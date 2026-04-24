San Diego cerró un acuerdo con Disney Cruise Line para duplicar cruceros hasta 2031

San Diego garantiza acceso prioritario a Disney Cruise Line en los muelles Norte y Sur de la terminal B Street, consolidando al puerto como eje de cruceros en la costa oeste de Estados Unidos (Reuters)

San Diego firmó un acuerdo con Disney Cruise Line que garantiza prioridad en el acceso a los muelles Norte y Sur de la terminal B Street, lo que permitirá casi duplicar la cantidad anual de cruceros de la compañía desde la ciudad al menos hasta 2031, según informó el Puerto de San Diego el 24 de abril de 2026. El convenio prevé el paso de más de 1 millón de pasajeros de Disney por el puerto durante la vigencia del pacto, lo que posiciona al enclave como eje central para las operaciones de cruceros en la costa oeste de Estados Unidos.

El compromiso marca la primera vez en más de dos décadas que una naviera asume una garantía mínima anual de operaciones en San Diego. Según un comunicado conjunto del puerto y Disney difundido por el diario estadounidense New York Post, se espera un aumento en el tráfico turístico y una ampliación de las rutas disponibles.

Acuerdo refuerza operaciones de Disney e impulsa tráfico portuario

Durante la temporada 2026-2027, la ciudad albergará simultáneamente dos embarcaciones de Disney Cruise Line. El Disney Magic arribará en octubre y realizará itinerarios de entre tres y siete noches hasta noviembre, periodo en el que partirá hacia Galveston tras una travesía de 14 noches por el Canal de Panamá. Por su parte, el Disney Wonder mantendrá base en San Diego de octubre de 2026 a abril de 2027 y ofrecerá viajes de entre tres y siete noches hacia destinos como Catalina Island, Cabo San Lucas, Ensenada y Puerto Vallarta.

El acuerdo entre Disney Cruise Line y el Puerto de San Diego permitirá duplicar la cantidad anual de cruceros de la naviera desde la ciudad hasta al menos 2031 (Disney Cruise Line)

Según José Fernández, vicepresidente de estrategia portuaria y desarrollo en Disney Cruise Line, el nuevo acuerdo “apoya el crecimiento a largo plazo y ayuda a seguir contribuyendo a la economía regional”. La naviera opera desde 2012 en San Diego, con vuelos vacacionales hacia Baja California y la Riviera Mexicana.

El pacto, definido por las autoridades del Puerto de San Diego, establece un incremento tanto en la frecuencia de salidas como en la amplitud de los itinerarios estacionales. La preferencia de acceso a los muelles mejorará los procesos de embarque y desembarque, permitiendo atraer un mayor volumen de viajeros y ampliando la oferta con nuevas rutas.

Prioridad portuaria y garantías mínimas impulsan crecimiento

Hasta ahora, ninguna línea de cruceros había establecido garantías anuales obligatorias con el Puerto de San Diego en los últimos veinte años. El acuerdo con Disney Cruise Line rompe esa tendencia y fortalece la posición de la ciudad en la competencia por el turismo de grandes cruceros en la costa del Pacífico.

Más de un millón de pasajeros de Disney Cruise Line pasarán por San Diego durante la vigencia del pacto, impulsando el turismo y la economía local (Disney Cruise Line)

El convenio también otorga a la naviera flexibilidad en la planificación de escalas y aperturas de nuevas rutas desde el puerto de California, permitiendo adaptar la oferta vacacional a la demanda de los segmentos familiar y de ocio. Bajo las nuevas condiciones, las salidas anuales de Disney desde el puerto casi duplicarán la cantidad anual de cruceros, impulsando el crecimiento del sector.

Impacto económico y perspectivas del sector

El arribo de más de 1 millón de pasajeros adicionales durante la duración del acuerdo con Disney Cruise Line supondrá un impulso para distintos sectores de la economía local, incluyendo turismo, hospitalidad, comercio y transporte en la ciudad, conforme a la información recogida por el diario estadounidense New York Post.

La preferencia en los muelles permitirá a Disney Cruise Line mejoras en los procesos de embarque y desembarque, incrementando la afluencia de viajeros (Google Maps)

En el contexto de la industria, las acciones de The Walt Disney Company han experimentado altibajos en el mercado durante los últimos meses. Aunque continúan por debajo de máximos previos, el enfoque de la empresa en la expansión de su división de parques y cruceros mantiene la expectativa de crecimiento, según analistas citados por New York Post.

Se espera que la ampliación de rutas y la presencia simultánea de dos barcos de Disney Cruise Line en San Diego afiance el posicionamiento estratégico del puerto como destino clave en la costa oeste norteamericana durante las próximas temporadas de cruceros.