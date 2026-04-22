Estados Unidos

Desmantelan una organización dedicada a robar y exportar vehículos desde Estados Unidos a Ghana

Las autoridades identificaron a seis personas responsables de sustraer automóviles mediante tecnología capaz de evitar el forzado de puertas y reprogramar los sistemas de seguridad con el objetivo de comercializarlos dentro del país y África

Guardar
Un camión rojo transporta al menos cinco SUVs oscuros en un remolque de carga de vehículos. Se ven árboles sin hojas de fondo bajo un cielo nublado
La organización usaba avanzados dispositivos electrónicos para reprogramar llaves inteligentes y deshabilitar los sistemas de seguridad de los autos (U.S. Attorney's Office, District of Columbia).

Una operación conjunta entre agencias federales y locales permitió localizar una red internacional acusada de hurtar vehículos en el área de Washington D.C. y Pennsylvania. El grupo utilizaba dispositivos electrónicos avanzados para reprogramar llaves y evadir los sistemas de rastreo.

Las autoridades informaron que el esquema, detallado en una imputación federal de 15 cargos difundida este martes, abarca el robo de al menos 20 automóviles que eran trasladados y vendidos tanto en Estados Unidos como en el extranjero, específicamente en Ghana, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

A su vez, la acusación federal indica que la organización podría estar vinculada a más de 100 autos robados en la capital estadounidense y al menos 30 en el condado de Prince George’s, Maryland.

Dos SUVs Honda CR-V grises apilados dentro de un contenedor de envío de metal naranja y gris, sujetados con correas azules y una estructura de madera
El grupo está acusado de participar en al menos 20 robos documentados, aunque se sospecha su vinculación con más de 100 vehículos Washington D.C. y Maryland (U.S. Attorney's Office, District of Columbia).

Utilización de garajes clandestinos y sofisticados métodos de ocultamiento

La investigación, que se prolongó durante al menos un año, estuvo a cargo del Departamento de Policía Metropolitana, la Unidad de Investigaciones Criminales de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito de Columbia y la Oficina de Campo del FBI en Washington. La policía del condado de Prince George’s también aportó asistencia.

Las pesquisas condujeron a un operativo especial en un centro de almacenamiento de automóviles en Decatur, Georgia, señalado como un eslabón logístico relevante en la estructura del grupo. Entre las pruebas obtenidas figura un dispositivo OBD-II hallado en un vehículo robado en Pensilvania en febrero de 2025, evidencia clave para determinar el método empleado por la organización.

Parte trasera de una herramienta electrónica azul y negra marca Autel MaxiIM IM508S, con etiqueta de 'PROFESSIONAL KEY PROGRAMMING TOOL'
El operativo derivó en la incautación de un dispositivo OBD-II con el que se realizaban los robos (U.S. Attorney's Office, District of Columbia).

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia precisó que los involucrados utilizaban estos equipos compatibles con sistemas On-Board Diagnostics (OBD-II) para reprogramar llaves inteligentes en blanco y eliminar la necesidad de forzar puertas o romper cristales, lo que facilitó el acceso a modelos recientes de Honda Civic, Honda CR-V, Acura TLX y Acura RDX.

La fiscal estadounidense Jeanine Pirro explicó en una conferencia de prensa en Washington D.C. el procedimiento: “Sin ventanas rotas, sin dramas… solo un elegante dispositivo electrónico y, en menos de un minuto, la computadora del auto se reprograma. El auto desaparece en 60 segundos. Bienvenidos al nuevo mundo del robo de autos".

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anuncia los cargos relacionados con la red internacional de robo de automóviles durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, D.C. (REUTERS/Nathan Howard).
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anuncia los cargos relacionados con la red internacional de robo de automóviles durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, D.C. (REUTERS/Nathan Howard).

Una vez que lograban el acceso, los autos se trasladaban a centros de almacenamiento, entre ellos un garaje ubicado en el sureste de Washington D.C. En estos lugares, la banda intercambiaba matrículas, ocultaba los números de identificación vehicular (VIN) y desactivaba los sistemas de GPS y Bluetooth de los vehículos, lo que impedía la localización y el rastreo remoto antes de enviarlos a su destino final.

Parte de los automóviles sustraídos se destinaba a la venta dentro de Estados Unidos, mientras que otros tenían como destino el extranjero. Las autoridades federales documentaron contenedores con vehículos robados en Baltimore, listos para embarcarse hacia Ghana.

