El inesperado rol del barro en el tsunami de Japón: el factor invisible que agravó la catástrofe en 2011

Las conclusiones apuntan a que la mezcla de agua y sedimentos aumentó la destrucción de edificios e infraestructuras (Kyodo News vía AP, Archivo)

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la región de Tohoku, en Japón, desatando un tsunami que golpeó la costa noreste y provocó la muerte de casi 20.000 personas. Un reciente estudio publicado por investigadores de la Universidad de Leeds concluyó que la presencia de lodo en los arrozales costeros intensificó la destrucción causada por la ola. El análisis se basó en videos grabados desde helicópteros y en imágenes satelitales que permitieron observar cómo el tsunami se transformó al avanzar tierra adentro.

Según el portal británico de noticias The Guardian, el equipo, liderado por Patrick Sharrocks, utilizó imágenes previas y posteriores al evento para estimar la velocidad y la fuerza del frente de agua. De acuerdo con el artículo, la ola pasó de ser una corriente clara a convertirse en un flujo espeso y viscoso, cargado de sedimentos. Según los especialistas, este cambio físico aumentó de manera significativa el daño a estructuras y multiplicó el riesgo para la población.

Además, el estudio de la Sociedad Geológica de Londres subraya que un flujo denso y cargado de lodo ejerce más presión sobre los edificios y eleva el potencial de víctimas.

Efectos del lodo en la fuerza del tsunami

Según la investigación, la ola modificó su comportamiento al desplazarse sobre los arrozales inundados. Los especialistas observaron que el agua, al mezclarse con el lodo, perdió velocidad pero ganó masa y viscosidad. Estas condiciones generaron una fuerza mayor, capaz de derribar construcciones que habrían resistido un tsunami compuesto solo de agua.

Las observaciones revelan que la presencia de arcilla incrementó la masa y viscosidad del flujo oceánico, multiplicando el peligro para la población (Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia vía AP)

De acuerdo con el trabajo publicado, este tipo de fenómeno se asemeja a los aludes de lodo formados en laderas volcánicas tras fuertes lluvias. La carga de sedimentos, según los autores, transformó el tsunami en una corriente aún más letal. El daño estructural resultó más severo en las áreas donde el flujo denso avanzó por encima de las zonas agrícolas saturadas.

Los investigadores señalaron que la velocidad inicial del tsunami permitió que el agua ingresara con fuerza en los campos de cultivo. Al mezclarse con el barro, la ola adquirió una consistencia viscosa, lo que incrementó su capacidad destructiva. La Universidad de Leeds, Inglaterra, recomendó actualizar los modelos de riesgo y los criterios de construcción en regiones propensas a este tipo de eventos.

Implicancias para la prevención y la gestión de riesgos

A partir de estos hallazgos, los expertos advierten sobre la necesidad de redefinir los mapas de riesgo en las costas expuestas a tsunamis. Según la investigación, la composición del suelo puede determinar el nivel de amenaza, más allá de la magnitud del sismo o el tamaño de la ola.

El reporte sugiere que las autoridades consideren el tipo de uso del suelo en los planes de prevención y respuesta a desastres. Patrick Sharrocks y su equipo indicaron que las evaluaciones tradicionales subestiman el peligro en zonas agrícolas inundables. La investigación propone que cualquier proyecto de desarrollo costero contemple el impacto potencial de los sedimentos en caso de un tsunami.

La presencia de sedimentos elevó la peligrosidad del tsunami en las zonas agrícolas japonesas, según científicos - EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Además, el análisis de videos y datos satelitales permitió identificar patrones de daño vinculados a la densidad del flujo. El estudio concluyó que los edificios ubicados sobre suelos arcillosos o fangosos enfrentan riesgos mayores ante un tsunami. Las recomendaciones incluyen la actualización de normativas para proteger a las comunidades en áreas vulnerables.

Contexto histórico y proyecciones futuras

El tsunami de 2011 devastó amplias zonas de la costa noreste de Japón, arrasando ciudades y provocando el desastre nuclear de Fukushima Daiichi. Las pérdidas humanas y materiales superaron los registros anteriores de desastres naturales en el país. De acuerdo con el informe, la interacción entre el agua y el lodo jugó un papel central en la magnitud de la tragedia.

El trabajo de la Universidad de Leeds aporta una nueva perspectiva sobre los factores que agravaron el impacto del evento. Los autores consideran que investigaciones de este tipo pueden ayudar a reducir el riesgo en otras regiones del mundo. El análisis de imágenes satelitales y videos se plantea como herramienta clave para anticipar comportamientos similares en futuros tsunamis.

Finalmente, el estudio recomienda a los gobiernos y organismos internacionales incluir la variable del lodo en sus modelos de riesgo. Subrayan que la actualización de estos parámetros podría salvar vidas y minimizar daños económicos en próximas catástrofes.