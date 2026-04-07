La escuela Whitney High lidera las admisiones universitarias en California

Whitney High de Cerritos lidera el ranking de escuelas públicas de California en admisiones a la Universidad de California, según Secret Los Angeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distrito escolar de California reconoció a Whitney High de Cerritos, en el condado de Los ángeles, como la escuela secundaria pública con los resultados más destacados del estado en admisiones universitarias.

La distinción fue otorgada por el organismo rector de educación del estado, sobre la base de los datos publicados por el medio digital Secret Los Angeles, especializado en cobertura local, y del reciente ranking del periódico San Francisco Chronicle, uno de los principales diarios de la Costa Oeste.

Según estos informes, Whitney High se ubica al frente en la colocación de sus egresados en los campus más selectivos de la Universidad de California.

El distrito escolar de California reconoció a Whitney High de Cerritos, en el condado de Los ángeles, como la escuela secundaria pública con los resultados más destacados del estado en admisiones universitarias. Foto: Instagram @whitneyvoice

La diferencia que marca Whitney High frente al promedio estatal es clara: mientras la media en California representa únicamente 23 admisiones universitarias por cada 100 alumnos de último año, la promoción 2023-24 del instituto registró 131 admisiones a universidades de la Universidad de California, cuando se esperaban 81 para ese ciclo escolar, superando significativamente la expectativa estadística para su tamaño.

Así, el centro figura como la escuela pública líder en California y la 16ª a nivel nacional, conforme al estudio anual de U.S. News, que evalúa pruebas estatales, tasas de graduación y preparación para el nivel superior, según informó Secret Los Angeles.

Whitney High debe estos resultados a un proceso de selección exigente, en el que se consideran los puntajes en exámenes académicos estatales y distritales, junto con la clasificación de los aspirantes dentro de sus respectivas clases.

El plan de estudios abarca una amplia variedad de cursos avanzados y de honor, con asignaturas como física, informática e idiomas extranjeros, lo que incrementa el nivel de exigencia intelectual para sus estudiantes.

Whitney High supera todas las expectativas con récord de admisiones universitarias

El informe del San Francisco Chronicle, citado por Secret Los Angeles, destaca que Whitney High admitió 50 alumnos más de lo previsto por cada 100 estudiantes de último año en universidades de la Universidad de California, incluyendo la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), Universidad de California en Los ángeles (UCLA), Universidad de California en Irvine (UC Irvine), Universidad de California en Davis (UC Davis), Universidad de California en Santa Bárbara (UC Santa Bárbara) y Universidad de California en San Diego (UC San Diego).

Mientras escuelas de características similares se encuentran lejos de estas cifras, el instituto de Cerritos ha mantenido un apoyo institucional decisivo para el acceso a la educación superior.

Estrategias académicas y entorno familiar en Whitney High

Como complemento a la orientación académica, Whitney High promueve de manera activa la participación de las familias. El centro organiza reuniones periódicas, impulsa excursiones escolares y desarrolla actividades de recaudación de fondos, con el objetivo de fortalecer los vínculos y reforzar los procesos de aprendizaje y motivación entre toda la comunidad educativa.

Estos factores han llevado a Whitney High a registrar cifras inéditas para un establecimiento público californiano en el curso 2023-24, conforme a los datos recopilados por Secret Los Angeles.