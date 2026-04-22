Un hombre recibió cadena perpetua por asesinato en la cárcel y se rió ante la jueza durante la sentencia

Marcus Terry recibe cadena perpetua sin libertad condicional por brutal asesinato en el Instituto Correccional de Dade

Un brutal asesinato ocurrido dentro del Instituto Correccional de Dade, al sur de Florida, volvió a acaparar la atención pública tras el insólito comportamiento del autor durante la audiencia de sentencia. Marcus Terry, de 43 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio de su compañero de celda, un caso que se distinguió tanto por la violencia del crimen como por la actitud desafiante del condenado ante la jueza.

El caso se remonta a abril de 2021, cuando Terry y Ray Matos, de 68 años, compartían celda en la cárcel del condado de Miami-Dade. De acuerdo con los hechos probados durante el proceso judicial, Terry atacó a Matos en circunstancias que estremecieron a la sala. El agresor utilizó un bolígrafo para apuñalar a su compañero en el cerebro y, antes de la agresión, le introdujo una funda de almohada en la boca. El ataque dejó a Matos gravemente herido, tendido en un charco de sangre y apenas respirando cuando los guardias ingresaron a la celda. Terry, por su parte, permanecía de pie encima del cuerpo, con la mano ensangrentada y sin presentar ninguna herida propia. Este episodio marcó el inicio de un proceso judicial que, desde el principio, capturó la atención por su crudeza y por la falta de remordimiento del acusado.

El crimen, perpetrado con un bolígrafo y una funda de almohada, impactó a la comunidad de Miami-Dade por su violencia

En diciembre de 2025, un tribunal declaró a Marcus Terry culpable de asesinato en segundo grado tras un juicio que examinó en detalle los hechos ocurridos en la cárcel. Durante el juicio se presentaron pruebas que acreditaron la responsabilidad de Terry en el ataque fatal a Matos. El jurado escuchó los testimonios y revisó los informes forenses que detallaban la brutalidad del acto, así como la secuencia precisa de los acontecimientos que concluyeron con la muerte de Matos. Esta declaración de culpabilidad allanó el camino para la fase de sentencia, en la que se definiría el destino de Terry.

Antes de la audiencia definitiva de sentencia, el caso dio un giro cuando el abogado defensor de Terry, Steven Yermish, solicitó formalmente que se le concediera a su cliente un nuevo juicio. El argumento central de la defensa fue que, durante el proceso realizado en diciembre de 2025, se admitieron pruebas que, a su juicio, no deberían haber sido consideradas por el tribunal. Yermish planteó que estos elementos probatorios podían haber influido de manera indebida en la decisión del jurado y, por tanto, afectaron el desarrollo justo del proceso judicial. La petición de la defensa puso en el centro del debate cuestiones técnicas sobre la admisibilidad de la prueba y los derechos procesales del acusado, aunque no logró revertir el curso de los acontecimientos.

La falta de remordimiento de Terry y su actitud desafiante ante la jueza Ellen Sue Venzer marcaron la sentencia

La audiencia de sentencia, celebrada ante la jueza Ellen Sue Venzer del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, fue el escenario de una escena que rápidamente se volvió viral y que puso en evidencia la actitud de Terry ante su condena. Mientras la magistrada describía con precisión los hechos —detallando cómo el acusado le metió una funda de almohada en la boca a la víctima y le clavó un bolígrafo en el cerebro—, Terry no solo se mostró impasible, sino que comenzó a reírse en plena sala. La jueza Venzer, sorprendida por la reacción del condenado, lo confrontó en ese instante: “No estoy segura de por qué se está riendo”. Lejos de mostrar arrepentimiento, Terry respondió con insolencia: “Usted es divertida”. La reacción del acusado generó incomodidad y tensión en la sala, reflejando la ausencia de empatía y el desafío directo a la autoridad judicial en un momento de máxima gravedad.

Palabras y decisión final de la jueza Ellen Sue Venzer

El tribunal declaró culpable a Marcus Terry de asesinato en segundo grado tras un proceso judicial detallado y mediático (Florida Department of Corrections)

La jueza Venzer no vaciló ante la actitud provocadora de Terry. Tras escuchar la respuesta del acusado, fue contundente en su postura: “No encuentro nada divertido en su conducta ni en la muerte de este señor”. La magistrada prosiguió con la lectura de la sentencia y dejó claro que, ante la gravedad de los hechos y la falta de remordimiento mostrada por Terry, no existía ninguna razón para considerar una pena menor. Sentenció de manera firme: “No veo ninguna razón para no sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”. Al finalizar, se dirigió directamente a Terry para concluir: “Que Dios tenga misericordia de su alma”.

Reacción y posibilidades de apelación tras la sentencia

La reacción de Marcus Terry a la sentencia, marcada por la risa y la ironía, evidenció un total desprecio por el proceso y por el sufrimiento causado. La escena fue recogida por los presentes y rápidamente circuló en redes sociales y medios locales, convirtiéndose en un ejemplo extremo de desafío en una sala de justicia. Tras la imposición de la cadena perpetua, Terry mantiene la posibilidad formal de apelar la sentencia. Aunque la defensa puede presentar un recurso ante instancias superiores, la contundencia del fallo y la naturaleza de los hechos hacen que el proceso de apelación se vislumbre como un reto considerable para el equipo jurídico del condenado.