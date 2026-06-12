Un hombre de Ohio perdió su billete de lotería, revolvió la basura y al encontrarlo ganó 100.000 dólares

Un hombre de Ohio recuperó de la basura un billete de lotería premiado y ganó 100.000 dólares

Un hombre de Ohio vivió un giro inesperado al convertirse en ganador de un premio de lotería luego de recuperar de la basura un billete que él mismo había descartado. La historia, confirmada por las autoridades, ha generado asombro por la secuencia de acontecimientos y la fortuna que acompañó la tenacidad del protagonista. Todo comenzó cuando, sin percatarse del valor real de su boleto instantáneo, el hombre lo tiró junto con otros desechos. Más tarde, al notar el error, tomó la determinación de buscar en la basura para recuperar el billete, logrando encontrarlo entre los desperdicios antes de que fuera demasiado tarde. Esta decisión fue decisiva: el boleto resultó premiado con una cifra considerable, transformando un aparente descuido en una historia de perseverancia y buena fortuna.

La situación tuvo lugar en la localidad de Willard, Ohio, y fue comunicada oficialmente por la Lotería de Ohio el 6 de junio. El billete en cuestión pertenecía al juego instantáneo “Bingo 25 Times”. El ganador, cuyo nombre no ha sido divulgado por las autoridades, relató cómo el boleto había sido descartado por error y cómo, pese a que la basura ya había sido retirada, logró localizar el contenedor correcto y recuperar el billete entre los residuos. La intervención de los responsables del sorteo fue clave para validar el testimonio y certificar la autenticidad del premio, cerrando así una serie de acontecimientos que podrían haber acabado en la pérdida definitiva del dinero.

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El premio obtenido por el hombre de Ohio ascendió a 100.000 dólares. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los sorteos de este tipo, el monto final recibido por el ganador sufrió una reducción significativa debido a la aplicación de impuestos. Tras el correspondiente descuento fiscal, la suma neta que el ganador pudo llevarse a casa fue de 73.250 dólares. Este detalle no solo refleja la magnitud del premio original, sino también las implicancias fiscales asociadas a los juegos de azar en Estados Unidos, donde los impuestos suelen representar un porcentaje considerable de las ganancias. La diferencia entre el monto bruto y el neto pone de manifiesto las obligaciones tributarias que acompañan a quienes resultan afortunados en este tipo de sorteos, restando parte de la cifra inicial pero aún garantizando una suma significativa para el beneficiario.

El episodio de Ohio es un ejemplo de cómo un error puede convertirse en una oportunidad inesperada, siempre que se actúe con rapidez y determinación. Los funcionarios de la lotería, encargados de validar el premio y hacer público el caso, destacaron la secuencia de hechos y la singularidad de la recuperación del boleto, que bien pudo haber acabado en el olvido. El hombre, gracias a su decisión de buscar entre los desperdicios, transformó lo que parecía una pérdida irremediable en una ganancia considerable, demostrando que, en ocasiones, la suerte puede encontrarse incluso en los lugares más insospechados.

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Caso de devolución de un billete premiado en Carolina del Sur

En Myrtle Beach, Carolina del Sur, un hombre encontró en una gasolinera un billete de lotería valorado en 500 dólares y lo devolvió al gerente

Mientras tanto, en Carolina del Sur, se registró un caso distinto, aunque igualmente llamativo, donde la honestidad y la suerte terminaron unidas en una secuencia poco habitual. Según un comunicado emitido por la Lotería Educativa de Carolina del Sur, un hombre encontró en el suelo de una gasolinera, ubicada en Myrtle Beach, un billete de lotería valorado en 500 dólares. Lejos de apropiarse del premio ajeno, el hombre decidió actuar con honradez y entregó el boleto al gerente de la tienda, dejando sus datos de contacto y solicitando que le avisaran si alguien reclamaba el premio extraviado.

No pasó mucho tiempo antes de que el dueño legítimo del boleto acudiera al establecimiento en busca de su billete perdido. El gerente, cumpliendo el pedido del hombre honesto, le devolvió el boleto al propietario. El acto desinteresado fue agradecido por el ganador original, quien expresó su alivio y gratitud por recuperar el billete. El hombre que halló el boleto relató posteriormente que, tras presenciar la reacción agradecida del dueño, tuvo la sensación de que la suerte estaría de su lado en el futuro. “El dueño estaba tan agradecido de recuperar el boleto que supe que después de eso iba a ganar la lotería. Simplemente lo sabía”, afirmó según los funcionarios de la lotería.

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Premio posterior al acto honesto en Carolina del Sur

La intuición y la confianza del hombre de Carolina del Sur no resultaron infundadas. Dos meses después de aquel gesto de honradez, el protagonista adquirió un boleto del juego Palmetto Cash 5 y fue sorprendido al comprobar que había ganado un premio mayor de 586.000 dólares. Se trata de un galardón considerado extremadamente raro, tanto por el monto como por las bajas probabilidades de obtenerlo. El ganador, al ser consultado sobre el destino de la suma obtenida, declaró que planeaba utilizar parte del dinero para ayudar a otras personas. “He tenido suerte en la vida y puedo usar este premio para ayudar a algunas personas”, explicó al momento de recibir el dinero. Además, manifestó que espera que su experiencia sirva para inspirar a otros a actuar correctamente cuando se encuentren ante situaciones similares. Su historia, marcada por la honestidad y la recompensa inesperada, ha sido difundida por las autoridades de la lotería como ejemplo de conducta.

El relato de Ohio y Carolina del Sur evidencia cómo la fortuna puede aparecer tras una acción imprevista o un gesto de integridad. En ambos casos, la intervención directa de los protagonistas, sumada a una serie de decisiones puntuales, resultó en la obtención de premios de considerable cuantía, mostrando que, a veces, la suerte favorece a quienes eligen actuar con determinación o rectitud.

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