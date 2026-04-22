Estados Unidos

Qué significa para el verano en EEUU la ola de calor marina de 8.000 kilómetros

Las temperaturas del océano Pacífico alcanzan niveles sin precedentes y transforman las condiciones meteorológicas, generando nuevos riesgos de incendios, humedad elevada y alteraciones ecológicas en la costa oeste estadounidense

Guardar
El área de calor extremo en el Pacífico eleva las temperaturas del agua hasta 4,5 °C sobre el promedio regional (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El área de calor extremo en el Pacífico eleva las temperaturas del agua hasta 4,5 °C sobre el promedio regional (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Un área de calor extremo en el océano Pacífico, que se extiende por unos 8.000 kilómetros (aproximadamente 4.970 millas) desde Micronesia hasta la costa de California, ha elevado las temperaturas superficiales del agua entre 3 y 4,5 °C por encima del promedio regional.

Este fenómeno, identificado como el mayor de su tipo a nivel mundial, genera preocupación entre especialistas en clima por su potencial para modificar de manera significativa las condiciones meteorológicas y marinas durante el verano en Estados Unidos.

De acuerdo con el científico climático Daniel Swain, el evento es “excepcional” y está superando récords históricos. Swain advirtió sobre la posibilidad de que se expanda hasta cubrir la totalidad de la costa pacífica de América del Norte hacia finales del verano.

La formación de este foco de calor oceánico se asocia al desarrollo de un episodio de El Niño y ocurre tras un invierno y primavera con temperaturas récord y una escasez histórica de nieve en el oeste estadounidense, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, condiciones que podrían agravarse bajo la influencia de las aguas cálidas.

Las proyecciones de Swain señalan que el oeste de Estados Unidos enfrentará un verano inusualmente cálido y húmedo, con temperaturas nocturnas elevadas y mayor humedad ambiental, especialmente en California y el suroeste.

Especialistas climáticos advierten que la ola de calor marino en el Pacífico amenaza con alterar el clima veraniego en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)
Especialistas climáticos advierten que la ola de calor marino en el Pacífico amenaza con alterar el clima veraniego en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

Según el National Interagency Fire Center, se prevé un riesgo de incendios forestales por encima del promedio en varios estados occidentales durante junio y julio, debido al aumento en la frecuencia de rayos secos y la sequedad de la vegetación.

Efectos previstos en el clima del oeste de Estados Unidos

Durante las próximas semanas, el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, potenciado por la ola de calor marino, provocará condiciones inestables y temperaturas variables en el oeste estadounidense.

Esta alteración aportará humedad a zonas áridas del interior montañoso. Sin embargo, especialistas advierten que estos efectos serán de corta duración.

El exceso de calor oceánico incrementará la humedad ambiental, fenómeno poco habitual en la región, ya que el agua más cálida acelera la evaporación y eleva los niveles de humedad, sobre todo en las áreas costeras.

Este cambio dificultará el alivio térmico nocturno tras jornadas calurosas y favorecerá noches más cálidas.

La temporada de huracanes en el este del Pacífico se anticipa activa, con potencial para que remanentes de tormentas tropicales alcancen California, como ocurrió con el huracán Hilary en 2023, que llevó humedad a regiones habitualmente secas.

California y el suroeste de Estados Unidos enfrentarán un verano atípico, con noches cálidas, alta humedad y riesgo elevado de incendios forestales (Sgt. 1st Class Roberto Di Giovine/U.S. Army National Guard via AP)
California y el suroeste de Estados Unidos enfrentarán un verano atípico, con noches cálidas, alta humedad y riesgo elevado de incendios forestales (Sgt. 1st Class Roberto Di Giovine/U.S. Army National Guard via AP)

Además, se espera un incremento en la actividad de tormentas monzónicas, lo que podría aumentar la incidencia de incendios forestales por descargas eléctricas en vegetación seca.

Consecuencias ecológicas y riesgos en el océano Pacífico

El aumento de la temperatura superficial del mar preocupa a expertos como Dillon Amaya, investigador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), quien advierte sobre posibles efectos adversos en Hawái, el sur de California y Baja California.

Entre los principales riesgos identificados figuran la alteración de rutas migratorias de peces, degradación de bosques de kelp, mayor riesgo de enredos de ballenas en artes de pesca, proliferación de algas nocivas y mortalidad de aves marinas.

Según Amaya, en mar abierto algunas especies pueden desplazarse para evitar las aguas cálidas, pero en zonas costeras el margen de maniobra es mucho más limitado, lo que amplifica las consecuencias ecológicas.

Además, la alteración de las cadenas tróficas marinas y la disminución de hábitats esenciales para numerosas especies amenazan la biodiversidad local.

Paisaje desértico del Oeste de Estados Unidos con vegetación seca. Rayos impactan incendios forestales en el horizonte, bajo un cielo nublado. Un mapa muestra riesgo de fuego.
El calentamiento global aumenta la frecuencia de olas de calor marino, amplificando impactos en los ecosistemas y la meteorología regional del oeste de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen y la magnitud del fenómeno de calor marino

Este evento tiene su origen en el Modo Meridional del Pacífico (PMM), cuyo ciclo positivo genera aguas más cálidas de lo habitual desde el suroeste hasta el noreste del Pacífico.

