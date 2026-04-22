Estados Unidos

Elecciones en la ONU: cómo funciona la designación del nuevo secretario general y quiénes son los candidatos

El Consejo de Seguridad tendrá la última palabra sobre quién reemplazará a António Guterres, en un contexto de demandas de mayor transparencia y equilibrio geográfico

Guardar
Infografía con mapamundi, logo de la ONU y retratos de cuatro candidatos: Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, Michelle Bachelet y Macky Sall.
La infografía presenta a los cuatro candidatos clave para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, destacando sus perfiles y el proceso de selección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU entró en una etapa clave esta semana. Por segunda vez en su historia, la organización abrió audiencias públicas donde los postulantes presentan sus propuestas y responden preguntas de los 193 Estados miembro y representantes de la sociedad civil.

Se trata de un paso hacia la transparencia en un proceso históricamente dominado por la diplomacia de alto nivel y las negociaciones entre potencias.

¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

El cargo de secretario general de la ONU es una de las posiciones más influyentes del sistema internacional, pero el proceso de selección está lejos de ser un simple concurso de méritos.

Desde 1945, la designación debe ser aprobada por la Asamblea General, aunque el verdadero filtro lo ejerce el Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, de los cuales cinco tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

En la práctica, cualquier candidato vetado por alguno de estos cinco países queda fuera de carrera, y solo aquellos con el visto bueno del Consejo llegan a la votación final de la Asamblea.

infografia

Esto explica por qué el proceso está marcado por un delicado equilibrio geopolítico y numerosas negociaciones detrás de escena. Los Estados miembro pueden impulsar audiencias y entrevistas públicas, pero las decisiones clave se toman en reuniones privadas entre embajadores.

¿Quiénes pueden postularse y quién vota?

No hay requisitos estrictos sobre la nacionalidad, el género o la experiencia previa para ser candidato. Sin embargo, existe una tradición no escrita de rotación geográfica, que busca alternar regiones del mundo al frente de la organización. América Latina, por ejemplo, solo tuvo un secretario general en más de 80 años: el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

El proceso formal contempla la presentación de candidaturas, la exposición pública ante los Estados miembro y la sociedad civil, y finalmente la deliberación privada en el Consejo de Seguridad. Allí, los miembros permanentes pueden ejercer su derecho de veto sobre cualquier postulante. La Asamblea General, donde cada país tiene un voto, ratifica la decisión del Consejo, pero no puede revertir un veto.

Los resultados suelen anunciarse en los meses previos al final del mandato vigente, para dar tiempo a una transición ordenada. El nuevo secretario general asumirá funciones el 1 de enero de 2027.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS

Michelle Bachelet (Chile)

infografia

Bachelet, de 74 años, marcó historia como presidenta de Chile en dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018). Es médica y sobrevivió a la represión de la dictadura de Pinochet.

Con amplia experiencia internacional, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde su informe sobre la minoría uigur generó tensiones con China.

Bachelet se define “convencida” de que su trayectoria la prepara para liderar en tiempos de “desafíos de magnitud, urgencia y complejidad sin precedentes”.

México y Brasil la apoyan, pero Chile le retiró el respaldo tras el cambio de gobierno.

Rafael Grossi (Argentina)

infografia

Diplomático de carrera, Grossi, de 65 años, dirige desde 2019 el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde ha gestionado crisis nucleares como el programa iraní y la situación en la planta de Zaporizhzhia bajo ocupación rusa.

Su postulación se apoya en la idea de volver a las bases fundacionales de la ONU: “Salvar a la humanidad del flagelo de la guerra”.

Es considerado un negociador pragmático, habituado a tratar con actores clave del Consejo de Seguridad.

Rebeca Grynspan (Costa Rica)

infografia

De 70 años, economista y ex vicepresidenta costarricense, Grynspan dirige actualmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Hija de sobrevivientes del Holocausto, negoció la Iniciativa del Mar Negro entre Rusia y Ucrania para facilitar la exportación de cereales durante la guerra.

Defiende la vigencia de la Carta de la ONU como antídoto contra la fragmentación y la desconfianza internacional. Aunque menos conocida que sus rivales latinoamericanos, su perfil técnico y su liderazgo en organismos multilaterales la posicionan como una opción de consenso.

Macky Sall (Senegal)

infografia

El ex presidente senegalés, de 64 años, es el único aspirante africano. Gobernó Senegal de 2012 a 2024 y sostiene que la paz global solo es posible si se abordan la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad climática.

Su candidatura cuenta con el respaldo de Burundi, actual presidente de la Unión Africana, aunque no tiene el apoyo de su propio país ni del bloque regional.

