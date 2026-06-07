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Nicholas Galitzine reveló cómo fue llevar su cuerpo al límite para He-Man, con ayunos y entrenamientos maratónicos

Para convertirse en el Príncipe Adam, la estrella siguió una rutina feroz de gimnasio, acrobacias y dieta controlada que lo obligó a sostener jornadas extenuantes y una fortaleza mental inesperada

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Eternia te llama para que regreses a casa. ¡No te pierdas el tráiler oficial de Masters of the Universe» y disfruta de la película, que se estrena en cines el 5 de junio!

La transformación física de Nicholas Galitzine para interpretar a He-Man en Masters of the Universe - en español Amos del universo - generó un impacto notable incluso en su entorno familiar: los abrazos con su madre ya no fueron los mismos. El actor británico reveló que los cambios provocados por su entrenamiento sorprendieron particularmente a quienes más lo conocían.

Para dar vida al Príncipe Adam de Eternia, Galitzine siguió un estricto plan de entrenamiento y alimentación diseñado para aumentar su masa muscular de forma considerable. El régimen incluyó consumir entre 4.000 y 5.000 calorías diarias, largas sesiones de pesas de más de tres horas y trabajo de acrobacias, lo que transformó radicalmente su apariencia y exigió disciplina constante. Familia y amigos quedaron asombrados cuando se reencontraron con él tras meses de intenso trabajo físico.

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Nicholas Galitzine siguió un plan de entrenamiento y alimentación con entre 4.000 y 5.000 calorías diarias para aumentar su masa muscular - REUTERS/Aude Guerrucci
Nicholas Galitzine siguió un plan de entrenamiento y alimentación con entre 4.000 y 5.000 calorías diarias para aumentar su masa muscular - REUTERS/Aude Guerrucci

La reacción más recordada fue la de su madre: al intentar abrazarlo, no pudo rodearlo por completo debido al tamaño de su nuevo físico. “Ella no podía abrazarme como solía hacerlo”, describió el actor ante PEOPLE. Para quienes convivieron con él antes de la preparación, el cambio resultó desconcertante.

El proceso también incluyó una fase de definición muscular que exigió reducir la ingesta calórica de forma estricta. Galitzine adelantó con humor a W Magazine, durante la preparación, que esa etapa lo volvería “muy rudo con todos”. “Hubo momentos en que ayuné 18 horas y luego hice una sesión de tres horas de pesas en ayunas, para después hacer acrobacias”, relató a Fandango. “Eso pone a prueba tu determinación”, añadió. Incluso durante el rodaje, cuando el equipo técnico anunciaba un receso de diez minutos, Galitzine salía al set a pedalear en una bicicleta estática para continuar con su proceso de definición.

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La preparación para Masters of the Universe incluyó ayunos de 18 horas, pesas, acrobacias y bicicleta estática durante el rodaje - REUTERS/Eduardo Munoz
La preparación para Masters of the Universe incluyó ayunos de 18 horas, pesas, acrobacias y bicicleta estática durante el rodaje - REUTERS/Eduardo Munoz

El desafío no fue solo físico. “Sabía que iba a ser muy, muy difícil, pero no dimensioné cuánta fortaleza mental se necesita para lograrlo”, reconoció el actor en declaraciones recogidas por PEOPLE. “Entrenabas cinco o seis días seguidos, llegabas al trabajo y simplemente no tenías ganas de hacerlo. Tenías que decirte: ‘pase lo que pase, hoy no me salto el entrenamiento’”.

La primera vez que se puso el traje del personaje, antes de completar su transformación, Galitzine confesó a Extra TV que se sintió “un fraude absoluto”. Esa sensación cambió el primer día de rodaje oficial: al ver la reacción del director y los productores, que llevaban 18 años vinculados a la franquicia, el actor entendió que el esfuerzo no fue en vano.

Antes de asumir este papel, Galitzine fue conocido por películas como Red, White & Royal Blue, The Idea of You y Bottom. El reto superó cualquier experiencia previa en su carrera. “La persona que comenzó el proceso no estaba lista, ni física ni emocionalmente, para encarnar a este héroe de proporciones descomunales”, reconoció.

Travis Knight, Camila Mendes, Nicholas Galitzine, Alison Brie and Morena Baccarin attend the New York Fan Screening for "Masters of the Universe" In New York City, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
Travis Knight, Camila Mendes, Nicholas Galitzine, Alison Brie and Morena Baccarin attend the New York Fan Screening for "Masters of the Universe" In New York City, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

El director Travis Knight, por su parte, destacó que eligió a Galitzine porque el actor encarna de forma natural rasgos del personaje: “Nick es genuinamente bondadoso, y eso es algo que Adam lleva dentro porque es quien Nick es en esencia”, afirmó.

Tras el rodaje, Knight le aconsejó abandonar el entrenamiento y disfrutar nuevamente de sus comidas preferidas. Galitzine celebró esa etapa con una comida especial. Camila Mendes, quien interpreta a Teela, también pasó por un proceso físico intenso y reveló a Fandango que ella y Galitzine “aprendieron muchísimo sobre sus cuerpos y la nutrición, y sobre cómo hacerlo de manera saludable”.

En Masters of the Universe, el Príncipe Adam regresa a Eternia con la Espada del Poder para enfrentar a Skeletor y recuperar el legado de su familia - (Amazon MGM Studios via AP)
En Masters of the Universe, el Príncipe Adam regresa a Eternia con la Espada del Poder para enfrentar a Skeletor y recuperar el legado de su familia - (Amazon MGM Studios via AP)

En la película, el personaje de Galitzine es el príncipe Adam Glenn, un joven que creció en la Tierra después de que su madre, la reina Marlena, lo enviara allí para protegerlo. Al descubrir la Espada del Poder, regresa a Eternia para enfrentarse al hechicero Skeletor, a cargo de Jared Leto, y recuperar el legado de su familia. Lo acompañan Teela (Mendes), Duncan/Hombre de las Armas (Idris Elba), Evil-Lyn (Alison Brie) y la Hechicera (Morena Baccarin). Kristen Wiig prestó su voz al personaje Roboto. El filme, con un presupuesto de entre 170 y 200 millones de dólares, fue rodado en Londres entre enero y junio de 2025.

La recepción de la crítica resultó mixta: en Rotten Tomatoes, el 74% de las reseñas fue positivo, mientras que Metacritic le otorgó 53 sobre 100. Voces más entusiastas, como la de la crítica Perri Nemiroff, describieron el filme como “vibrante, extraño y lleno de alegría”, y lo señalaron como una de las sorpresas del año. Masters of the Universe llega a los cines el 5 de junio, distribuida pormAmazon MGM Studios en Estados Unidos y por Sony Pictures Releasing International en el resto del mundo, tras su premiere en Los Ángeles el 18 de mayo.

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