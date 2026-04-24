Un tren de la Línea Amarilla en Chicago descarriló cerca de la terminal Howard, interrumpiendo el servicio en 3 líneas de la CTA

El descarrilamiento de la Línea Amarilla de la CTA en Howard provocó la suspensión del servicio en tres líneas ferroviarias de Chicago

Un tren de la Línea Amarilla de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) descarriló el jueves por la noche cerca de la terminal Howard, en el barrio de Rogers Park, en un incidente que paralizó el servicio en tres de sus líneas durante varias horas y dejó a decenas de pasajeros varados en medio de una de las noches de mayor movimiento en el sistema de transporte público de la ciudad.

Un video del servicio aéreo de CBS Skywatch registró el momento en que el tren de dos vagones se salió de las vías en una extensa playa ferroviaria próxima a la estación Howard. El vagón delantero fue el que perdió el contacto con los rieles, mientras el segundo permanecía en su lugar, dejando al convoy en una posición irregular que alarmó de inmediato a quienes se encontraban a bordo. La escena, captada desde el aire, mostró la magnitud del descarrilamiento en una zona de confluencia de múltiples líneas del sistema elevado de Chicago.

Gran parte de los pasajeros que viajaban en ese tren acababan de salir del partido de los Cubs en Wrigley Field, donde el equipo local venció a los Phillies. Lo que debía ser un regreso celebratorio a casa se convirtió en una experiencia de angustia y espera en medio de las vías.

La respuesta de los equipos de emergencia

Los equipos de emergencia desplegaron a 50 bomberos, cinco ambulancias y cuatro camiones en el operativo de rescate por el descarrilamiento

El operativo de atención fue inmediato y de gran envergadura. El jefe de distrito del Departamento de Bomberos de Chicago, Michael Davita, informó que al lugar acudieron cinco ambulancias, cuatro camiones de bomberos y dos vehículos adicionales del cuerpo, con un total de aproximadamente 50 bomberos desplegados en el sitio del incidente.

La primera acción de los equipos de emergencia fue cortar la electricidad de las vías para eliminar el riesgo de electrocución, tanto para los pasajeros atrapados como para el personal de rescate que debía ingresar a la zona. Una vez asegurada el área, los bomberos trabajaron junto a los equipos de la CTA para evacuar a las personas que permanecían a bordo del tren. En total, cerca de 80 pasajeros fueron evacuados del convoy sin que se reportara ningún herido, un dato que las autoridades destacaron dada la naturaleza del accidente.

Un portavoz de la CTA señaló en un comunicado enviado por correo electrónico: “Los equipos de la CTA se encuentran en el lugar y están trabajando lo más rápido posible para reanudar las operaciones normales debido al reporte del descarrilamiento de un tren que se aproximaba a la estación Howard”.

Lo que vivieron los pasajeros

Cerca de 80 pasajeros debieron ser evacuados tras el descarrilamiento de un tren en la terminal Howard sin que se reportaran heridos

Para quienes iban a bordo, el descarrilamiento fue una experiencia abrupta y desorientadora. Los pasajeros describieron haber escuchado un golpe sordo inusual, seguido de un sonido que evocaba el quiebre de cadenas metálicas en el instante en que el tren perdió las vías. La sacudida fue suficiente para generar confusión y alarma en los dos vagones.

Bob Schiffman, uno de los afectados, describió lo que vio desde su posición: “Íbamos en el segundo vagón. Se veía que el primer vagón se había descarrilado”. Su relato coincide con las imágenes aéreas que mostraron al vagón delantero completamente fuera de los rieles mientras el segundo mantenía su posición.

Otro pasajero, James Hale, oriundo de Florida, admitió que su primera reacción fue el temor al contacto eléctrico con las vías: “Pensé que eran vías electrificadas. Hace tiempo que no vengo a Chicago”. Su comentario refleja la incertidumbre que vivieron muchos de los evacuados, varios de ellos visitantes poco familiarizados con la infraestructura del sistema de trenes elevados de la ciudad.

Suspensión y restablecimiento del servicio en las líneas afectadas

La CTA suspendió el servicio en las líneas Amarilla y Morada y solo la Línea Roja logró restablecer operaciones poco después del accidente

El descarrilamiento desencadenó una interrupción en cadena que afectó a tres de las principales líneas del sistema de la CTA. Las autoridades suspendieron la totalidad del servicio en las líneas Amarilla y Morada, y cortaron de forma parcial el de la Línea Roja, en una noche en que el flujo de pasajeros era especialmente alto por el evento en Wrigley Field.

La Línea Roja fue la primera en recuperar su operación, con el servicio restablecido alrededor de las 21:15. Las líneas Amarilla y Morada requirieron más tiempo para volver a funcionar con normalidad, y su servicio quedó reestablecido durante la madrugada, una vez que los equipos técnicos despejaron el área y verificaron las condiciones de las vías.

Causas del descarrilamiento, bajo investigación

Al cierre de las operaciones de emergencia, los funcionarios de la CTA abrieron una investigación formal para determinar qué provocó que el tren se saliera de las vías. Hasta ese momento, ninguna autoridad había ofrecido una causa oficial ni preliminar del siniestro, y los equipos técnicos continuaban trabajando en el análisis de la zona del incidente.