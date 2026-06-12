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Karina y Winter de aespa se convierten en tendencia tras apoyar a Corea del Sur en el Mundial 2026

Las dos figuras del grupo surcoreano aparecieron en el debut de su selección ante la República Checa en México

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Las artistas de K-pop compartieron videos desde el estadio de Guadalajara apoyando a la selección surcoreana en su debut mundialista (Instagram)

Las integrantes del grupo de K-pop aespa Karina y Winter se convirtieron en tendencia en redes sociales tras asistir al partido de Corea del Sur frente a la República Checa en el estadio de Guadalajara, México, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

Las artistas compartieron actualizaciones en sus cuentas personales de redes sociales antes del encuentro del Grupo A, disputado en el estadio de Guadalajara, en Zapopan.

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Karina publicó un video de sí misma vistiendo la camiseta roja característica de los hinchas surcoreanos y ondeando la bandera nacional, acompañado del mensaje: “¡Vamos, jugadores!”.

Karina y Winter en el Mundial 2026 apoyando a Corea del Sur
Karina y Winter, integrantes de aespa, asistieron al partido de Corea del Sur ante la República Checa en Guadalajara por el Mundial de Fútbol 2026 (Instagram/REUTERS)

Por su parte, Winter subió un video que captaba el ambiente dentro del estadio, sumándose al apoyo de la selección.

La presencia de ambas integrantes del grupo en el estadio generó una amplia repercusión en plataformas digitales, donde los nombres de las artistas se posicionaron entre los más buscados del día.

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Ambas fueron fotografiadas y captadas en videos por seguidores, y desataron euforia entre los aficionados mexicanos del K-Pop, pues su llegada al país fue una total sorpresa.

Las integrantes de aespa asistieron al partido de Corea del Sur ante la República Checa en el estadio de Guadalajara, México (X)

El partido de Corea del Sur ante la República Checa se desarrolló en la apertura de la campaña mundialista del equipo asiático.

La selección tiene programados, además, encuentros ante México el 19 de junio y ante Sudáfrica el 25 de junio, todos correspondientes a la fase de grupos.

La jornada inaugural del torneo estuvo marcada también por una actuación del tenor italiano Andrea Bocelli y la cantautora coreano-estadounidense EJAE, quien ganó proyección internacional a través de la película animada de Netflix KPop Demon Hunters. Ambos intérpretes ejecutaron el tema oficial del torneo, “DNA”, ante el inicio de la competencia.

Karina y Winter en el Mundial 2026 apoyando a Corea del Sur
Karina publicó un video con la camiseta roja de Corea del Sur y la bandera nacional junto al mensaje: “¡Vamos, jugadores!” (Instagram)

¿Quiénes son aespa?

aespa es un grupo femenino de K-pop formado por SM Entertainment, integrado por cuatro artistas: Karina, Giselle, Winter y Ningning.

El conjunto debutó el 17 de noviembre de 2020 con el sencillo digital “Black Mamba” y se distingue por un concepto que combina el mundo real con el metaverso: cada integrante convive con su versión virtual de inteligencia artificial denominada “æ”.

En cuanto a la trayectoria del grupo, aespa consolidó su posición en la industria a partir de 2022, cuando su segundo EP Girls superó el millón de copias vendidas en su primera semana, convirtiéndose en el primer lanzamiento de un grupo femenino de SM Entertainment en alcanzar esa cifra.

Ese mismo año firmaron con Warner Records para sus promociones internacionales. En 2026, la agrupación femenina atraviesa uno de sus períodos de mayor actividad desde su debut.

Karina y Winter en el Mundial 2026 apoyando a Corea del Sur
La presencia de Karina y Winter en el Mundial 2026 impulsó una amplia repercusión en redes sociales y las ubicó entre los nombres más buscados del día (Instagram)

El 28 de mayo lanzaron LEMONADE, su segundo álbum de larga duración, compuesto por diez canciones. El proyecto estuvo precedido por el sencillo “WDA (Whole Different Animal)”, en colaboración con G-Dragon, de BIGBANG, publicado el 11 de mayo.

El álbum llegó tras aproximadamente ocho meses sin lanzamiento en coreano, siendo el anterior el miniálbum Rich Man, de septiembre de 2025.

La propia Karina había anticipado el regreso del grupo durante la ceremonia de los 2025 MAMA Awards, donde anunció que publicarían un álbum completo en 2026.

En paralelo a su actividad discográfica, aespa tiene en marcha su gira mundial 2026-2027 aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY, con fechas confirmadas en diversas ciudades.

Aespa es un grupo femenino de K-pop de SM Entertainment formado por Karina, Giselle, Winter y Ningning (REUTERS/Eduardo Munoz)
Aespa es un grupo femenino de K-pop de SM Entertainment formado por Karina, Giselle, Winter y Ningning (REUTERS/Eduardo Munoz)

Entre ellas figura Lima, Perú, donde se presentarán el 9 de septiembre de 2026 en el recinto Costa 21, además de una fecha en Ciudad de México y un dome tour en Japón realizado en abril de este año, el primero del grupo en recintos de esa envergadura en el país asiático.

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