El Salvador

¿Qué impacto tiene la educación ambiental sobre la promoción del compostaje en El Salvador?

Iniciativas educativas plantean caminos distintos hacia la sustentabilidad, proponiendo acciones conjuntas entre instituciones y sociedad civil para afrontar los retos que supone una gestión más responsable y equilibrada del entorno natural

Guardar
Grupo de personas, adultos y niños, en un sitio de compostaje en El Salvador. Un hombre mezcla desechos orgánicos en un gran contenedor con una horquilla. Se ve un letrero de madera.
El país enfrenta una problemática compleja en el manejo de basura. Una comunidad se opone a un basurero mientras organizaciones insisten en la educación ambiental. Nuevas estrategias buscan cambiar la relación con los desechos. (Imagen de referencia elaborada con IA)

Enseñar compostaje en El Salvador: una ruta hacia la reducción de residuos y la sostenibilidad. La gestión de residuos sólidos en El Salvador enfrenta desafíos estructurales, pero especialistas y organizaciones ambientales insisten en que la enseñanza del compostaje podría transformar el manejo de la basura en el país.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente (citados por el CESTA), el cuarenta por ciento de los desechos recolectados corresponde a materia orgánica, una proporción que, según expertos, debería reintegrarse a la tierra para conservar los nutrientes del suelo.

Ricardo Navarro, presidente de la organización ambiental CESTA Amigos de la Tierra, sostiene que la capacitación en compostaje es indispensable para modificar la realidad actual. Sostiene: “Si usted saca de la tierra cosas, deja la tierra sin nutrientes. Entonces, debe regresarlo, no debe ir para ningún botadero, debe ser prohibido”, declaró Navarro en una intervención pública recogida por medios de comunicación como YSUCA y Noticiero Hechos. La organización destaca que la materia orgánica no debería terminar en vertederos, sino convertirse en abono mediante procesos accesibles para la población.

Residuos plásticos y organización local

El impacto de los desechos plásticos también preocupa a las organizaciones. Navarro precisó que el veinticinco por ciento de la basura es plástico desechable, lo que, sumado a los residuos orgánicos, representa casi dos terceras partes del total. Subraya: “Si nosotros nos organizamos, podríamos llegar a una situación casi de cero basura”. Este enfoque implica no solo separar los residuos, sino también desarrollar una infraestructura y una cultura ciudadana orientadas al reciclaje y la reutilización.

Un grupo de adultos y niños participa en un taller de compostaje al aire libre, con pilas de compostaje, desechos orgánicos y letreros educativos en español.
Especialistas y activistas promueven nuevas prácticas para abordar la crisis ambiental. La presión por mejorar la calidad del suelo y la importancia de construir una cultura ciudadana que priorice la sostenibilidad. (Imagen de referencia elaborada con IA)

La situación en la localidad de San Francisco Angulo muestra la complejidad del problema. La comunidad rechaza la instalación de un basurero, y la alcaldía enfrenta dificultades para encontrar un lugar adecuado. Navarro opina que la solución no reside en medidas de fuerza, como el envío de policías, sino en el diálogo y la organización comunitaria: “Siempre hemos tratado de encontrar una solución racional, porque para eso hay solución”.

Cultura de compostaje y educación ambiental

El presidente de CESTA también destaca un principio ecológico: en la naturaleza no existe la basura, ya que todos los residuos se reintegran al ciclo de vida. Declara: “La basura la produce la civilización. Todos los otros animales no generan basura. Todo está ahí, reciclando, compostando en el lugar. Así debería ser”. De acuerdo con el activista, la educación ambiental y la capacitación técnica son pilares para que las comunidades asuman el compostaje como una práctica cotidiana.

Las organizaciones ambientales plantean fortalecer campañas de formación y brindar herramientas para facilitar el compostaje doméstico y comunitario. Sostienen que, con organización y acompañamiento institucional, se puede disminuir la presión sobre los vertederos y mejorar la calidad del suelo agrícola en El Salvador.

El debate sobre la gestión de residuos continúa en el país, mientras comunidades y autoridades buscan alternativas sostenibles para reducir la generación de basura y promover el cuidado del ambiente.

