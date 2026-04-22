Afectados por fraude con cheques de impuestos colapsaron la oficina recaudadora de Napa County (ABC 7 Eyewitness News)

Más de 150 contribuyentes de Napa County, California, denunciaron que sus cheques para el pago de impuestos a la propiedad, enviados por correo postal, desaparecieron, fueron alterados y cobrados de manera fraudulenta, según confirmó Bob Minahen, recaudador de impuestos del condado, en declaraciones recogidas por el portal informativo local abc7news.com. Al menos 60 de estos cheques ya habían sido modificados y cobrados por redes criminales de alcance nacional, lo que provocó reclamos y una investigación federal.

El avance del fraude llevó a la oficina de recaudación de Napa County a eximir las multas por pagos tardíos a quienes acreditaron haber sido víctimas, mientras que las autoridades instaron a quienes enviaron sus pagos por correo postal a verificar sus cuentas bancarias para identificar robos. Minahen advirtió que la estafa representaba un riesgo tanto para propietarios particulares como para viñedos de la región.

El fraude en el pago de impuestos por correo afecta tanto a propietarios particulares como a viñedos de la región de Napa County (ABC 7 Eyewitness News)

“Este esquema criminal no se limita al área de la bahía, sino que tiene ramificaciones en Arizona, Florida, Georgia y Carolina del Norte”, puntualizó. Los nombres y datos alterados en los cheques robados se usaron posteriormente para obtener fondos mediante técnicas de “check washing” (lavado de cheques), detectadas por los fiscales.

El modus operandi y la pesquisa federal involucran a redes nacionales

Matthew Norfleet, inspector del Servicio Postal de Estados Unidos, explicó que las investigaciones determinaron que los ladrones interceptaban sobres en los centros de procesamiento postal y utilizaban organizaciones delictivas con reclutadores para extraer y adulterar los pagos. Señaló: “El procedimiento aprovecha diferentes puntos de vulnerabilidad en la cadena de envío; el centro de procesamiento de Oakland es el primer punto común de concentración de estos cheques”.

Al menos 60 cheques modificados fueron cobrados por redes criminales nacionales, provocando una investigación federal y exención de multas a las víctimas (ABC 7 Eyewitness News)

La mayor parte de los documentos sustraídos fue alterada antes de llegar a destino. En el caso participaron agentes de la agencia federal de investigación FBI, la oficina del Sheriff de Napa County y inspectores federales, quienes buscaban identificar tanto a los responsables materiales como a los organizadores de la red.

Las autoridades solicitaron a la población que aportara información por la línea directa del Servicio de Inspección Postal: +1 877-876-2455.

Impacto en contribuyentes y en la recaudación local

La incidencia de estos hechos saturó las oficinas del recaudador local, que recibieron a cientos de personas preocupadas por la falta de confirmación de sus pagos. Se contaron entre los afectados propietarios como George Turnbull y Victoria Jacileo, que asistieron personalmente al centro de atención tras recibir avisos de falta de pago. “El volumen de casos es abrumador”, notificó Minahen en la jornada, mientras la oficina registraba largas filas.

Una imagen de un cheque de 29 Vineyard 29 LLC emitido el 26 de marzo de 2026 por $206.915,22, dirigido a un beneficiario con dirección en St. Cloud, Florida (ABC 7 Eyewitness News)

Según registros consultados por el portal informativo local abc7news.com, más del 65% de los impuestos recaudados en Napa County financian escuelas locales, aunque la pérdida inicial por el fraude no modificará el presupuesto total del condado, de acuerdo con el recaudador. No obstante, localizar y procesar a los responsables era uno de los objetivos centrales de la autoridad.

El funcionario recomendó a quienes enviaron sus pagos por correo comprobar inmediatamente que los fondos hayan sido debitados correctamente a favor del condado.

Los desafíos institucionales y respuesta oficial

En cuanto al origen del problema, afectados como Nicholas Weaver atribuyeron el hecho a la gestión de la agencia federal logística Servicio Postal de Estados Unidos, afirmando que “el caso supone un error grave” de la institución. Aunque los envíos no suelen presentar anomalías, la coordinación criminal, en este caso, superó los controles habituales, lo que desató preocupación y descontento entre los contribuyentes.

El procedimiento delictivo utilizó técnicas de 'check washing' y se originó en centros de procesamiento postal, especialmente en Oakland (ABC 7 Eyewitness News)

La magnitud del fraude y la velocidad de la respuesta institucional determinarán si se logra evitar la repetición de estos hechos, ya que han afectado la confianza ciudadana en los sistemas tradicionales de pago y en la eficacia de los organismos encargados de la seguridad postal.