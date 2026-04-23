Nuevo centro de datos despierta preocupación por su impacto en una comunidad de Miami

El avance de la infraestructura tecnológica plantea preguntas sobre su impacto en barrios residenciales de Miami (Iron Mountain)

Un centro de datos de casi 14.000 metros cuadrados, dotado de tecnologías para inteligencia artificial, se construye de forma discreta en Westview, un vecindario mayoritariamente afroamericano de Miami.

El proyecto, liderado por la empresa de gestión de información Iron Mountain, con sede en New Hampshire, representa una inversión de USD 150 millones y fue concebido como parte de una iniciativa impulsada por el condado de Miami-Dade, según informó el diario local Miami Herald.

El objetivo es crear 30 puestos de trabajo en una zona donde el salario medio anual es de USD 57.563, frente a una remuneración ofrecida de al menos USD 71.733 por puesto.

Iron Mountain impulsa una inversión millonaria en la región, apostando por instalaciones de última generación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala del crecimiento de la infraestructura tecnológica en Florida fue objeto de escrutinio. Una investigación reciente de la Universidad de Cornell, una de las principales instituciones de investigación, citada por el Miami Herald calcula que, si la tendencia actual persiste, los centros de datos podrían emitir entre 24 y 44 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono hasta 2030. Esto equivale a que circulen entre cinco y 10 millones de vehículos adicionales en las carreteras de Estados Unidos.

Además, el aumento en la demanda de computación para inteligencia artificial podría provocar un consumo anual de agua de entre 731 y 1.125 millones de metros cúbicos, un volumen capaz de abastecer los hogares de entre seis y 10 millones de estadounidenses.

Diversas voces de la comunidad expresaron inquietud ante el proyecto. Elizabeth Favier Bellamy, residente a 3,2 kilómetros de la instalación y cuyos familiares viven en Westview, transmitió en una asamblea vecinal organizada por la comisionada de distrito, Marleine Bastien, su preocupación por posibles consecuencias negativas no comunicadas a los habitantes.

Bellamy advirtió sobre el potencial incremento en tarifas de servicios públicos y riesgos ambientales, y cuestionó la falta de información clara sobre el impacto a largo plazo del centro en la vida de la comunidad.

La construcción de un centro de datos para inteligencia artificial marca una nueva etapa en el desarrollo digital local (Iron Mountain)

Miami Herald reportó que la oficina de Bastien no respondió a las consultas sobre los efectos económicos y ambientales de esta iniciativa.

El centro de datos —denominado MIA-1— estuvo en fase de desarrollo desde al menos 2023. Según el especialista en infraestructura digital Data Center Dynamics, Iron Mountain informó entonces que reemplazaría sus antiguos almacenes para maximizar la capacidad de procesamiento de datos en el terreno disponible.

El director ejecutivo de la compañía, William Meaney, explicó: “Reutilizar la tierra era la manera de lograr la mayor capacidad posible” para el nuevo centro de datos.

El proyecto se emplaza en Westview, una zona históricamente habitada por comunidades afroamericanas (Google Maps)

La proliferación de centros de datos y sus desafíos en Florida

Según el portal especializado Data Center Map, existen 103 centros de datos operativos en 18 ciudades de Florida, incluidos 27 en el condado de Miami-Dade. A estos se suman proyectos en negociación en localidades como Homestead y en Palm Beach County, donde las autoridades consideran instalar un centro en un terreno de casi 82 hectáreas cercano a una escuela primaria.

El crecimiento de estas instalaciones coincide con la intensificación de debates estatales sobre los riesgos y beneficios de su presencia. Legisladores de Florida promovieron regulaciones para frenar impactos negativos, luego de que investigaciones locales revelaran la utilización diaria de hasta 190.000 litros en un solo centro, y la preocupación por el consumo energético y la potencial contaminación del entorno.

El diario local Miami Herald detalló que la legislación adoptada otorga a estas empresas la posibilidad de firmar acuerdos de confidencialidad con funcionarios estatales, lo que puede limitar la transparencia sobre las condiciones y repercusiones de sus operaciones.

Iron Mountain aseguró que el nuevo centro MIA-1 funcionará con energía completamente libre de carbono, empleando fuentes como viento, energía solar e hidráulica. No obstante, hasta la fecha, no se ha precisado qué combinaciones de energías renovables abastecerán la instalación en Westview.

Florida experimenta un crecimiento acelerado de centros de datos, en medio de debates por el uso de recursos y la transparencia (Iron Mountain)

Empleo y escepticismo en la comunidad local

La promesa de nuevos empleos en Westview es recibida con dudas por parte de los lugareños. Bellamy reconoció la potencial oportunidad laboral, pero sostuvo que la cifra de 30 empleos no representa un cambio sustancial en una comunidad de casi 10.000 habitantes.

Además, según la revisión efectuada por el diario local Miami Herald, de los 18 puestos anunciados por Iron Mountain para el área de Miami, todos corresponden a trabajo remoto y las vacantes específicas en centros de datos contemplan salarios que oscilan entre USD 123.500 y USD 164.700.

Amy A. Dawkins, vecina situada a menos de dos kilómetros, compartió su percepción de que el proyecto “está oculto a la vista de la comunidad” y manifestó inquietudes similares en relación con la tecnología y el manejo responsable de los datos. “He visto que recolectar datos puede hacerse de forma responsable, pero eso incrementa los costos”, declaró Dawkins al Miami Herald.

A su vez, expresó su inquietud por la tendencia de las empresas a priorizar la rentabilidad frente al bien común: “Todos intentan lanzar un producto con la menor inversión posible, pero ¿a qué precio?”.