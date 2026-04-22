Falleció a los 100 años George Ariyoshi: el legado del primer gobernador asiático-estadounidense que marcó la historia de Hawái

Figura emblemática de la política estadounidense, su gestión al frente del gobierno estatal marcó un antes y un después en la historia del archipiélago (Office of the Governor of Hawaii)

El exgobernador de Hawái George R. Ariyoshi falleció a los 100 años la noche del domingo, rodeado de su familia, según confirmó el actual gobernador, Josh Green, en un comunicado difundido el lunes y citado por el medio estadounidense NBC News.

Ariyoshi, miembro del Partido Demócrata, fue reconocido como el primer gobernador de ascendencia asiático-estadounidense en la historia de los Estados Unidos, y su gestión marcó una etapa en la consolidación de Hawái como uno de los destinos turísticos más visitados del país y en el crecimiento acelerado de su población.

Durante los 13 años que ocupó el cargo, entre 1973 y 1986, Ariyoshi debió afrontar el desafío de una expansión demográfica no registrada antes en Hawái. “Estaba convencido de que ni nuestra infraestructura ni nuestro entorno podrían soportar este ritmo de crecimiento”, escribió Ariyoshi en sus memorias publicadas en 1997 bajo el título With Obligation to All.

En su autobiografía, Ariyoshi reflexionó sobre los desafíos personales y el compromiso social que guiaron su vida pública (Ariyoshi Foundation)

La preocupación por el equilibrio ambiental y la diversidad social definió buena parte de su legado, como recuerda el medio estadounidense NBC News.

El legado de Ariyoshi también incluyó la eliminación de la reelección indefinida en Hawái: después de sus tres mandatos consecutivos, la ley estatal estableció el límite actual de solo dos.

Este cambio reguló la duración máxima en el puesto más alto del ejecutivo hawaiano y contribuyó a la transformación del sistema político local.

Durante su mandato, la región experimentó profundas transformaciones económicas y sociales, consolidando su diversidad como rasgo distintivo (REUTERS/Mike Blake)

Trayectoria política y legado legislativo

Nacido el 12 de marzo de 1926 en un humilde departamento de dos habitaciones cerca del puerto de Honolulu, Ariyoshi fue hijo de inmigrantes japoneses: su padre, Ryozo, se desempeñó primero como luchador de sumo y más tarde como estibador y comerciante, mientras que su madre, Mitsue, provenía de la prefectura de Kumamoto.

Criado en el barrio obrero de Kalihi, el joven George enfrentó desde la infancia dificultades económicas y un problema del habla, que relató en su autobiografía: “El hecho de que no tuviéramos dinero no parecía ser un obstáculo, pero yo tenía otro, de distinta naturaleza”, escribió, explicando que su deseo de convertirse en abogado dependía de superar su tartamudez.

Finalizada la secundaria en 1944, Ariyoshi sirvió como intérprete en el Servicio de Inteligencia Militar del ejército de Estados Unidos en Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

Más tarde ingresó en la University of Hawái y después se trasladó a Michigan State University, donde completó la licenciatura en historia y ciencia política en 1949, y luego obtuvo el título de abogado en la University of Michigan Law School en 1952.

Su paso por el Capitolio local y el impulso de reformas clave definieron una etapa de apertura y modernización institucional (AP)

“Disfruté el hecho de que Hawái ya tenía fama, incluso entonces, de ser un lugar donde personas de diferentes orígenes convivían en armonía”, recordó Ariyoshi en su libro sobre su experiencia como estudiante en el territorio continental.

El inicio de su carrera parlamentaria coincidió con el ascenso del Partido Demócrata en Hawái. En 1954, el mismo año en que los demócratas desplazaron a los republicanos del control legislativo local, Ariyoshi fue elegido representante a la Cámara Territorial.

Posteriormente, ocupó un escaño en el Senado territorial en 1958 y, tras el ingreso de Hawái como estado en 1959, ganó tres reelecciones consecutivas en el Senado estatal, consolidando su perfil como figura política relevante de la comunidad asiático-estadounidense.

La pareja participó en encuentros oficiales que reflejaron el reconocimiento nacional a su labor y a la proyección del estado en la agenda federal (AP)

Origen familiar y formación académica

Ya en 1970 arribó al cargo de vicegobernador y se convirtió en gobernador provisional cuando su predecesor, John Burns, enfermó de cáncer en 1973. Un año más tarde fue elegido gobernador en las urnas y posteriormente reelegido en 1978 y 1982, período en el que Hawái afianzó su pluralidad política y étnica.

En sus propias palabras, Ariyoshi subrayó el impacto de su elección: “El nuevo estado de Hawái había producido representantes y senadores de ascendencia caucásica, china y japonesa, reflejo de nuestra diversidad. Pero solo los caucásicos habían sido gobernadores”.

Durante su etapa como gobernador, Ariyoshi y su esposa, Jean Hayashi Ariyoshi, asistieron en 1975 a su primera Conferencia Nacional de Gobernadores en Washington D.C., donde recibieron una invitación del presidente Gerald Ford para una cena de gala en la Casa Blanca.

Hijo de inmigrantes japoneses, forjó su identidad entre la superación personal y una sólida formación universitaria (United Press International)

Jean Ariyoshi relató este episodio en su libro Washington Place: A First Lady’s Story, recordando que, mientras bailaban, susurró a su esposo: “Mira a la niña de Wahiawa bailando en la Casa Blanca”, a lo que él respondió: “Y está bailando con el chico de Kalihi”.

Ariyoshi consideró que su postulación al gobierno estatal estaba motivada por el anhelo de romper la barrera política para las minorías.

Su respaldo fue decisivo para que en 1986 su entonces vicegobernador John Waiheʻe se convirtiera en el primer gobernador de ascendencia nativo-hawaiana.

Su respaldo fue decisivo para que Waiheʻe asumiera la conducción estatal, abriendo un ciclo de representación para nuevas comunidades (Hawaii Education Association)

Impacto cultural y diversidad en Hawái

Su vida pública dejó una huella profunda en la identidad plural del archipiélago y en la apertura de espacios para nuevas generaciones de líderes. Su memoria y legado permanecen en su entorno cercano: su esposa Jean, su hija Lynn y sus hijos Donn y Ryozo.