Estados Unidos

Meta despidió a 8.000 empleados y cerró 6.000 vacantes para invertir en inteligencia artificial

La medida forma parte de un plan de eficiencia que busca equipos más pequeños y especializados, en un sector donde más de 92.000 trabajadores perdieron su trabajo en lo que va de 2026

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Meta anuncia un recorte del 10 % de su plantilla y elimina 6.000 vacantes en busca de mayor eficiencia impulsada por inteligencia artificial (Reuters)
Meta anuncia un recorte del 10 % de su plantilla y elimina 6.000 vacantes en busca de mayor eficiencia impulsada por inteligencia artificial (Reuters)

Meta inició un recorte del 10% de su plantilla, lo que supone la salida de cerca de 8.000 empleados. La medida, comunicada el jueves, busca mejorar la eficiencia y responde a un plan de despidos anunciado meses atrás. Además, la compañía cerrará unas 6.000 vacantes que no cubrirá.

La decisión se enmarca en un contexto de ajustes masivos en el sector tecnológico, donde la inteligencia artificial (IA) cobra protagonismo. Según los directivos, la IA cubre necesidades de productividad y hace innecesarias muchas contrataciones.

En paralelo, Microsoft propuso un retiro voluntario para el 7% de su plantilla en Estados Unidos, lo que representa unos 8.750 empleados. La plataforma de seguimiento de recortes Layoffs.fyi informa que más de 92.000 trabajadores de tecnología perdieron su empleo en lo que va de 2026.

Qué motiva los despidos en Meta

Meta justifica el ajuste por la necesidad de aumentar la eficiencia y redirigir recursos hacia el desarrollo de inteligencia artificial. Mark Zuckerberg, director ejecutivo, explicó en enero que la IA está cubriendo tareas antes asignadas a personas, por lo que “algunas contrataciones ya no resultan necesarias”.

Los directivos de Meta, encabezados por Mark Zuckerberg, priorizan la eficiencia y la reorganización de equipos ante el avance de la inteligencia artificial (Reuters)
Los directivos de Meta, encabezados por Mark Zuckerberg, priorizan la eficiencia y la reorganización de equipos ante el avance de la inteligencia artificial (Reuters)

El plan prevé que los despidos se hagan efectivos el 20 de mayo. Los cierres de vacantes buscan reducir costos y agilizar la estructura interna, en línea con una estrategia de equipos más pequeños y especializados.

Cómo afecta la ola de despidos al sector tecnológico

El fenómeno afecta tanto a grandes empresas como a startups. Algunos expertos advierten que las compañías podrían estar utilizando la inteligencia artificial como argumento para justificar recortes, en medio de una desaceleración económica y aumento de costos.

El discurso de la IA como transformación se repite entre los líderes del sector. Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, afirmó en febrero que la IA “podría reemplazar la mayoría de los trabajos administrativos en los próximos 12 a 18 meses”. Esta visión refuerza la percepción de que la automatización será central en la reorganización interna de las empresas tecnológicas.

Un letrero blanco rectangular con el logo azul oscuro de Meta Platforms y el símbolo de infinito, montado en la pared de un edificio con azulejos claros
Expertos del sector tecnológico advierten que la inteligencia artificial puede estar siendo utilizada como justificación para los recortes de personal (Reuters)

Mark Zuckerberg sostiene que la IA está transformando la organización de Meta y que la eficiencia es prioridad. El directivo remarca que la apuesta por esta tecnología exige una estructura más ágil y menos dependiente de grandes plantillas.

En Microsoft, el retiro voluntario responde al avance de la automatización. Suleyman, responsable de IA, asegura que el impacto en el empleo será visible pronto y que la empresa se prepara para ese escenario.

Por qué la inteligencia artificial es clave en esta transformación

La inteligencia artificial impulsa una reorganización profunda en las grandes tecnológicas. Según sus directivos, la automatización permite cubrir tareas rutinarias y administrativas, lo que reduce la necesidad de grandes equipos humanos.

La ola de despidos en el sector tecnológico supera los 92.000 empleos perdidos en 2026, según datos de Layoffs.fyi (Reuters)
La ola de despidos en el sector tecnológico supera los 92.000 empleos perdidos en 2026, según datos de Layoffs.fyi (Reuters)

Esta tendencia genera debate sobre si los despidos responden realmente a avances tecnológicos o si las empresas usan la IA como justificación ante un mercado laboral débil. Mientras tanto, el sector discute si la IA reemplazará la mayoría de los puestos administrativos en el corto plazo o si el argumento sirve para calmar a los mercados y justificar recortes.

Consecuencias para el futuro laboral

Los despidos en Meta y Microsoft anticipan un cambio en el empleo tecnológico, con mayor demanda de perfiles especializados en inteligencia artificial y menor espacio para trabajos tradicionales. Decenas de miles de trabajadores buscan reubicación en un entorno más competitivo y automatizado.

El debate sobre el “AI washing”, es decir, el uso de la inteligencia artificial como pretexto para reducir personal, continúa entre analistas y sindicatos. Las próximas decisiones de Meta, Microsoft y otras grandes tecnológicas mostrarán si la transformación es genuina o responde a factores económicos.

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