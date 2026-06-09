El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas con vínculos al ejército del régimen

El Pentágono visto desde el aire en Washington. REUTERS/Joshua Roberts

El Pentágono actualizó su lista de empresas chinas vinculadas al ejército de China e incluyó a gigantes tecnológicos y corporativos como Alibaba, BYD y Baidu, en una designación que amplía el alcance de las restricciones estadounidenses sobre el capital, la tecnología y los contratos de defensa accesibles a compañías chinas. El aviso fue publicado el lunes en el Federal Register y eleva el total de entidades designadas a 188, frente a las aproximadamente 130 del año anterior.

La lista, conocida como lista 1260H o lista CMC, se emite al menos una vez al año en cumplimiento de la ley estadounidense y fue creada en 2021 por mandato del Congreso. Para ser incluida, una empresa debe operar directa o indirectamente en Estados Unidos y, según el Pentágono, contribuir a la estrategia de fusión civil-militar de China. Aunque la designación no impone sanciones formales de manera inmediata, en los próximos años impedirá al Departamento de Defensa contratar o adquirir bienes y servicios de las compañías señaladas.

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La actualización incorpora a algunos de los nombres más reconocidos del sector privado chino. En el caso de Alibaba, el Pentágono señaló que la empresa refuerza la base industrial de defensa de China por su vinculación con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Tanto BYD —líder mundial en vehículos eléctricos— como Baidu fueron designadas por la misma razón. Con estas tres inclusiones, los tres principales referentes chinos de inteligencia artificial —Alibaba, Baidu y Tencent (esta última añadida en 2025)— quedan ahora bajo la misma categoría.

Entre las demás incorporaciones figuran la firma de biotecnología WuXi AppTec, el fabricante de robots Unitree, la empresa de robótica con inteligencia artificial RoboSense Technology, el fabricante de vehículos eléctricos Nio, los productores solares JA Solar y Trina Solar, las compañías de tecnología lidar Hesai y RoboSense, y el fabricante de equipos de red TP-Link. El Pentágono indicó que Unitree “recibió asistencia a sabiendas” del gobierno chino a través de su designación como empresa pequeña o mediana de alta innovación y relevancia estratégica para la cadena de suministro del país.

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Miembros del Ejército Popular de Liberación permanecen de pie mientras un grupo de operaciones no tripuladas exhibe un dron durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín, China, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Tingshu Wang

La lista publicada el lunes retoma dos empresas que habían sido retiradas de una versión efímera divulgada en febrero: ChangXin Memory Technologies (CXMT) y Yangtze Memory Technologies (YMTC), los principales fabricantes chinos de chips de memoria. Esa versión previa había sido publicada brevemente y luego retirada sin explicación, en medio de las negociaciones que precedieron a la visita del presidente Donald Trump a Beijing, donde se mantuvo una tregua en la guerra comercial con el presidente Xi Jinping. Su eliminación temporal había generado críticas entre los sectores más duros del Congreso estadounidense frente a China.

El Departamento de Defensa también eliminó diez entidades de la versión anterior, entre ellas dos subsidiarias de la petrolera estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC): CNOOC China Ltd y CNOOC International Trading. No obstante, la subsidiaria China BlueChemical Limited fue añadida, y el documento del departamento precisó que CNOOC está directamente controlada por el gobierno chino. Las demás empresas retiradas incluyen China International Information Services, China National Chemical Engineering, China Traffic Construction USA, Cosco Shipping Finance, Costar Group, Glarun Technology y Taiji Computer. El Pentágono no ofreció explicaciones detalladas sobre las exclusiones, aunque señaló que una compañía puede ser retirada si deja de operar en Estados Unidos o si cambia de denominación.

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El jefe del Pentágono, Pete Hegseth

La embajada china en Washington acusó a Estados Unidos de “extralimitarse en el concepto de seguridad nacional” y de elaborar “listas discriminatorias para perseguir a empresas chinas”, según un comunicado citado por The Washington Post. La representación diplomática sostuvo que las compañías chinas respetan las leyes y regulaciones de los países donde operan, y exigió que Washington “cree un entorno justo, equitativo y no discriminatorio” para ellas. Alibaba, BYD, Baidu, Unitree, CXMT, YMTC y CNOOC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario; Alibaba y Baidu han rechazado en el pasado las afirmaciones de que apoyan al ejército chino.

La lista ya superaba el centenar de empresas antes de esta actualización e incluía compañías de sectores tan diversos como aerolíneas, fabricantes de hardware, construcción, transporte marítimo y comunicaciones. Las firmas designadas pueden solicitar su exclusión y presentar pruebas de que ya no cumplen los criterios establecidos. El 1 de junio, la empresa estadounidense de chips de inteligencia artificial Nvidia anunció planes para colaborar con Unitree en el desarrollo de robots para investigadores.

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(Con información de Reuters, AP y Bloomberg)