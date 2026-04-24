Estados Unidos

Arrestaron a dos adolescentes por planear un ataque contra la sinagoga más antigua de Texas

Las autoridades del FBI y la policía de Houston frustraron una conspiración para asesinar a miembros de la Congregation Beth Israel, fundada en la década de 1850. Así lo revelaron documentos judiciales y fuentes oficiales

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Vista exterior de un edificio moderno color crema con arcos y una fachada curva, detrás de una valla de seguridad negra. Hay árboles y césped verde
Las autoridades arrestaron a dos adolescentes tras descubrir un plan para atacar la sinagoga Beth Israel de Houston, según documentos judiciales citados por CNN. (Google Maps )

Dos adolescentes enfrentan cargos en Texas y Carolina del Norte tras descubrirse un presunto plan para atacar la sinagoga Congregation Beth Israel en Houston, con la intención explícita de “matar a tantos judíos como fuera posible”, según comunicaron las autoridades y documentos judiciales citados por CNN.

El arresto, ocurrido en un contexto de alerta en comunidades judías de Estados Unidos tras recientes episodios violentos —incluyendo el ataque a una sinagoga en Michigan en marzo—, involucra a la joven Angelina Han Hicks, de 18 años y residente de Lexington, Carolina del Norte, quien permanece detenida en la cárcel del condado Davidson con una fianza de USD 10 millones, conforme consta en registros carcelarios consultados por CNN.

La orden judicial detalla que Hicks conspiró con dos hombres, cuyos apellidos se desconocen, para ejecutar un ataque letal contra miembros de la Congregation Beth Israel el 21 de abril de 2028. El documento, firmado por el juez de tribunal de distrito Carlton Terry, advierte sobre el riesgo de permitir cualquier comunicación de Hicks con los otros implicados.

El FBI y la policía local frustraron un plan explícito para atacar a la comunidad judía de Houston

La oficina del FBI en Charlotte informó el jueves que la investigación se inició después de que un organismo policial de Carolina del Norte emitiera una alerta el martes. Paralelamente, la policía de Houston comunicó la detención de un menor de 16 años, cuya identidad no salió a la luz, también acusado de conspirar para cometer asesinato capital contra “instituciones judías locales”, y precisó que contaron con el apoyo del FBI y la policía del distrito escolar de la ciudad.

Primer plano de una mujer con cabello oscuro y liso, mirando fijamente a la cámara con una expresión seria sobre un fondo claro y liso
La joven Angelina Han Hicks, de 18 años y residente en Lexington, Carolina del Norte, enfrenta cargos y permanece en prisión con una fianza de USD 10 millones (Facebook)

Aunque la policía de Houston no mencionó por nombre la sinagoga Beth Israel, la orden de arresto contra Hicks sí lo hace. El comunicado oficial subraya: “En este momento, no existe ninguna otra amenaza creíble conocida”.

La Congregation Beth Israel, fundada en la década de 1850, es la sinagoga más antigua de Texas y alberga una escuela primaria hasta quinto grado. La Federación Judía del Gran Houston, organización comunitaria, informó que la policía local advirtió a los líderes de la comunidad sobre amenazas potenciales, lo que llevó al cierre preventivo de la escuela el miércoles; la institución reabrió el jueves. “La seguridad de la comunidad judía de Houston es fundamental para todos nosotros”, expresó la federación en una publicación en redes sociales recogida por CNN.

El FBI presentó cargos contra un menor de edad en el condado Harris, Texas —donde se ubica Houston— por su presunta implicación en la conspiración. La identidad de este joven no se ha divulgado, pero la orden contra Hicks solo menciona los nombres de pila de sus presuntos cómplices y deja constancia de que sus apellidos son desconocidos.

El caso Hicks: un proceso judicial en Carolina del Norte y Texas

La captura de Hicks tuvo lugar el miércoles. Su próxima audiencia está programada para el 13 de mayo. Según declaró el abogado defensor Chad Freeman al diario Houston Chronicle, el proceso se encuentra en fases tempranas y la juventud de la acusada podría influir en su estrategia de defensa. Freeman anticipó: “Espero involucrar a numerosos expertos para analizar aspectos tanto investigativos como forenses”.

Un edificio de concreto con una larga fachada de arcos repetitivos. Algunas secciones tienen paneles verticales de mosaico azul. El edificio tiene un techo plano
El FBI y la policía de Houston coordinan la protección de instituciones judías, tras una alerta sobre un atentado que involucraba a una joven de Carolina del Norte y un menor texano (Texas State Historical Association)

El subdirector de la fiscalía del condado Davidson, Alan Martin, precisó a CNN que, aunque las órdenes judiciales sugieren un ataque programado para 2028, las autoridades temían que existiera un peligro inminente para la sinagoga de Houston. Los documentos procesales de Carolina del Norte no detallan posibles motivaciones para el ataque y la investigación sigue abierta.

Ola de ataques y reforzamiento de la seguridad en comunidades judías tras el 28 de febrero

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero —según CNN—, las sinagogas alrededor del mundo han fortalecido medidas de seguridad y protocolos de protección para sus fieles. Las detenciones en Texas y Carolina del Norte siguen a un episodio reciente de violencia en Michigan, donde un hombre armado protagonizó un ataque directo a una institución judía.

El pasado 12 de marzo, Ayman Ghazali, de 41 años, nacido en Líbano y naturalizado estadounidense, estrelló su vehículo contra las puertas de Temple Israel, una sinagoga en West Bloomfield, Michigan, con la intención de causar el máximo daño posible a miembros de la comunidad judía, según confirmó el FBI en Charlotte a CNN. Ghazali, que portaba armas de fuego, impactó un área donde funcionaba una guardería con 150 personas, entre menores y empleados, en su interior.

Un guardia de seguridad resultó herido; la confrontación culminó cuando Ghazali intercambió disparos con otro vigilante y se suicidó en el lugar. Ninguna otra persona resultó lesionada. CNN precisa que Ghazali había recibido recientemente la noticia de que un ataque aéreo israelí en su país natal dejó cuatro familiares muertos.

Medidas recientes y panorama actual de seguridad en Houston

De acuerdo con las autoridades citadas por CNN, no existen indicios de amenazas adicionales contra la comunidad judía en Houston en estos momentos. Diversos organismos federales y locales, como el FBI en Charlotte y el Departamento de Policía de Houston, continúan con las indagaciones tanto en Carolina del Norte como en Texas.

Los registros judiciales y los pronunciamientos institucionales indican que las acciones preventivas y la cooperación entre agencias policiales han permitido evitar una posible tragedia en una comunidad que vive bajo alta alerta desde febrero debido al recrudecimiento de tensiones internacionales.

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