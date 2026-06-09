Estados Unidos

Expertos en salud analizarán las aguas residuales de EE. UU. para detectar brotes de enfermedades durante la Copa del Mundo 2026

Especialistas aplican técnicas de ADN y ARN para identificar patógenos sin cultivos, y activan protocolos cuando aparecen aumentos anómalos, en un ensayo operativo pensado también para megaeventos como Los Ángeles 2028

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Las autoridades sanitarias activaron un operativo por la llegada de 6,5 millones de aficionados de más de 100 países para la Copa Mundial de fútbol (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)
Las autoridades sanitarias activaron un operativo por la llegada de 6,5 millones de aficionados de más de 100 países para la Copa Mundial de fútbol (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

Las autoridades sanitarias pusieron en marcha una operación ante la inminente llegada de 6,5 millones de aficionados de más de 100 países para la Copa Mundial de 2026.

La magnitud del evento y la movilidad global elevaron el riesgo de que enfermedades infecciosas se propaguen rápidamente entre jugadores y público.

Un equipo de vigilancia epidemiológica con base en Washington D.C. transformó un laboratorio de Georgetown University en un centro de comando especializado.

La misión fue anticipar y responder a potenciales brotes, con análisis en tiempo real de muestras de aguas residuales, tendencias en redes sociales y datos sanitarios en las ciudades sede de partidos en Estados Unidos y Canadá.

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Los expertos explicaron que el monitoreo se intensificó porque el movimiento masivo de personas desde regiones con distintos perfiles epidemiológicos podía facilitar la introducción y transmisión de virus y bacterias.

El sistema combinó aguas residuales, datos médicos anonimizados y monitoreo de redes sociales para emitir reportes a hospitales, autoridades y la FIFA (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)
El sistema combinó aguas residuales, datos médicos anonimizados y monitoreo de redes sociales para emitir reportes a hospitales, autoridades y la FIFA (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

El objetivo fue detectar a tiempo microorganismos peligrosos y activar alertas para evitar brotes en los tres países anfitriones, con reportes operativos para hospitales, autoridades y la FIFA.

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Estrategias de detección y respuesta rápida

Uno de los principales recursos del operativo fue el análisis de aguas residuales, con técnicas de secuenciación de ADN y ARN para identificar material genético de patógenos sin requerir cultivos de laboratorio.

Rebecca Katz, directora del Centro de Ciencia y Seguridad de la Salud Global de Georgetown, señaló que la herramienta era “increíblemente poderosa” para anticipar amenazas y acelerar la respuesta hospitalaria.

La vigilancia permitió detectar microorganismos antes de que los síntomas se volvieran masivos o quedaran confundidos con otros cuadros clínicos.

Cuando se registró un incremento anómalo, el equipo emitió informes diarios a gestores hospitalarios y organismos de salud pública en el ámbito local, estatal, federal e internacional, además de la FIFA.

Escena amplia de un laboratorio moderno con varios especialistas en guardapolvos blancos, trabajando con laptops y pantallas que muestran gráficos epidemiológicos. Hay tubos de ensayo y pipetas en una mesa central. Logos de Georgetown University, MedStar Health y FIFA se ven al fondo en la pared.
Georgetown University convirtió un laboratorio en Washington D.C. en un centro de comando para vigilar brotes durante la Copa Mundial en Estados Unidos y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro de operaciones contó con apoyo de la cadena de hospitales MedStar Health y la colaboración de más de 30 entidades.

Los análisis de aguas residuales, combinados con el rastreo de datos médicos anonimizados y el seguimiento de conversaciones en plataformas sociales, conformaron el núcleo de la estrategia y funcionaron como prueba para futuros megaeventos, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Riesgos principales bajo la lupa

La vigilancia se concentró en la posible expansión del sarampión, que ya sumó 2.000 casos en Estados Unidos y repuntó en partes de México y Canadá.

También se monitorearon enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya, que podían ser importadas por viajeros desde zonas tropicales y luego diseminarse localmente.

Respecto del ébola, Katz indicó que el riesgo para el público general en América del Norte era bajo. Como precaución, el equipo y el personal de apoyo de la República Democrática del Congo, epicentro del brote, cumplieron cuarentena en Bélgica antes de viajar a Estados Unidos.

El operativo dependió del trabajo conjunto de instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas, varias de las cuales suministraron y analizaron muestras de aguas residuales sin cobrar por el servicio.

El financiamiento provino de una fundación familiar, la propia universidad y apoyo en especie de socios como la Universidad de Nebraska.

El operativo también siguió el riesgo de dengue y chikungunya, enfermedades que podían ingresar con viajeros y luego propagarse en América del Norte (REUTERS/Katie Currid)
El operativo también siguió el riesgo de dengue y chikungunya, enfermedades que podían ingresar con viajeros y luego propagarse en América del Norte (REUTERS/Katie Currid)

Vigilancia en redes y sistemas de salud

Además de los análisis de laboratorio, el equipo de Georgetown utilizó el monitoreo de conversaciones públicas en redes sociales para detectar patrones que pudieran anticipar brotes.

Katz citó un caso en el que un aumento repentino en la compra de papel higiénico funcionó como señal de un brote gastrointestinal; el rastreo de registros médicos electrónicos anonimizados complementó esa vigilancia.

El centro colaboró con agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica de Estados Unidos, con el objetivo de coordinar la reacción ante cualquier señal de alerta.

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