En otras ocasiones, Navarro y otros integrantes de la organización ciudadana han reforzado la idea de que nuevas normativas podrían beneficiar sobre el tema de los plásticos de un solo uso dentro del territorio salvadoreño.

Temas Relacionados

Gestión de ResiduosEl SalvadorCompostajeEducación AmbientalCESTA Amigos de la Tierra

Últimas Noticias

Más de la mitad de las empresas en Costa Rica ya aplica prácticas sostenibles y apuesta por el empleo verde

Un estudio de la Universidad Latina de Costa Rica revela que el 54% de las organizaciones incorpora modelos responsables, con protagonismo de sectores como turismo, tecnología y agroindustria

Más de la mitad de las empresas en Costa Rica ya aplica prácticas sostenibles y apuesta por el empleo verde

Asamblea panameña impulsa ley que obligaría a elevar inversión estatal y frenar gasto corriente

El plan también impone sanciones por baja ejecución y promueve mayor transparencia en el uso de recursos.

Asamblea panameña impulsa ley que obligaría a elevar inversión estatal y frenar gasto corriente

Buques pagan más de $1 millón por cruzar el Canal de Panamá en medio de alta demanda

El volumen de carga aumentó 5% en el primer semestre fiscal, impulsando el uso del sistema de reservas.

Buques pagan más de $1 millón por cruzar el Canal de Panamá en medio de alta demanda

Temblor de magnitud 5.2 sacude El Salvador y activa protocolos de prevención

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó un sismo de 5.2 grados frente a las costas de La Libertad. El temblor, sentido en diversas localidades de El Salvador

Temblor de magnitud 5.2 sacude El Salvador y activa protocolos de prevención

Autoridades judiciales investigan red de falsificación en el Minae de Costa Rica

La pesquisa abarca presuntas manipulaciones de documentos técnicos en el área de combustibles, luego de detectarse expedientes modificados cuyo contenido favoreció a empresas del sector, entre ellas Blue Flame, tras la explosión ocurrida en marzo

Autoridades judiciales investigan red de falsificación en el Minae de Costa Rica

TECNO

En el piso o elevado: esta es la posición correcta donde ubicar el router de WiFi en el hogar

En el piso o elevado: esta es la posición correcta donde ubicar el router de WiFi en el hogar

Los procesadores serán más caros en 2026: Intel y AMD subirán los precios de sus CPUs

Todos los códigos de Free Fire para canjear recompensas este 23 de abril de 2026

Claude Design: por qué esta inteligencia artificial de Anthropic está cambiando el diseño y marketing

OpenAI cambia su estrategia publicitaria en ChatGPT y apuesta por el modelo de pago por clic

ENTRETENIMIENTO

Soledad, presión y un arresto inesperado: un pódcast inédito de Lil Nas X que conmueve tras su escándalo judicial

Soledad, presión y un arresto inesperado: un pódcast inédito de Lil Nas X que conmueve tras su escándalo judicial

Charlize Theron se retracta tras polémica frase sobre Timothée Chalamet y la IA: “Hablé sin saber”

Nikki Glaser reveló el insólito regalo de Leonardo DiCaprio tras una broma en los Globos de Oro

Russell Brand admite que tuvo relaciones íntimas con una menor de edad: “Fue explotador”

David Spade reflexionó sobre su carrera y admitió: “Mi relación con Eddie Murphy no va a ser nunca buena”

MUNDO

Trump aseguró que el régimen de Irán atraviesa una crisis interna y no tiene claro quién es su líder: “Simplemente no lo saben”

Trump aseguró que el régimen de Irán atraviesa una crisis interna y no tiene claro quién es su líder: “Simplemente no lo saben”

Un misterioso ciudadano ruso arribó a Montevideo y es investigado por las autoridades

Estados Unidos interceptó un petrolero de una flota fantasma que transportaba crudo iraní en el océano Índico

El príncipe heredero iraní exiliado fue atacado con un líquido rojo en Berlín

El príncipe Harry visitó Kiev y le envió un mensaje a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania