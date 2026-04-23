Estados Unidos

Arrestaron a un hombre de 75 años tras la muerte de su hijo en Miami-Dade

La policía investiga un episodio fatal en Palmetto Bay, donde una disputa familiar terminó con la vida de un sujeto en un domicilio con antecedentes de intervenciones

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Vista trasera de varios vehículos Ford Taurus blancos de la policía con franjas verdes y luces de emergencia azules/rojas, estacionados en una calle arbolada con cinta amarilla de seguridad
La policía de Miami-Dade respondió a una emergencia en la zona residencial de Palmetto Bay donde intervino tras una disputa familiar con resultado fatal (Telemundo 51)

Un hombre de aproximadamente 75 años terminó arrestado por la policía de Miami-Dade tras la muerte de su hijo, de 47, quien recibió un disparo dentro de su casa en Palmetto Bay. Las autoridades informaron que la discusión familiar provocó el hecho, ocurrido en una vivienda donde la policía ya había intervenido antes por problemas de salud mental, según confirmaron el canal local Telemundo 51 y la filial CBS News Miami.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 17 h, en una residencia ubicada en la intersección de la calle 168 y la avenida SW 92. El padre esperó en el exterior de la vivienda cuando los agentes del sheriff llegaron, mientras que el hijo quedó herido dentro de la casa. Los bomberos confirmaron la muerte en el lugar.

Hasta ahora, las autoridades no revelan las identidades de los involucrados ni el motivo concreto de la pelea, pero aseguran que la comunidad no enfrenta peligro. La policía había intervenido previamente en ese mismo domicilio, según los medios citados, debido a antecedentes vinculados a problemas de salud mental.

Detalles del incidente: qué sucedió y dónde

El tiroteo se produjo en una zona residencial de Palmetto Bay, al sur de Miami. El detective Argemis Colome explicó que la policía respondió a una llamada de emergencia que alertó sobre una discusión violenta en la vivienda familiar. Los agentes hallaron al presunto responsable afuera de la casa y lo detuvieron de inmediato para interrogarlo, según informó Telemundo 51.

Dentro de la vivienda, los bomberos encontraron al hijo del detenido con una herida de bala. El personal médico confirmó la muerte poco después. La policía aclaró que el hecho se limitó al entorno familiar y no representó peligro para los vecinos.

Dos señales de tráfico azules y rectangulares con letras blancas muestran las calles Richmond Dr, SW 168 St y SW 92 Av, montadas en un poste con vegetación
Los motivos de la discusión permanecen sin esclarecer, pero las autoridades subrayan la importancia de buscar ayuda profesional en casos de crisis familiar (Telemundo 51)

Las autoridades no divulgan los nombres de los participantes. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade solo detalló las edades: el padre, de aproximadamente 75 años, y el hijo, de 47. Los funcionarios optan por mantener en reserva la identidad de ambos mientras continúa la investigación y notifican a los familiares, como indicó CBS News Miami.

Vecinos del área dijeron a los medios que la policía acudió antes a esa casa por incidentes previos vinculados a la salud mental. La reiteración de intervenciones policiales en ese domicilio evidencia que la convivencia familiar presentaba conflictos desde hacía tiempo.

Motivos de la discusión

Los motivos exactos de la discusión no aparecen esclarecidos por la policía. El detective Colome declaró a Telemundo 51: “En estos momentos no sabemos por qué hubo esta disputa verbal, pero terminó con el papá disparándole al hijo”. Fuentes oficiales insisten en que la pelea escaló de forma inesperada hasta el desenlace fatal, sin que existan, hasta ahora, detalles sobre el origen del conflicto.

Autoridades y expertos en seguridad consultados por los medios de Miami destacaron la importancia de buscar ayuda profesional en casos de crisis familiar, especialmente cuando existen antecedentes de problemas de salud mental.

“Pidan ayuda antes que lleguen a situaciones así. Obviamente, cada uno tiene una situación diferente en su casa; lo mejor es llamar a la policía. Si no podemos hacer nada, podemos ofrecerle algún tipo de ayuda”, recomendó el detective Colome.

Qué dicen las autoridades y la comunidad

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade asegura que el caso sigue bajo investigación y que las pruebas recabadas en el lugar serán claves para determinar las responsabilidades y el contexto del hecho. Los agentes interrogaron al padre en el sitio y luego lo trasladaron a dependencias policiales para continuar con el proceso, según detalló CBS News Miami.

Vista trasera de un SUV blanco de la policía de Miami-Dade con luces azules y rojas encendidas, y una cinta de seguridad amarilla en primer plano
La policía había intervenido previamente en el domicilio de Palmetto Bay debido a reiterados problemas de salud mental en el núcleo familiar (Telemundo 51)

Vecinos entrevistados por Telemundo 51 relataron que la familia ya protagonizó incidentes que ameritaron la intervención de la policía por temas de salud mental. Estos testimonios refuerzan la advertencia de las autoridades sobre la importancia de la prevención y la intervención temprana en hogares con conflictos reiterados.

Estado de la investigación y reacciones en la comunidad

El caso de Palmetto Bay sigue bajo análisis por parte de las autoridades de Miami-Dade, que recolectan pruebas y toman declaraciones para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda. El padre permanece bajo custodia policial, mientras los investigadores buscan determinar el origen de la discusión y los factores que la desencadenaron.

El vecindario expresa preocupación por la recurrencia de incidentes con intervención policial en esa casa. Residentes y conocidos de la familia manifestaron su sorpresa ante este desenlace y señalaron la presencia previa de problemas de salud mental en el entorno familiar, según relataron a Telemundo 51. La policía mantiene vigilancia en la zona y confirma que no existe un riesgo para otros habitantes.

Los agentes insisten en la disponibilidad de líneas de ayuda y recursos en casos de crisis domésticas, e invitan a la comunidad a contactar a las autoridades cuando surgen señales de conflicto en los hogares. Los resultados de la investigación determinarán los pasos legales a seguir en relación con el detenido y el esclarecimiento total del caso.

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