El PMM suele desarrollarse entre el invierno y la primavera, cuando los vientos alisios se debilitan, desciende la evaporación y aumenta el calentamiento superficial del océano.

Cuando estas aguas cálidas alcanzan el ecuador, pueden estimular la formación de un episodio de El Niño, fenómeno climático con repercusiones globales.

La ola de calor marina actual es la segunda de gran magnitud en dos años consecutivos. El evento anterior, originado en el otoño pasado, todavía persiste, y ambos han sido intensificados por el aumento sostenido de las temperaturas globales, según la revista científica Nature Climate Change.

Los modelos climáticos anticipan que estas anomalías podrían repetirse con mayor frecuencia en el futuro debido al calentamiento global.

El resultado de esta anomalía será un verano atípico para el oeste de Estados Unidos: noches más cálidas, mayor humedad, incremento del riesgo de incendios y alteraciones significativas en los ecosistemas marinos y costeros.

Estos cambios, impulsados por el calentamiento global y amplificados por patrones climáticos regionales como el PMM y El Niño, ponen de relieve la vulnerabilidad de la región ante eventos extremos y la necesidad de monitoreo constante de los sistemas oceánicos y atmosféricos.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasCalor Extremo PacíficoCaliforniaCambio ClimáticoIncendios Forestales

Últimas Noticias

Capturan a sospechoso de recaudar pagos extorsivos en operativo en Guatemala

La investigación revela que el individuo aprehendido seguía directrices de un líder encarcelado y solicitaba montos económicos periódicos a negocios del sector transporte en la ciudad y el departamento capitalinos

Capturan a sospechoso de recaudar pagos extorsivos en operativo en Guatemala

El apóstol Santiago podría salir hoy de prisión en El Salvador tras un procedimiento abreviado

El líder cristiano de Honduras, detenido en El Salvador por cargos de tráfico de personas, quedaría en libertad y sería expulsado del país gracias a gestiones diplomáticas y acciones legales respaldadas por autoridades hondureñas.

El apóstol Santiago podría salir hoy de prisión en El Salvador tras un procedimiento abreviado

Autorizan la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en escuelas públicas de Texas

La decisión judicial respalda la normativa aprobada por la legislatura texana en 2025 y reaviva el debate nacional sobre la separación entre religión y educación estatal, con posibles implicancias para todo Estados Unidos

Autorizan la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en escuelas públicas de Texas

Productores de frutas y flores del noreste estadounidense se enfrentan a un clima muy cambiante y adoptan nuevas técnicas

Las explotaciones generan prácticas innovadoras, como el uso de tecnologías de monitoreo y estrategias de conservación, para adaptarse a la volatilidad térmica y evitar daños mayores en sus cultivos ante fenómenos meteorológicos

Productores de frutas y flores del noreste estadounidense se enfrentan a un clima muy cambiante y adoptan nuevas técnicas

Autoridades alertan sobre una ameba poco común que puede afectar el cerebro en aguas cálidas

El incremento de las temperaturas y la llegada del verano han motivado una alerta a la población que participa en actividades acuáticas recreativas en lagos, ríos y estanques, especialmente en el sur del país

Autoridades alertan sobre una ameba poco común que puede afectar el cerebro en aguas cálidas

TECNO

Cómo poner el reloj en la pantalla de inicio de mi celular Android

Cómo poner el reloj en la pantalla de inicio de mi celular Android

Tim Cook deja de ser el CEO de Apple pero no abandona la empresa: este será su nuevo cargo

Google celebra el Día de la Tierra con un doodle especial: este es su significado

Meta asegura que usa la actividad de sus trabajadores en el PC para entrenar a sus agentes de IA

Los códigos de Free Fire que puedes canjear este miércoles 22 de abril de 2026

ENTRETENIMIENTO

Ni Anna Wintour se salvó: los cameos eliminados de “El diablo viste a la moda 2”

Ni Anna Wintour se salvó: los cameos eliminados de “El diablo viste a la moda 2”

Hulk Hogan admitió arrepentimiento por expresiones racistas en una entrevista final: “Estuvo mal, me avergüenza”

“Coyote vs. Acme”: así es el tráiler que revive la película cancelada por Warner Bros.

Blake Lively habría perdido 40 millones de dólares por su disputa legal con Justin Baldoni, según nuevos documentos legales

Hulk Hogan y su confesión más dura: contempló el suicidio tras divorciarse

MUNDO

Las bolsas europeas enlazaron una tercera jornada de caídas ante la tensión en Medio Oriente

Las bolsas europeas enlazaron una tercera jornada de caídas ante la tensión en Medio Oriente

Cuáles son los buques que Irán dice haber atacado e incautado en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos mostró su poder militar mientras se estira la tregua con Irán: “Ningún ejército se adapta como nosotros”

Continúan las audiencias de candidatos a la secretaría general de la ONU: turno de Rebeca Grynspan y Macky Sall

El corte de internet expone las grietas dentro del régimen iraní: el Gobierno lo critica pero no puede levantarlo