Estados Unidos

El cierre temporal de Amazon en Miami-Dade afectaría a más de 600 empleados

La suspensión de actividades en el centro logístico a principios de julio, generará la salida de cientos de empleados y motivó que las autoridades locales activen procedimientos legales en defensa de acuerdos laborales firmados

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La suspensión temporal del centro logístico de Amazon en Homestead deja sin empleo a 616 trabajadores desde el 2 de julio (Europa Press)
La suspensión temporal del centro logístico de Amazon en Homestead deja sin empleo a 616 trabajadores desde el 2 de julio (Europa Press)

La decisión de Amazon de suspender por dos años las operaciones de su centro de distribución en Homestead, en el suroeste de Miami-Dade, dejará sin empleo a 616 trabajadores a partir del 2 de julio, al tiempo que activa una respuesta legal por parte del condado.

Las autoridades buscan asegurar que la empresa respete el compromiso contractual de mantener un mínimo de empleos a largo plazo, tras la cesión de terrenos públicos para la instalación de la planta, según reportó Telemundo 51.

Interior de un amplio centro de distribución de Amazon con trabajadores, cajas, palés y equipos operando bajo un techo alto con iluminación brillante
El contrato obliga a Amazon a mantener al menos 325 empleos a tiempo completo y pagar salarios mínimos anuales de USD 32.000 hasta 2041 (CBS Miami)

De acuerdo con la comisionada Danielle Cohen Higgins y la Junta de Comisionados de Miami-Dade, el terreno sobre el que se construyó el almacén fue transferido por el condado en 2020 mediante un contrato sin competencia, bajo la “clara expectativa de generar empleos a largo plazo” en la región.

Ese acuerdo estipula que Amazon debe crear y mantener al menos 325 puestos de trabajo a tiempo completo, con un salario anual mínimo de USD 32.000, durante un período de 17 años, informó WLRN.

Por cada puesto faltante, la compañía enfrenta una multa de USD 8.000, y el condado puede imponer un gravamen si no abona la penalización.

Amplio edificio de Amazon gris y azul con su logo en la fachada, visto desde una carretera con césped y árboles verdes bajo un cielo azul con nubes
Miami-Dade inicia acciones legales para exigir a Amazon el cumplimiento del contrato laboral por cierre de almacén en Homestead (CBS Miami)

Este bloque responde directamente a qué ocurrió, quién lo protagonizó y cuál es la consecuencia: la suspensión temporal del almacén de Amazon en Homestead afectará a más de 600 empleados, quienes finalizarán su relación laboral el 2 de julio. La empresa alega que el cierre se debe a remodelaciones y ha ofrecido la posibilidad de transferir a los trabajadores a otras instalaciones cercanas.

Sin embargo, el condado de Miami-Dade sostiene que la acción vulnera un acuerdo firmado en 2020 que exige la creación y el mantenimiento de al menos 325 empleos permanentes hasta 2041. Como consecuencia, la Junta de Comisionados aprobó iniciar acciones para exigir el cumplimiento de este compromiso, de acuerdo a WPLG 10.

En su notificación ante la Ley WARN, Amazon confirmó que las “separaciones de empleados resultantes de esta acción se consideran permanentes”, hecho que contradice la posición presentada ante los medios sobre la posibilidad de recontratación cuando finalicen las obras en 2028.

Al menos 300 trabajadores de Homestead han aceptado trasladarse a otros centros, precisó la portavoz Amber Plunkett en WPLG 10. Quienes elijan mudarse a instalaciones a más de 80 kilómetros recibirán una bonificación por reubicación. Además, se proyecta que, tras la reapertura, el centro dará empleo a más de 1.000 personas, una cifra similar a la dotación actual.

Empleados en un almacén de Amazon procesan paquetes y cajas en estaciones de trabajo, con grandes pilas de contenedores amarillos y azules visibles en el suelo
El almacén de Homestead fue construido sobre terreno cedido por Miami-Dade en 2020, con una inversión de USD 43 millones (CBS Miami)

Contrato con Miami-Dade: cesión de terrenos públicos y cláusula de empleo mínimo

El almacén de Amazon fue inaugurado en septiembre de 2024, tras una inversión de USD 43 millones, sobre un terreno de 77 acres transferido por Miami-Dade y previamente cedido por la Fuerza Aérea de Estados Unidos sin costo, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en la zona de la antigua Base de Reserva Aérea de Homestead.

La entrega sin competencia directa tenía como condición la comentada garantía de empleos durante casi dos décadas.

La resolución aprobada por la Junta de Comisionados, el 21 de abril, ordena a la administración condal “tomar todas las acciones necesarias para hacer cumplir la Declaración de Restricciones vinculada a la propiedad”. Las autoridades no descartan recurrir a la vía judicial si Amazon incumple el acuerdo.

Respuesta de Amazon y planes para la planta de Homestead

Amazon sostiene que el cierre es temporal y responde a una reconversión de la planta en un centro logístico “de nueva generación”, con una inversión adicional de USD 200 millones para la región, confirmó un vocero a NBC Miami.

El nuevo establecimiento combinará tareas de recepción, almacenamiento y envío directo de productos, elevando la capacidad operativa respecto al almacén anterior.

Un letrero azul y blanco de Amazon Fulfillment frente a un gran almacén gris bajo un cielo azul claro, con vegetación y una valla negra en primer plano
Amazon prevé invertir USD 200 millones en la reconversión del centro, con reapertura estimada para 2028 y más de 1.000 empleos nuevos (CBS Miami)

La compañía asegura que, una vez concluidas las obras —previstas entre mediados y finales de 2028—, su intención es invitar a regresar a los empleados afectados y emplear a más de 1.000 personas en la instalación renovada.

Un nuevo centro de reparto abrirá también este verano en el área, ofreciendo alternativas para los trabajadores desplazados.

No obstante, el condado de Miami-Dade advierte que, hasta que no se concrete la reincorporación efectiva y se restablezca el mínimo de puestos contemplado en el contrato, la acción de Amazon constituye un incumplimiento cuyas consecuencias financieras y legales están establecidas en el acuerdo.

Como advirtió la ejecutiva Cohen Higgins: “Amazon asumió un compromiso vinculante de crear y mantener empleos en South Dade. Simplemente estoy exigiendo que lo cumplan”.

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