Durante su mandato, fue criticado por la respuesta represiva ante protestas políticas, lo que podría jugar en su contra en el proceso de selección.

¿Cuándo se sabrán los resultados y qué está en juego?

Tras las exposiciones públicas y la ronda de preguntas, el Consejo de Seguridad realizará consultas privadas para buscar consensos y descartar candidatos vetados. Este proceso puede durar semanas o meses y solo una vez que haya acuerdo, la Asamblea General formaliza la designación. El anuncio oficial suele realizarse hacia fin de año, permitiendo la transición antes de la asunción el 1 de enero de 2027.

La elección del próximo secretario general será decisiva para el futuro de la ONU. El perfil que surja y su capacidad para conciliar intereses opuestos, modernizar la institución y restaurar la confianza internacional determinarán el rumbo de la diplomacia multilateral en medio de un escenario global cada vez más fragmentado e imprevisible.

Temas Relacionados

ONUSecretaría General de la ONUElecciones en la ONUAntónio GuterresMichelle BacheletRafael GrossiRebeca GrynspanMacky SallÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Alertan sobre nueva modalidad de estafa en hoteles de San José: delincuentes suplantan a ejecutivos y piden pagos irregulares

La cadena CLS Hospitality Group advirtió sobre fraudes vinculados a reservas de eventos, donde estafadores solicitan depósitos fuera de los canales oficiales

Alertan sobre nueva modalidad de estafa en hoteles de San José: delincuentes suplantan a ejecutivos y piden pagos irregulares

Costa Rica en la encrucijada de la sostenibilidad: minería ilegal, disputas jurídicas y la amenaza sobre su biodiversidad

El país exhibe una de las mayores riquezas naturales de América Latina, pero enfrenta conflictos ambientales y jurídicos. Surgen presiones económicas que desafían los límites del desarrollo ecológico

Costa Rica en la encrucijada de la sostenibilidad: minería ilegal, disputas jurídicas y la amenaza sobre su biodiversidad

Una madre enseñó a su hijo de ocho años a hacer reservas en restaurantes para fomentar su autonomía

El aprendizaje de habilidades prácticas se volvió prioridad en la familia Davidson, cuando una madre decidió mostrarle a su hijo de ocho años el proceso completo para coordinar una comida formal fuera de casa

Una madre enseñó a su hijo de ocho años a hacer reservas en restaurantes para fomentar su autonomía

Cómo influye el pasado británico de Steve Hilton en su candidatura a gobernador de California

La experiencia internacional del candidato se refleja en sus propuestas e impulsa debates sobre innovación y liderazgo en la política estatal

Cómo influye el pasado británico de Steve Hilton en su candidatura a gobernador de California

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

Las agrupaciones responsabilizaron a las autoridades por mantener políticas que profundizan la desigualdad, mientras reclamaron la nacionalización de la energía, la mejora en servicios públicos y la convocatoria de una asamblea constituyente

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

TECNO

No pierdas más tiempo: cómo usar en WhatsApp los resúmenes de IA para chats no leídos

No pierdas más tiempo: cómo usar en WhatsApp los resúmenes de IA para chats no leídos

Escándalo en empresa de MrBeast: exempleada presenta demanda por acoso laboral y ambiente tóxico

OpenAI lanza ChatGPT Images 2.0 con imágenes de alta resolución y texto claro dentro de la imagen

Starlink Mini: los cuatro errores que pueden dejarte sin buena señal

Tu celular podría estar afectando tu salud: los efectos que debes conocer y cómo reducirlos

ENTRETENIMIENTO

Caso D4vd: forenses revelan la causa de muerte de Celeste Rivas

Caso D4vd: forenses revelan la causa de muerte de Celeste Rivas

Murió el youtuber e investigador paranormal David Wilcock tras dispararse frente a su casa

Primer adelanto de ‘Clayface’: DC incursiona en el body horror con uno de los villanos más icónicos de Batman

“La gente me trató de manera muy cruel”, confiesa Sharon Stone sobre el efecto de Bajos instintos

Tobey Maguire sobre su experiencia en Hermanos: “Necesité años para procesar las secuelas emocionales que dejó el rodaje”

MUNDO

Ucrania investiga la ejecución de 300 prisioneros de guerra por parte de Rusia

Ucrania investiga la ejecución de 300 prisioneros de guerra por parte de Rusia

Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos pese a la tensión en Medio Oriente y el aumento del petróleo

Rutte instó a adaptar la postura nuclear de la OTAN ante un entorno de seguridad en deterioro

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

El “gas de la risa” genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes