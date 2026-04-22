La futura facultad de medicina osteopática en Miami-Dade responde a una crisis de falta de médicos en Florida

La creación de una nueva escuela de medicina en el sur del condado busca reforzar la atención sanitaria y enfrentar la falta de personal médico en la región (Larkin University)

Larkin University proyecta para 2028 la apertura de una nueva facultad de medicina osteopática en el sur del condado de Miami-Dade, un desarrollo que busca responder a la creciente demanda de servicios de salud y a la necesidad de retener profesionales en la región, en un contexto de escasez nacional de médicos.

La inauguración del Jacqueline Nicole Michel College of Osteopathic Medicine, estimada para el otoño de ese año, aspira no solo a formar médicos sino a fortalecer el acceso a la atención sanitaria local y ofrecer nuevas oportunidades laborales, según explicó Rudi Ettrich, presidente y consejero delegado de Larkin University, al diario local Miami Herald.

Para 2035, Florida proyecta una carencia de casi 18.000 médicos, de acuerdo con cifras citadas por el diario local Miami Herald a partir de reportes estatales y de la Association of American Medical Colleges, la asociación nacional de facultades de medicina de Estados Unidos.

Esta cifra adquiere mayor dimensión al considerar que, para 2030, todos los nacidos en la generación del “baby boom” tendrán 65 años o más, lo que incrementa significativamente la presión sobre el sistema sanitario.

La institución, con sede en Miami Gardens, apuesta por ampliar su oferta educativa y fortalecer su presencia en la formación de profesionales de la salud (@larkinuniversity)

La situación resulta aún más complicada en áreas de atención primaria y en comunidades con recursos limitados, describió Ettrich.

En el sector educativo de medicina osteopática, Florida se posiciona como el segundo estado del país con mayor cantidad de médicos osteópatas, superando los 12.800, solo por detrás de California, según un informe de la American Osteopathic Association, citado por el Miami Herald.

Además, junto a la futura sede de Larkin, al menos dos nuevas facultades de medicina osteopática planean abrir en el estado hacia 2028, reflejo de la demanda creciente por este tipo de preparación médica, en especial en zonas desatendidas.

Esta rama médica integra el enfoque preventivo y la comprensión de factores sociales en el tratamiento de pacientes, promoviendo una visión integral del cuidado (Freepik)

La formación médica como motor de desarrollo local y retención de talento

El Jacqueline Nicole Michel College of Osteopathic Medicine tendrá una superficie planificada de 10.200 metros cuadrados en la intersección de Southwest 145th Avenue y 276th Street, en el área de Naranja.

Llevará el nombre de Jacqueline Nicole Michel, hija de Jack J. Michel, fundador y presidente de la universidad y del Larkin Health System, quien falleció a los 18 años en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 2023, mientras se dirigía a la University of Central Florida para continuar su formación en medicina veterinaria.

“La apertura del Jacqueline Nicole Michel College of Osteopathic Medicine refleja nuestro compromiso con las necesidades sanitarias del sur de Florida y perpetúa una herencia basada en la compasión y el servicio", afirmó Jack J. Michel en una declaración proporcionada al Miami Herald.

La universidad se encuentra actualmente en proceso de acreditación para la nueva facultad. Una vez operativa, se convertirá en el segundo centro universitario enfocado en medicina osteopática en el sur de Florida, después de la Dr. Kiran C. Patel College of Osteopathic Medicine dependiente de Nova Southeastern University, ubicada en Broward County.

El campus proyectado ocupará un terreno estratégico en el área de Naranja, facilitando el acceso a comunidades con necesidades médicas prioritarias (Google Maps)

Ettrich detalló al diario local Miami Herald que uno de los objetivos centrales es que los estudiantes mantengan un vínculo local desde la formación. Graduados de instituciones como Miami Dade College, que actualmente sostiene convenios con Larkin University, podrán acceder mediante un proceso de admisión más ágil, como ocurre en los demás programas de posgrado de la universidad.

A esto se suma la integración con el sistema hospitalario de docencia propia, el Larkin Health System, que dispone de más de 40 programas de residencia médica.

Según Ettrich, la suma de estudios preuniversitarios, universitarios, médicos y de residencia en instituciones locales eleva la probabilidad de que los egresados permanezcan ejerciendo en el sur de Florida.

El centro universitario de Nova Southeastern University, en Broward, es actualmente el principal referente de formación osteopática en el sur de Florida (NSU Florida)

Impacto económico y social para el sur de Miami-Dade

Ettrich destacó al diario local Miami Herald que la apertura de la facultad representa no solamente una inversión en salud, sino un motor económico para el desarrollo de la zona de South Miami-Dade. Se prevé la creación de empleos y nuevas oportunidades asociadas tanto a la construcción como a la operación de la nueva sede universitaria.

La apuesta responde a una tendencia observada a nivel estatal: más de la mitad de los médicos que completan la residencia en Florida deciden ejercer en la región, mientras que las tasas de retención ascienden hasta el 75% entre aquellos que cursan tanto la facultad de medicina como la residencia en Florida, según un informe de la Association of American Medical Colleges, citado por el Miami Herald.

La universidad confía en que esta estrategia fomente el arraigo local, fomentando mayores lazos entre los futuros médicos y las comunidades a las que servirán.

La llegada de la nueva facultad generará empleos y nuevas oportunidades, contribuyendo al desarrollo y arraigo de talento profesional en la zona (Freepik)

El enfoque formativo será integral: los estudiantes aprenderán a tratar a la persona en su totalidad, con fuerte énfasis en la prevención, el cuidado primario y la atención a comunidades con acceso sanitario más limitado.

Ettrich explicó al Miami Herald que el plan académico incluirá la valoración de factores sociales y económicos que inciden en la salud —como la vivienda, la inseguridad alimentaria, la educación, la estabilidad laboral y la cobertura médica—, preparando así a los profesionales para enfrentar con mayor eficacia los retos de una población dinámica y en envejecimiento.