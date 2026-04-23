Estados Unidos

Por qué la gran mayoría de los casinos no tienen relojes ni ventanas en sus instalaciones

Un detalle arquitectónico que pocos notan marca una diferencia fundamental en la experiencia de quienes apuestan en estos espacios

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Crupier y jugadores en una mesa de Black Jack con fichas y cartas visibles en un casino elegante
La eliminación de relojes y ventanas en los casinos es una estrategia clave para aumentar el tiempo de permanencia de los jugadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eliminación de relojes y ventanas en los casinos constituye una de las estrategias más reconocibles de la industria del juego, especialmente en complejos de Las Vegas y otros destinos internacionales.

Esta práctica, implementada desde mediados del siglo XX, busca crear un ambiente en el que la percepción del tiempo se diluya.

La arquitectura de los casinos está diseñada deliberadamente para aislar a los visitantes de cualquier referencia temporal, empleando ausencia de relojes, ventanas y una iluminación artificial constante que simula el mismo nivel de luminosidad en todo momento.

De este modo, se favorece la permanencia de los jugadores y el volumen de apuestas al eliminar distracciones externas y sumergir a los visitantes en una atmósfera centrada exclusivamente en el juego.

La estrategia de suprimir referencias temporales en los casinos tiene como objetivo principal que los jugadores pierdan la noción de las horas transcurridas y permanezcan más tiempo en el recinto, lo que incrementa el gasto promedio por visitante.

Según la American Gaming Association, los casinos que aplican estas técnicas logran un 18% más de tiempo de permanencia promedio frente a aquellos que mantienen relojes o ventanas visibles.

De acuerdo con Bill Friedman, exgerente de casinos en Las Vegas y autor de manuales sobre gestión de salas de juego, la supresión de relojes no debe interpretarse solamente como una táctica comercial.

En diálogo con El Diario NY, Friedman afirmó: “los jugadores no quieren el tiempo. Están en un mundo de fantasía y escape”, y destacó que la demanda de un entorno desligado de la realidad temporal provino originalmente de los propios usuarios, quienes buscan una experiencia lúdica que los libere de obligaciones y preocupaciones externas.

Esta inmersión total en la dinámica del casino facilita que los visitantes se desconecten de la rutina diaria.

La perspectiva de Friedman es compartida por varios gerentes actuales, quienes resaltan que la eliminación de referencias temporales responde también a criterios prácticos y de experiencia del usuario.

Dan Nita, gerente de casino en Indiana, explicó a El Diario NY que evitar la entrada de luz natural mejora el control del ambiente interno, ya que la luz externa puede provocar reflejos o deslumbramientos en pantallas y cartas, afectando la visibilidad y el rendimiento de los equipos.

Según Nita, un entorno cerrado y controlado garantiza tanto la comodidad de los jugadores como la eficiencia operativa y el mantenimiento de los dispositivos electrónicos.

La arquitectura del casino y su impacto en el jugador

La arquitectura de los casinos en Las Vegas y destinos internacionales utiliza iluminación artificial constante para diluir la percepción del tiempo (Reuters/Kirby Lee-Imagn Images)
La arquitectura de los casinos en Las Vegas y destinos internacionales utiliza iluminación artificial constante para diluir la percepción del tiempo (Reuters/Kirby Lee-Imagn Images)

Diversos estudios han documentado que la supresión de relojes y ventanas afecta directamente la conducta de los apostadores. Al carecer de información clara sobre el paso del tiempo, los jugadores tienden a permanecer más tiempo dentro del recinto, lo que incrementa el gasto por visitante.

Esta relación entre permanencia y volumen de apuestas ha sido analizada tanto por organismos reguladores como por consultoras internacionales dedicadas a la industria del juego.

La American Gaming Association reporta que los casinos que implementan estas estrategias presentan un 18% más de tiempo de permanencia promedio respecto a aquellos con referencias temporales visibles.

La supresión de relojes y ventanas es actualmente una característica distintiva no solo de la oferta recreativa de Las Vegas, sino también de casinos en Europa, Asia y América Latina, donde se replica el modelo con mínimas variaciones.

En países como Macau, epicentro del juego en Asia, los complejos turísticos integran esta filosofía en todos sus niveles, desde los salones principales hasta las áreas VIP.

Efectos psicológicos y regulatorios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios psicológicos advierten que la pérdida de referencias temporales favorece la disociación y puede aumentar el riesgo de ludopatía en los casinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno controlado de los casinos tiene efectos adicionales más allá del aumento de apuestas. Estudios psicológicos publicados en la revista científica Journal of Gambling Studies señalan que la pérdida de referencias temporales favorece la disociación, un fenómeno por el cual los jugadores experimentan una desconexión parcial de la realidad, concentrándose casi exclusivamente en la actividad lúdica.

Este estado puede facilitar la toma de decisiones impulsivas y prolongar la sesión de juego, incrementando tanto el disfrute percibido por algunos usuarios como el riesgo de desarrollar patrones problemáticos.

Operativamente, la gestión de la luz y el tiempo permite a los casinos optimizar recursos y regular el flujo de clientes. La ausencia de ventanas y relojes contribuye a mantener una temperatura constante, reduce costes energéticos asociados a la climatización y minimiza los cambios abruptos de público entre el día y la noche.

Además, la programación de espectáculos, promociones y servicios de restauración se ajusta a este “tiempo suspendido”, generando una oferta continua que incentiva el consumo sin interrupciones.

El sector del juego enfrenta un escrutinio creciente por parte de organismos de salud pública y reguladores, que advierten sobre el impacto de estas prácticas en la conducta de los jugadores.

Diversos países han debatido la posibilidad de exigir la instalación de relojes visibles o sistemas de advertencia temporal en las salas de apuestas para mitigar los riesgos asociados a la ludopatía.

En algunos estados de Australia y Canadá, las normativas locales ya establecen la obligatoriedad de informar a los usuarios sobre el tiempo transcurrido durante su permanencia en el casino.

Estrategias globales y cifras recientes

La combinación de estrategias arquitectónicas, tecnológicas y psicológicas se ha generalizado y replicado globalmente en los casinos modernos, como han documentado diversas fuentes.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, para 2023, más del 92% de los casinos en Estados Unidos y el 87% de los complejos en Europa incorporaban sistemas que eliminan o minimizan las referencias temporales en sus instalaciones.

Esta homogeneización de la experiencia de juego responde tanto a intereses comerciales como a las preferencias de un público que busca desconectarse de la rutina diaria en un espacio controlado y predecible.

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