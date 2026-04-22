Buscan recaudar casi USD 1.000 millones para la biblioteca presidencial de Donald Trump en Miami

La Donald J. Trump Presidential Library Foundation proyecta recaudar USD 950 millones para construir y operar la biblioteca presidencial en el centro de Miami (REUTERS/Evan Vucci)

La Donald J. Trump Presidential Library Foundation (Fundación de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump) prevé recaudar cerca de USD 950 millones en los próximos dos años para financiar la construcción y operación de la futura biblioteca presidencial en el centro de Miami. Según documentos presentados ante el Servicio de Impuestos Internos, agencia federal estadounidense, la entidad trazó un cronograma de captación de fondos de magnitud excepcional, impulsado mientras el mandatario sigue en funciones.

El medio local de Miami, Diario Las Américas, informó que esta iniciativa posiciona al proyecto en una escala nunca antes registrada entre los centros presidenciales de Estados Unidos. La planificación financiera contempla captar USD 50 millones en 2025, USD 300 millones en 2026 y USD 600 millones en 2027 mediante contribuciones exentas de impuestos.

Este esquema supera ampliamente los montos históricos dispuestos para bibliotecas presidenciales en el país. La fundación estima una cifra total cercana a USD 1.000 millones al sumar ingresos por inversiones y operación del complejo, que representan alrededor de USD 9 millones entre 2026 y 2027.

El terreno fue cedido por Florida junto a la Torre de la Libertad, con un valor de más de USD 67 millones, a cambio de un pago simbólico de USD 10 (Noticias Telemundo)

En comparación, se destinaron USD 500 millones empleados para la biblioteca de George W. Bush en Texas y USD 165 millones invertidos en el centro de Bill Clinton en Little Rock.

El centro presidencial en proyecto para Joe Biden planea reunir entre USD 200 millones y USD 300 millones para Delaware, mientras la biblioteca de Barack Obama, aún pendiente de apertura, ya tiene un presupuesto de USD 850 millones.

Dimensiones y localización del proyecto en Miami

La fundación solicitó al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) el reconocimiento como organización para evitar retrasos en el acceso a fondos vinculados a acuerdos judiciales y así no postergar las primeras etapas del proyecto. la agencia federal otorgó la exención fiscal federal el 20 de octubre, apenas 10días después de la presentación formal y durante el cierre parcial del gobierno, una resolución acelerada en contraste con el plazo habitual de medio año para este tipo de trámites.

El plan financiero establece captar USD 50 millones en 2025, USD 300 millones en 2026 y USD 600 millones en 2027, batiendo récords históricos de recaudación (REUTERS/Jessica Koscielniak)

La tesorera de la entidad argumentó ante el organismo: “Sin una aprobación oportuna del estatus exento de la Fundación, estos fondos permanecerán inaccesibles y las fases iniciales del proyecto sufrirán un retraso significativo”, cita Diario Las Américas.

El lote elegido abarca 2,63 acres en el área central de Miami, junto a la Torre de la Libertad, enclave histórico de la ciudad y punto clave para la migración internacional.

El equipo directivo de la fundación está encabezado por Eric Trump, Michael Boulos y James Kiley, orientando la estrategia del proyecto (Noticias Telemundo)

El estado de Florida cedió la propiedad, con un valor estimado en más de USD 67 millones, a la fundación a cambio del pago simbólico de USD 10, condicionado a que la construcción de la biblioteca, museo o centro presidencial se inicie en un plazo máximo de cinco años.

Distribución presupuestaria y etapas de desarrollo

Documentos fiscales consignados ante el IRS detallan que la fundación desembolsó USD 6,8 millones en 2025 para labores iniciales. De ese monto, USD 3 millones se asignaron a arquitectura e ingeniería, USD 2 millones a otros costos edilicios, USD 500.000 a aspectos de diseño y USD 250.000 a evaluación y planificación del sitio.

Se agregan USD 490.000 en honorarios profesionales, USD 400.000 asignados a compensaciones de directivos y USD 130.000 para gastos de recaudación de fondos.

La primera etapa del plan llevará entre cuatro y cinco años e incluirá adquisición del terreno, diseño, construcción y catalogación preliminar de colecciones (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La estrategia de dirección de la fundación está encabezada por Eric Trump, hijo menor de Donald Trump, Michael Boulos, esposo de Tiffany Trump, y James Kiley, abogado del expresidente, según indica el propio organismo, citado por Diario Las Américas.

La primera etapa del plan llevará entre cuatro y cinco años. Incluirá la adquisición del terreno, desarrollo de diseño, recaudación de capital, construcción y el inicio de trabajos con colecciones y catalogación preliminar.

Una aeronave presidencial, símbolo de la historia de EE. UU., se exhibe en le biblioteca presidencial y atrae a numerosos visitantes interesados en el legado presidencial (Noticias Telemundo)

La segunda fase abrirá el acceso a archivos principales y muestras selectas, con avance progresivo conforme aumenten el personal, las colecciones y el presupuesto operativo.

Características arquitectónicas y aspiraciones públicas

El diseño arquitectónico, a cargo del estudio Bermello Ajamil & Partners, prevé un edificio de gran altura con estructura de vidrio y una aguja tricolor en la cima. El complejo albergará tanto museo como biblioteca, y estará destinado al uso público. Eric Trump afirmó en la red social X, citado por Diario Las Américas, que el centro será un “hito permanente” en el litoral de Miami".

Los datos disponibles indican que el monto total movilizado por la fundación para la Donald J. Trump Presidential Library en Miami marca una clara diferencia respecto a los presupuestos gestionados por sus predecesores y fija un nuevo referente en la magnitud y aspiración de los espacios dedicados a la memoria presidencial en Estados Unidos.