Madonna causa polémica tras mostrar un acto sexual en el videoclip de “Confessions II”

Madonna presenta “Confessions II” con un cortometraje musical de 10 minutos. (Instagram. Captura de video)

Madonna presentó un nuevo proyecto audiovisual para promocionar su próximo álbum, Confessions II, una producción que reúne varias canciones inéditas y que incorpora una narrativa cinematográfica de aproximadamente diez minutos de duración.

El lanzamiento corresponde a un cortometraje musical que acompaña los primeros seis temas del álbum y que cuenta con la participación de diversas figuras del entretenimiento.

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Entre los invitados que aparecen en el proyecto se encuentran Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa A’zion y Julia Garner, quien además ha sido vinculada al desarrollo de una futura película biográfica sobre la artista.

El video incluye secuencias ambientadas en distintos escenarios, entre ellos una fiesta en una discoteca. Una de las escenas muestra a Madonna interactuando con otro personaje dentro de un baño del establecimiento, en una secuencia coreográfica que forma parte de la narrativa visual del proyecto.

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El video muestra a Madonna en una situación comprometedora. (Captura de video)

El material ha generado comentarios entre seguidores y medios especializados debido a la estética y puesta en escena elegidas para acompañar las nuevas canciones.

En una de las escenas, la cantante arrastra a un joven a un cubículo de baño para un encuentro subido de tono.

La reina del pop inicialmente se arrodilla mientras otra persona la observa por encima del cubículo con una expresión de total asombro. El hombre entonces toma a Madonna y la levanta para que ella pueda montarlo.

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Madonna protagonizó una escena subida de tono con uno de sus bailarines. (Captura de video)

“En una época en la que lo visual apenas importa, Madonna aparece con un vídeo completo para seis canciones. Esto es lo que solía significar la cultura de los videoclips: ¡nos demuestra una vez más por qué es la última VERDADERA ESTRELLA DEL POP", expresó un fan en redes sociales.

Confessions II representa el regreso de Madonna al universo musical que exploró previamente en Confessions on a Dance Floor, álbum publicado en 2005 y considerado uno de los trabajos más destacados de su catálogo orientado a la música dance.

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En esta nueva producción vuelve a colaborar con el productor y DJ británico Stuart Price, quien participó en la creación del disco original y actualmente figura como uno de los responsables de la producción del nuevo proyecto.

El lanzamiento oficial de Confessions II está previsto para el 3 de julio. Como parte de la promoción del álbum, la artista ha interpretado algunas de las nuevas canciones en presentaciones recientes.

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'Confessions II', el nuevo álbum de Madonna, saldrá al mercado el 3 de julio de 2026 - crédito @madonna/ Instagram

Entre los temas incluidos en sus actuaciones figuran “I Feel So Free”, “Bring Your Love” y “Love Sensation”, además de canciones pertenecientes a su repertorio anterior, como “Hung Up”, “Get Together” e “I Love New York”.

Días antes de la difusión del cortometraje musical, Madonna participó en las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ realizadas en la ciudad de Nueva York. Durante su presentación interpretó varias canciones frente al público y compartió escenario con Stuart Price.

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El espectáculo incluyó una escenografía elevada sobre los asistentes y fue transmitido mediante plataformas digitales. Durante uno de los momentos de la actuación, la cantante realizó movimientos cerca de una barandilla de seguridad instalada en la estructura del escenario.

Madonna ha abordado en diversas ocasiones las reacciones que generan sus decisiones artísticas y su imagen pública.

En publicaciones realizadas anteriormente en redes sociales, la cantante se refirió a temas como la representación de las mujeres en la industria del entretenimiento y las expectativas asociadas a la edad de las artistas.

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Madonna ha criticado la forma en la que la sociedad juzga a las mujeres por su edad. REUTERS/Brendan McDermid

La artista e quejó de que vivimos en un “mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo una persona decidida, trabajadora y aventurera”.

En uno de esos mensajes, expresó que continuará tomando decisiones creativas de acuerdo con su visión artística y profesional.