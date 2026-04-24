El Salvador

El Salvador registra aumento en cobertura de lactancia materna luego de tres años de vigencia de la ley

Declaraciones oficiales destacan el incremento en la cantidad de madres que proporcionan alimentación natural a sus hijos, atribuible a campañas de concientización y habilitación de espacios en entes públicos y privados

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Autoridades informan que el acceso a espacios adecuados y el refuerzo de campañas informativas impulsan mejoras en indicadores clave relacionados con la nutrición y la protección temprana de la infancia (Foto cortesía Gabriela de Bukele)
Autoridades informan que el acceso a espacios adecuados y el refuerzo de campañas informativas impulsan mejoras en indicadores clave relacionados con la nutrición y la protección temprana de la infancia (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

Elisa Gamero, responsable de salud del Despacho de la Primera Dama de El Salvador, presentó este jueves ante la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa los avances derivados de la implementación de la Ley Amor Convertido en Alimento, promulgada en 2022 con el objetivo de transformar la cultura en torno a la lactancia materna en el país.

Según el informe expuesto por Gamero, la aplicación de esta normativa ha permitido reducir todos los indicadores vinculados a la nutrición infantil, salvo el sobrepeso y la obesidad, que permanecerán en la agenda mediante una estrategia específica. El despacho subrayó que la lactancia materna constituye una herramienta fundamental para la prevención de la obesidad infantil y adulta, por lo cual mantener visible este indicador resulta esencial en la medición de los resultados obtenidos.

Entre los logros señalados, la funcionaria detalló que la tasa de mortalidad infantil y la de menores de cinco años han experimentado una disminución sostenida en el periodo posterior a la entrada en vigor de la ley, de acuerdo con los datos oficiales. Además, el porcentaje de niños que reciben lactancia materna en la primera hora de vida mostró un incremento, lo cual representa una mejora relevante en términos de salud pública.

La ley entró en vigencia en abril de 2023. “Este es un compromiso de amor con nuestras generaciones presentes y futuras”, sostuvo para entonces Gabriela de Bukele, primera dama y promotora de la ley.

Un informe oficial detalla progresos consistentes en la atención a recién nacidos y madres, con instalaciones ampliadas, asesoría especializada y una transformación cultural que aún enfrenta retos pendientes en salud pública (Foto cortesía Gabriela de Bukele)
Un informe oficial detalla progresos consistentes en la atención a recién nacidos y madres, con instalaciones ampliadas, asesoría especializada y una transformación cultural que aún enfrenta retos pendientes en salud pública (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

Resultados en lactancia y expansión de servicios

La cifra de lactancia materna exclusiva también evidenció un avance: la cobertura pasó del 45% al 68%, de acuerdo con el balance presentado. Este crecimiento fue atribuido a la articulación de campañas de concientización y el fortalecimiento de la infraestructura destinada a madres y recién nacidos. Según Gamero, la meta inicial se centró en instalar las condiciones necesarias para iniciar un cambio cultural sostenido y, tres años después, los resultados reflejan el impacto de la estrategia.

La expansión de la red de apoyo institucional ha sido otro de los elementos destacados. El país cuenta actualmente con más de seiscientas salas de lactancia habilitadas a nivel nacional, tanto en el sector público como en el privado, lo que facilita a las mujeres la posibilidad de alimentar a sus hijos de forma segura y digna. A esto se suma la formación de un equipo especializado de asesores y consejeros encargados de acompañar a las familias durante el proceso.

Durante la presentación, la responsable de salud del despacho enfatizó: “Estos tres años hemos hecho bastantes avances y hemos hecho mucho trabajo en torno a esta transformación de la cultura”. El seguimiento a los indicadores, especialmente en lo relativo al sobrepeso y la obesidad, continuará como parte de las prioridades en la agenda de salud maternoinfantil, en línea con los objetivos de la ley.

Transformaciones profundas se viven en la maternidad salvadoreña tras la Ley Amor Convertido en Alimento. Resultados inéditos, nuevos espacios y un diagnóstico aún desafiante marcan el presente de la salud infantil. (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)
Transformaciones profundas se viven en la maternidad salvadoreña tras la Ley Amor Convertido en Alimento. Resultados inéditos, nuevos espacios y un diagnóstico aún desafiante marcan el presente de la salud infantil. (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)

Más normativa de protección infantil

Igualmente en 2022 se aprobó la creación de la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que dio paso a la creación del Instituto Crecer Juntos, con énfasis en la atención de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir los cuatro años; así como los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), que serán de carácter público y gratuito, para la atención integral de niñas y niños desde los 45 días de nacidos.

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