Un incremento en la actividad de osos negros impulsa nuevas alertas en el área de Tahoe

La llegada de la primavera intensifica los cruces entre la fauna silvestre y los habitantes en la cuenca de Tahoe, poniendo a prueba los protocolos de convivencia segura (California Department of Fish and Wildlife)

Un oso negro irrumpió en un vehículo en las cercanías de la cuenca de Tahoe, reactivando las alertas sobre la interacción entre humanos y fauna silvestre al inicio de la temporada de búsqueda de alimento. Con el aumento de temperaturas, estas incursiones se vuelven más frecuentes porque los animales emergen de sus madrigueras tras meses de hibernación.

El incidente, informado por la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe en una publicación en X, causó daños en el automóvil y fue reportado por el diario regional The Sacramento Bee como un recordatorio de la necesidad de reforzar precauciones en entornos residenciales y recreativos.

La actividad de osos negros se incrementa cada primavera en la cuenca de Tahoe, según el California Department of Fish and Wildlife, la agencia estatal encargada de la gestión de fauna silvestre. Estos animales, que hibernan durante los meses fríos, pueden refugiarse bajo troncos, vegetación densa, árboles o incluso bajo viviendas y patios.

Un oso negro causó destrozos al ingresar a un vehículo estacionado, lo que evidencia el aumento de incursiones en busca de alimento tras la hibernación (Washoe Sheriff)

La agencia estatal advierte que el aumento de actividad de osos en la cuenca de Tahoe durante la primavera genera emergencias por animales atraídos por olores provenientes de actividades humanas.

En primavera, el número de conflictos entre seres humanos y osos negros —así como la magnitud de los daños— tiende a incrementarse desde marzo hasta mayo, periodo en el que los animales abandonan sus refugios invernales.

El California Department of Fish and Wildlife informa que los cachorros nacen entre enero y febrero y salen de las madrigueras junto a sus madres en abril, coincidiendo con las primeras actividades tras la hibernación.

El nacimiento de oseznos y su salida de las madrigueras junto a sus madres marca el inicio de la temporada con mayor presencia de osos en áreas habitadas (BEAR League’s/Facebook)

El impacto de la expansión urbana en los encuentros con osos

Según autoridades citadas por The Sacramento Bee, la expansión humana hacia hábitats silvestres agrava la tendencia de encuentros entre osos y residentes.

Aunque la mayoría de los animales salvajes evitan a las personas, el acceso recurrente a fuentes de alimento humanas puede hacer que pierdan el miedo y asocien a las personas con comida. Esto aumenta los daños a la propiedad, los riesgos para la seguridad pública y la pérdida de animales pequeños, como mascotas o aves de corral.

El caso en Incline Village ocurrió cuando el propietario del auto abrió la puerta y sorprendió al oso, que escapó rápidamente, dejando, según la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe en X, “daños significativos”. Especialistas del California Department of Fish and Wildlife confirman que este tipo de situaciones es común en comunidades urbanas, rurales y de montaña.

La urbanización en zonas próximas a hábitats silvestres incrementa la frecuencia de encuentros y eleva los riesgos para la seguridad de personas y animales (US Forest Service)

Recomendaciones para prevenir incursiones de osos en viviendas y vehículos

Para reducir la atracción de osos y evitar que dependan de la comida humana, las autoridades estatales y la Washoe County Sheriff’s Office, citadas por The Sacramento Bee, sugieren:

Utilizar contenedores resistentes a osos para basura, reciclaje y composta.

Recolectar de inmediato la fruta madura del entorno.

Limpiar parrillas y ahumadores después de cada uso y almacenarlos en cobertizos o garajes cerrados.

Mantener puertas y ventanas cerradas —incluidas las de los vehículos— y no dejar basura, alimentos, productos perfumados o restos de comida dentro de los autos.

Retirar la comida de mascotas del exterior y evitar instalar comederos de aves.

Ingresar mascotas y ganado durante la noche y resguardarlos en corrales seguros.

Instalar cercas eléctricas alrededor de gallineros y usar sistemas de alarma o luces de movimiento.

Cerrar accesos a lugares que puedan servir de madrigueras, como espacios bajo terrazas.

Utilizar disuasivos sensoriales (por ejemplo, amoníaco en recipientes superficiales).

La gestión adecuada de residuos y la eliminación de fuentes de olor son clave para evitar que los osos se acerquen a viviendas y automóviles (El Dorado County Sheriff’s Office)

Qué hacer ante un encuentro con un oso negro

El California Department of Fish and Wildlife indica que, aunque el riesgo de lesiones humanas por osos negros en California es bajo, es fundamental seguir un protocolo claro ante cualquier encuentro. Las recomendaciones oficiales incluyen:

Mantener la calma y no correr.

Retroceder lentamente, sin dar la espalda.

Hablar en voz baja y moverse despacio.

No gritar ni hacer gestos bruscos.

Agruparse si hay varias personas.

Hacer ruido con silbatos o palmadas si el oso no se aleja.

Usar aerosol disuasorio si se dispone.

No mirar fijamente al animal.

No intentar alimentar ni acercarse.

Si el oso persiste, parecer más grande y lanzar objetos cerca, sin golpearlo.

Llamar al 911 si hay riesgo o contacto.

Seguir pautas de seguridad y mantener la calma ante la presencia de un oso es fundamental para minimizar incidentes y evitar daños mayores (Paige Marple)

Estrategias para reducir la conflictividad entre humanos y osos en la cuenca de Tahoe

La convivencia segura con la fauna local requiere acciones preventivas y una gestión adecuada de residuos y olores. El uso de recipientes especiales para la basura, la recolección oportuna de frutas y la eliminación de fuentes atractivas en exteriores demostraron ser eficaces.

La expansión poblacional en las cercanías de la cuenca de Tahoe plantea el desafío de una convivencia responsable. Como enfatiza el California Department of Fish and Wildlife, “evitar que los osos se habitúen a la comida humana los mantiene salvajes y en gran medida libres de conflictos”.