Estados Unidos

La disminución demográfica transforma el panorama económico de Florida

El estancamiento en la llegada de nuevos residentes impacta en la estructura salarial, la oferta de vivienda y la sostenibilidad del crecimiento urbano mientras aumentan los casos de emigración hacia otros estados

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La desaceleración del crecimiento poblacional en Florida amenaza el modelo económico fundamentado en la expansión inmobiliaria y el aumento demográfico (REUTERS/Marco Bello)
La desaceleración del crecimiento poblacional en Florida amenaza el modelo económico fundamentado en la expansión inmobiliaria y el aumento demográfico (REUTERS/Marco Bello)

La reciente desaceleración en el crecimiento poblacional de Florida alteró el comportamiento económico y social de ciudades como Orlando, donde el éxodo de habitantes en edad productiva amenaza el modelo de desarrollo basado en el aumento demográfico y la expansión inmobiliaria.

El encarecimiento de la vida, sobre todo en el sector vivienda y seguros, contrasta con una estructura salarial que se mantuvo estancada, forzando a residentes a buscar alternativas fuera del estado, según el análisis publicado por The Wall Street Journal.

De acuerdo con datos reunidos por el medio, en 2024 Orlando, Miami y Tampa se ubicaron entre las cinco áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos con los menores ingresos familiares medianos, según un informe de la Oficina del Censo de ese país del año anterior.

Este desplazamiento afectó principalmente a personas de hasta 44 años, lo que representa una caída significativa en la llegada de migrantes internos respecto a 2019. Incluso zonas como Naples y Panama City experimentaron pérdida neta de residentes procedentes de otros estados, bloque demográfico clave para el funcionamiento de sectores como la construcción, el comercio minorista y los servicios.

Vista aérea diurna de un denso paisaje urbano con edificios de varios pisos, rascacielos al fondo, un cuerpo de agua azul y nubes blancas en el cielo
Florida pierde atractivo para migrantes internos por el encarecimiento de la vida y los salarios rezagados, situación que afecta sectores clave como la construcción y el comercio (Miami Homes for All)

En el último año, un sondeo de la Florida Atlantic University reveló que el 80% de los habitantes del estado están preocupados por la falta de acceso a viviendas asequibles y un 43% declaró vivir al día económicamente.

Casi la mitad de los encuestados contempló la posibilidad de emigrar ante el aumento de los costos de vida. El reporte también señala que 13 de las 20 ocupaciones más habituales en Florida pagan menos de USD 20 la hora, incluidos vendedores minoristas, cajeros y cocineros, conforme a un estudio de la United Way of Florida de 2025.

Presión del costo de vida impulsa la salida de jóvenes trabajadores

El dinamismo económico de Florida estuvo históricamente vinculado a la capacidad de atraer residentes por su clima, su estilo de vida y su vivienda antes asequible.

Sumado a esto, el informe subrayó que solo en Tampa, el precio medio de venta de una vivienda pasó de USD 298.000 en febrero de 2019 a USD 478.000 en el mismo mes de 2024, según datos de la firma Redfin. En paralelo, el tiempo que una vivienda permanece en el mercado se duplicó, de 33 a 69 días, reflejando la contracción de la demanda local.

Testimonios recogidos por el medio ilustran la magnitud de la crisis. Roberto Reyes, asegurador de 39 años, decidió dejar Orlando tras agotarse ante la escalada de los alquileres y los gastos de manutención.

Tras mudarse a Knoxville, Tennessee, paga USD 2.300 mensuales por un apartamento de dos dormitorios con garaje y servicios, USD 150 menos que lo que abonaba por una unidad de una sola habitación en Orlando. Su ingreso anual ascendió a USD 226.000 en 7 meses, superando holgadamente el máximo de USD 137.000 que había conseguido en su mejor año en Florida.

De los 25 mayores núcleos metropolitanos del país, las ciudades de Florida ya no destacan como receptoras de población en edad laboral. De hecho, el informe del Orlando Economic Partnership de 2025 confirma el retroceso del contingente de jóvenes trabajadores, desplazados por nuevos habitantes de mayor edad, poco vinculados al mercado laboral estatal.

Una familia de cinco camina por una calle residencial. El padre carga a un niño, y la madre camina con otros dos niños. Hay letreros de "Se Alquila" y un SUV gris
La migración de residentes hacia otros estados, como Tennessee y Carolina del Sur, se relaciona con mejores oportunidades salariales y menor presión tributaria y de seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias económicas de la caída migratoria

La desaceleración en el flujo migratorio nacional afecta directamente la sustentabilidad de los empleos y salarios en Florida, señala Eric Finnigan, vicepresidente de investigación demográfica de John Burns Research & Consulting, en diálogo con The Wall Street Journal.

Finnigan advirtió: “El colapso en la migración interna es una amenaza directa para los puestos de trabajo y los ingresos de los actuales residentes del estado. Es también un posible golpe al valor de las propiedades y a quienes concentran su patrimonio en el mercado inmobiliario”.

Florida perdió una de sus principales fuentes de crecimiento poblacional cuando, en 2020, las muertes superaron a los nacimientos. Al mismo tiempo, el caudal de inmigración internacional que durante años sostuvo el avance demográfico se redujo, especialmente por la aplicación de políticas migratorias más restrictivas, según el análisis de The Wall Street Journal.

Aunque la llegada de residentes con alto poder adquisitivo, especialmente durante la pandemia, ha estimulado ciertos segmentos como la construcción de lujo y el consumo de servicios exclusivos, ese capital no ha contrarrestado la desaceleración de la creación de empleo, sobre todo en actividades profesionales y de negocios en áreas como Miami.

Expertos advierten que la caída de la migración interna amenaza los empleos, los ingresos y el valor de las propiedades en Florida, cuestionando la sostenibilidad de su economía (Kirby Lee/REUTERS)
Expertos advierten que la caída de la migración interna amenaza los empleos, los ingresos y el valor de las propiedades en Florida, cuestionando la sostenibilidad de su economía (Kirby Lee/REUTERS)

El informe de John Burns Research & Consulting destacó que, pese a este fenómeno, se registró un descenso neto en el sector de empleos bien remunerados. Una tendencia adicional que refleja la crisis es la emigración de trabajadores jóvenes de la región de Orlando, tradicionalmente empleada en sectores con bajos salarios.

Estos movimientos no solo configuran un nuevo escenario laboral y demográfico para Florida, sino que también ponen en cuestión la viabilidad de su modelo económico, basado en una constante expansión poblacional.

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