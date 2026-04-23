Estados Unidos

Hallaron los restos de tres niños en Memphis tras años desaparecidos

Tres menores cuyas desapariciones no figuraban en registros fueron localizados sin vida en un área boscosa de Tennessee, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación y solicitar la ayuda de la comunidad

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Un grupo de personas, algunas con gorras y chalecos, se agacha y busca entre la densa vegetación de un área boscosa; se observan cubos azules
Las autoridades hallaron restos de tres niños de entre tres y siete años en una zona boscosa de Memphis, Tennessee, tras una denuncia anónima (WMC)

Los restos de tres niños de entre tres y siete años aparecieron en una zona boscosa de Memphis, Tennessee, después de haber permanecido allí durante años, informaron las fuerzas policiales locales. El hallazgo se produjo tras una llamada anónima que alertó a la policía sobre la presencia de un cráneo humano cerca de Ridge Meadow Parkway; posteriormente se identificaron más huesos y se determinó que pertenecían a los menores. Hasta el momento, se desconocen sus identidades.

La investigación movilizó a las fuerzas policiales locales, estatales y federales, incluyendo al FBI y la Tennessee Bureau of Investigation. Las autoridades revisaron todos los reportes recientes de menores desaparecidos en la zona, pero ninguna de las víctimas coincide con reportes recientes de desapariciones.

Según la jefa de policía Cerelyn “CJ” Davis, la colaboración ciudadana es clave para reunir información que ayude a esclarecer los hechos, declaró a la cadena estadounidense NBC News.

Dónde, cuándo y cómo se hizo el hallazgo

El 8 de marzo comenzó la investigación, cuando una persona anónima informó sobre un posible cráneo humano en el área boscosa cercana al 3400 de Ridge Meadow Parkway, Memphis. Oficiales de la policía local acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo. Posteriormente, perros adiestrados detectaron restos adicionales en un tubo de drenaje cercano.

Cerelyn J. Davis, jefa de policía, habla en un podio con micrófonos. Viste un uniforme azul con insignias y gafas. Fondo verde borroso
La jefa de policía Cerelyn “CJ” Davis destacó la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer el caso y solicitó información a través de Crime Stoppers (WMC)

El 16 de marzo, los investigadores inspeccionaron el sistema de drenaje con cámaras y, el 1 de abril, localizaron lo que parecía ser otro cráneo. El 2 de abril, equipos de búsqueda recuperaron 14 huesos más, todos compatibles con restos humanos, según informó la policía a la cadena Fox 9.

Quiénes participan en la investigación

La pesquisa involucra a la policía local de Memphis, el FBI y la Tennessee Bureau of Investigation. La jefa de policía, Cerelyn “CJ” Davis, reiteró que ninguno de los niños coincide con alertas recientes de desaparición en la zona. Davis señaló en rueda de prensa: “Sabemos que estos niños no fueron reportados como desaparecidos en nuestra área”.

Las autoridades evalúan perfiles de menores perdidos en otras regiones y solicitan a cualquier persona con datos relevantes que contacte a Crime Stoppers, la línea de denuncias anónimas, al 901-528-2274. La unidad de homicidios encabeza la investigación, mientras equipos forenses examinan los restos para obtener identificación y determinar la causa de muerte, consignó el periódico británico The Independent.

Qué se sabe sobre las víctimas

Las autoridades estiman que los restos corresponden a tres niños de entre tres y siete años. El análisis preliminar sugiere que los cuerpos permanecieron allí durante años, aunque no se ha precisado un rango exacto. Los investigadores tampoco han podido establecer vínculos con denuncias de desaparición locales, complicando la identificación y el avance del caso.

Una oficial de policía en uniforme negro habla en un podio con micrófonos, flanqueada por varios oficiales y personas vestidas de civil bajo un cielo azul claro
La investigación involucra a la policía de Memphis, el FBI y la Tennessee Bureau of Investigation para identificar los restos hallados en Memphis (ABC24 Memphis)

No se han proporcionado detalles sobre el estado de los restos ni sobre señales de violencia, ya que el análisis forense está en desarrollo. La policía indicó que no existe actualmente una amenaza para la comunidad, pero subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para reconstruir la historia de estos menores, según la emisora local KTLO.

Por qué el caso genera preguntas y búsqueda de contexto

El hallazgo de restos de tres niños no identificados, que no figuran en los registros locales de desaparición, plantea dudas sobre cómo y por qué llegaron a ese lugar y por qué nadie los reportó. La jefa de policía subrayó en conferencia: “Alguien sabe de dónde vinieron estos niños. Alguien conoce casos de niños perdidos que nosotros ahora descubrimos en esta zona”.

La ausencia de coincidencias en bases de datos locales y estatales lleva a las autoridades a sospechar que los menores podrían provenir de fuera del área metropolitana o incluso de otros estados. Esta hipótesis surge porque, pese a las revisiones exhaustivas, no existen pistas concretas que permitan avanzar hacia la identificación.

Qué acciones siguen y cómo puede ayudar la comunidad

Las fuerzas policiales locales siguen revisando reportes de desapariciones a nivel nacional e internacional y esperan que los análisis forenses permitan identificar a las víctimas. El operativo en Ridge Meadow Parkway permanece activo en busca de más pruebas que ayuden a reconstruir los hechos y determinar responsables si se confirma la hipótesis de un crimen.

Cualquier persona que posea información, por más mínima que parezca, puede comunicarse con Crime Stoppers, la línea de denuncias anónimas.

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