman presión, exigiendo máxima concentración para que los instrumentos soporten cambios extremos de temperatura y humedad.

Logística de alto voltaje: girar con un arsenal

El tour de Guns N’ Roses no es una gira: es una expedición épica donde cada noche se transporta un arsenal de guitarras, repuestos y herramientas. La lista de equipo de Slash parece la de un comando especial: hasta ocho guitarras calibradas a su gusto, cuerdas de repuesto y un equipo que no duerme hasta que la última nota retumba.

El equipo de Slash actúa como una máquina bien aceitada, cambiando y afinando guitarras a velocidad récord durante cada presentación en vivo (REUTERS/Jason Cairnduff)

Nada queda librado al azar. El transporte, la seguridad y el mantenimiento son una máquina de precisión que viaja ciudad a ciudad, lista para rearmar el show aunque la electricidad vuele las reglas. Cada guitarra tiene historia: algunas terminan la noche con cicatrices, otras quedan inservibles, pero todas pasan por manos expertas antes del próximo round.

El staff también debe lidiar con aduanas y normativas locales, adaptando el arsenal a cada país para que Slash nunca sienta un cambio en su arsenal, sin importar el continente.

El sello Slash: destrucción y leyenda

Las guitarras rotas y riffs imposibles forman parte de la leyenda de Slash, cuya intensidad marca la historia del rock en vivo mundial (EFE/LUIS TEJIDO)

Cuando cae el telón, quedan restos de guitarras como testigos mudos de la batalla. Slash convirtió el desgaste extremo de cada instrumento en su huella digital: nadie rompe más cuerdas, nadie exige tanto. Su equipo lo sabe, y lo sigue en la trinchera, noche tras noche, para que el rugido nunca pare.

El público celebra, sin saber que detrás del mito hay sudor, precisión y una pasión que no se negocia. El rock, con Slash, nunca pide permiso: simplemente arrasa. En la memoria de los técnicos quedan anécdotas de guitarras que sobrevivieron apenas una canción y de noches en que el mismo instrumento se convirtió en leyenda tras un solo incendiario. Así, la historia del escenario se escribe con cuerdas rotas y riffs imposibles.