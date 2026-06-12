El video de los coreanos en una taquería con “Gangnam Style” resume la postal más viral del Mundial

Un video viral muestra el momento en que una taquería tapatía amenizó la visita de aficionados surcoreanos con el famoso tema de PSY (X)

Según un video difundido en redes sociales, en una taquería de Guadalajara vieron a un grupo de coreanos comiendo y les pusieron “Gangnam Style”. La escena se repitió de formas distintas a lo largo de los primeros días del Mundial 2026.

Otro clip que se hizo viral mostró a un futbolista surcoreano en Cantaritos El Güero, un bar reconocido de Guadalajara, siendo levantado y girado boca abajo para beber de una jarra de barro con un popote, mientras mexicanos desconocidos celebraban y reían a su alrededor.

PUBLICIDAD

Las imágenes recorrieron las plataformas digitales y se convirtieron en el retrato más citado de lo que ocurre cuando dos culturas se encuentran sin intermediarios.

Cientos de aficionados surcoreanos llegaron a Guadalajara durante la primera semana del torneo. Bebieron tequila, aprendieron palabras en español, visitaron mercados y vistieron playeras de México con banderas de Corea.

PUBLICIDAD

Videos virales del Mundial 2026 mostraron a aficionados y futbolistas surcoreanos en Guadalajara en escenas de intercambio cultural con mexicanos (X)

La hospitalidad mexicana hacia los visitantes coreanos no surgió de la nada. Jooil Lee, embajador de Corea en México, recordó que los dos países comparten más de 120 años de vínculos.

Los primeros inmigrantes coreanos llegaron a territorio mexicano en 1905, y durante la Guerra de Corea de 1950, soldados mexicanos combatieron en la península bajo la bandera de las Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

El 7 de junio, durante el Koku Fest de Guadalajara en conmemoración del Día de Corea, jóvenes ciudadanos coreanos se acercaron uno por uno a Roberto Sierra Barbosa, veterano mexicano-estadounidense de 98 años que combatió en aquel conflicto. Se inclinaron ante él y le agradecieron su servicio con las palabras: “Mexicano, hermano, ya eres coreano”.

Sierra Barbosa declaró a El Heraldo de México que el momento lo llevó a las lágrimas.

“Los sobrevivientes nos sentimos tan mexicanos como coreanos porque dejamos nuestra sangre allá. Nos tratan con mucha admiración. De los jóvenes recibimos respeto”, afirmó.

Cientos de aficionados surcoreanos llegaron a Guadalajara, probaron tequila, aprendieron español, visitaron mercados y usaron playeras de México con banderas de Corea (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El embajador Lee recordó que en 2018, tras un partido memorable, México acuñó la frase “Coreano, hermano, ya eres mexicano”.

Para este Mundial, anticipó la inversión: “Mexicano, hermano, ya eres coreano”.

Y destacó que lo más importante no es el evento deportivo en sí, sino la oportunidad que representa para que las nuevas generaciones de ambos países construyan sus propios lazos y se lleven esas historias a casa.

PUBLICIDAD

La integración también se expresó en el plano institucional. El club Chivas cedió sus instalaciones de Verde Valle como base de la selección coreana durante el torneo.

El club agregó señalética de bienvenida para el equipo visitante, habilitó un espacio denominado “Korea House” y equipó los campos con tecnología similar a la de los estadios del Mundial.

PUBLICIDAD

El embajador Jooil Lee recordó que México y Corea comparten más de 120 años de vínculos, desde la inmigración coreana de 1905 hasta la Guerra de Corea de 1950 (REUTERS/Paul Childs)

La ceremonia que abrió el torneo

El 12 de junio, el Estadio Azteca albergó por primera vez en 40 años la ceremonia inaugural de una Copa del Mundo, ante más de 80.000 espectadores, la mayoría vestidos con la playera verde de México.

El espectáculo rindió homenaje a la civilización azteca con bailarines ataviados con trajes de plumas y performers cubiertos de dorado portando balones de fútbol de gran tamaño.

PUBLICIDAD

La cantante mexicana Lila Downs dio la bienvenida al público en español e inglés, seguida por una serie de artistas latinoamericanos: el venezolano Danny Ocean, las mexicanas Belinda y Los Ángeles Azules, la banda Maná, y los colombianos J Balvin y Ryan Castro.

Shakira, quien había actuado en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica con “Waka Waka”, volvió al escenario mundialista para interpretar “Dai Dai” junto al nigeriano Burna Boy.

PUBLICIDAD

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca reunió a más de 80.000 espectadores y presentó a Lila Downs, Shakira, Andrea Bocelli y Ejae (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El cierre musical estuvo a cargo del tenor italiano Andrea Bocelli y la cantautora coreano-estadounidense Ejae, quien interpretó el himno oficial del torneo, “DNA”. Ejae, conocida por su trabajo en KPop Demon Hunters de Netflix y por la canción “Golden”, escribió los versos en coreano del tema.

En un comunicado emitido por la FIFA, expresó que escribir en su idioma hizo el proyecto especialmente significativo y calificó de honor representar a Corea del Sur en ese escenario.

PUBLICIDAD

La actriz mexicano-estadounidense Salma Hayek, embajadora del torneo, presentó el desfile de las banderas de las 48 selecciones participantes.

A continuación se disputó el partido inaugural, en el que México derrotó a Sudáfrica por 2 a 0. El encuentro estuvo marcado por tres expulsiones, un récord para un partido inaugural de Copa del Mundo y el mayor número de rojas en un solo juego del torneo desde 2006.

El delantero Raúl Jiménez marcó el segundo gol y lo dedicó a su padre fallecido, Raúl Jiménez Vega, en lo que describió como su primer tanto en una Copa del Mundo.