Cinco detenidos y un fugitivo con pedido de captura

Las autoridades arrestaron e identificaron a Jacob Hernandez, de 29 años (Los Ángeles); Dustin Wetzel, de 23 años (Woodbridge, Virginia); James Young, de 23 años (Hyattsville, Maryland); Khobe David, de 24 años (Upper Marlboro, Maryland); y Chance Clark, de 25 años (Waldorf, Maryland). Un sexto sospechoso permanece prófugo y su identidad continúa bajo reserva.

Los cargos presentados contra los miembros de la organización incluyen conspiración para poseer, vender y transportar vehículos robados. El Ministerio Público Federal enfatiza que la acusación formal no representa prueba concluyente de culpabilidad; todos los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario en un juicio.

El proceso judicial está bajo la responsabilidad de los fiscales auxiliares Jacob Green y Michael Lee, junto con la abogada Haley Pennington, de acuerdo con las autoridades.

Temas Relacionados

Robo de VehículosWashington D.C.Tecnología AutomotrizTráfico InternacionalEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Día de la Tierra: San Salvador Centro se llena de vida con masiva entrega de plantas

En el Día de la Tierra, la alcaldía de San Salvador Centro realizó la entrega gratuita de 10,000 plantas en diversos puntos de la ciudad. La iniciativa busca promover la reforestación y reforzar la conciencia ambiental entre los habitantes, con la intención de mejorar la cobertura vegetal y reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales en la capital.

Día de la Tierra: San Salvador Centro se llena de vida con masiva entrega de plantas

Nueva muerte de personas por mordedura de serpiente de cascabel en California

El recuento estatal de decesos por ataques de serpientes superó el promedio habitual, en un contexto donde expertos y organismos advierten sobre la anticipación de la temporada y la intensificación de encuentros con estos reptiles

Nueva muerte de personas por mordedura de serpiente de cascabel en California

El sur de California apuesta por un Día de la Tierra sin autos y con tren gratis para todos

El ferrocarril Metrolink invita a dejar los coches en casa y aprovechar la jornada ecológica, facilitando que más personas participen en actividades sustentables y descubran paisajes urbanos desde una nueva perspectiva

El sur de California apuesta por un Día de la Tierra sin autos y con tren gratis para todos

Estados Unidos pone bajo revisión miles de Green Cards y beneficios migratorios aprobados entre 2021 y 2025

La medida incluye reapertura de expedientes, nuevas entrevistas y verificación de antecedentes, según informaron autoridades federales

Estados Unidos pone bajo revisión miles de Green Cards y beneficios migratorios aprobados entre 2021 y 2025

El secretario de Transporte de Estados Unidos solicita al Congreso USD 10.000 millones para modernizar el control aéreo

La iniciativa busca agilizar las operaciones aeroportuarias y garantizar la eficiencia en los vuelos mediante tecnología de última generación y mejoras en infraestructura

El secretario de Transporte de Estados Unidos solicita al Congreso USD 10.000 millones para modernizar el control aéreo

TECNO

Puedes salvar a tus hijos de los riesgos digitales: Google ofrece una guía para que lo logres

Puedes salvar a tus hijos de los riesgos digitales: Google ofrece una guía para que lo logres

Microsoft y Anthropic sellan acuerdo: Mythos será el motor de seguridad de Azure en 2026

Mercado de criptomonedas hoy 22 de abril: repunte en precios tras la reducción de tensiones en estrecho de Ormuz

Tres señales que indican que es necesario reiniciar un celular Android

Cinco tácticas para optimizar tu contenido SEO y atraer más tráfico sin gastar en publicidad

ENTRETENIMIENTO

Así luce hoy Katherine, la madre de Michael Jackson, a sus 95 años

Así luce hoy Katherine, la madre de Michael Jackson, a sus 95 años

Eva Longoria, a gusto en Europa: lo que extraña y lo que celebra de su nueva vida lejos de Estados Unidos

“Si tienes una escena con él, sabes que lo harás bien”, afirma Christa Miller sobre actuar con Harrison Ford

¿Kendall Jenner y Jacob Elordi están juntos? Revelan meses de encuentros en secreto

Jackie Jackson negó que su padre obligara a los Jackson 5 a hacer música: “Queríamos ser artistas”

MUNDO

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

El “gas de la risa” genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes

Estados Unidos condenó la presión de China sobre países africanos para bloquear el viaje del presidente de Taiwán

Guerra en Medio Oriente: la frontera con Turquía expone el impacto de la crisis y la represión en Irán

Así es el valle donde los grandes depredadores dejaron de ser rivales y aprendieron a convivir