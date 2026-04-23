Más de la mitad de las empresas en Costa Rica ya aplica prácticas sostenibles y apuesta por el empleo verde

El 54% de las empresas en Costa Rica ya incorpora prácticas vinculadas al empleo verde. Cortesía: TRP Lab

Costa Rica avanza en la consolidación de un modelo económico más sostenible. Un reciente estudio de la Universidad Latina de Costa Rica determinó que el 54% de las empresas del país ya implementa prácticas vinculadas al empleo verde, una tendencia que refleja el creciente compromiso del sector productivo con la sostenibilidad y la transición hacia una economía baja en carbono.

La investigación, desarrollada por los académicos Fabiola Umaña Chacón, Agustín Alfaro Salas, Rigoberto Torres Mora y Xochil Acevedo Martínez, analizó más de 240 empresas del ecosistema nacional, con una muestra compuesta principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Este segmento empresarial destaca por su capacidad de adaptación e innovación, lo que le ha permitido integrar prácticas sostenibles en sus operaciones diarias, desde la gestión eficiente de recursos hasta la incorporación de modelos de economía circular.

Sectores clave y condiciones favorables

El estudio identifica al turismo sostenible como uno de los principales motores de esta transformación. Actividades como hospedaje, agencias de viajes, servicios de alimentos, tour operadores y turismo rural lideran la adopción de prácticas responsables.

A estos se suman sectores como la tecnología, la industria médica, la agroindustria, la construcción y los servicios financieros, que también han comenzado a incorporar estrategias ambientales dentro de sus procesos productivos.

El avance de estas iniciativas no ocurre en un vacío. Costa Rica cuenta con condiciones estructurales que favorecen este tipo de desarrollo. Según el informe, el 99% de la electricidad del país proviene de fuentes renovables, mientras que cerca del 50% del territorio nacional está cubierto por bosques, lo que refuerza su posicionamiento como un entorno propicio para la sostenibilidad.

Estos factores han permitido que el país sea visto como un referente potencial en la región en materia de producción responsable y desarrollo sostenible.

Las MIPYMES destacan por su capacidad de adaptación e innovación en sostenibilidad. Cortesía: TRP Lab

Estrategias empresariales hacia la sostenibilidad

Las empresas encuestadas reportaron la implementación de múltiples prácticas ambientales. Entre las más comunes destacan el uso eficiente del agua, la reducción de residuos, la obtención de certificaciones ambientales, la preferencia por proveedores locales y la adopción de esquemas de economía circular.

Estas acciones no solo responden a una mayor conciencia ambiental, sino también a nuevas demandas del mercado, donde consumidores y socios comerciales valoran cada vez más la sostenibilidad como un factor clave.

En el caso del turismo, por ejemplo, la integración de prácticas sostenibles se ha convertido en un elemento diferenciador que impacta directamente en la competitividad de las empresas.

El empleo verde como oportunidad económica

De acuerdo con el estudio, el crecimiento del empleo verde representa una oportunidad estratégica para el país, no solo en términos ambientales, sino también económicos.

“Los resultados del estudio posicionan al empleo verde como una oportunidad clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales”, explicó Agustín Alfaro Salas.

El concepto de empleo verde se refiere a aquellas actividades laborales que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente, ya sea mediante la reducción del impacto ambiental de las empresas o la promoción de prácticas sostenibles.

En un contexto global marcado por la descarbonización de la economía, este tipo de empleo cobra cada vez mayor relevancia.

Costa Rica genera el 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Cortesía: TRP Lab

Retos para consolidar el modelo

A pesar de los avances, el estudio advierte que aún existen desafíos importantes para consolidar el empleo verde en Costa Rica.

Entre ellos destacan la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación, ampliar el acceso a certificaciones ambientales y promover la formalización laboral en sectores clave.

Además, los investigadores subrayan la importancia de escalar estas iniciativas para que tengan un impacto más amplio en la economía nacional.

“En un contexto global de transición hacia economías bajas en carbono, Costa Rica podría consolidarse como referente regional si logra fortalecer su ecosistema empresarial”, añadió Alfaro Salas.

Un camino hacia la sostenibilidad

El informe concluye que Costa Rica se encuentra en una posición favorable para liderar la transición hacia modelos productivos más sostenibles en América Latina.

Sin embargo, el éxito de este proceso dependerá de la capacidad de las empresas, el Estado y la academia para trabajar de manera conjunta en la promoción de prácticas responsables y en la generación de condiciones que impulsen el empleo verde.

En un escenario donde la sostenibilidad deja de ser una opción para convertirse en una necesidad, el avance del sector empresarial costarricense marca una señal clara de hacia dónde se dirige la economía del país.