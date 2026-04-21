Chris Evans regresa como Capitán América a Marvel y emociona a los fans

El regreso de Chris Evans como Capitán América en "Avengers: Doomsday" impacta el Universo Cinematográfico de Marvel y genera altas expectativas entre los aficionados (Marvel Studios)

La confirmación del regreso de Chris Evans como Capitán América ha generado una gran expectación en el Universo Cinematográfico de Marvel. El actor, ausente del papel desde Endgame, explicó durante CinemaCon que solo contempló regresar por una “razón de peso”. La película Avengers: Doomsday fue presentada en Las Vegas y se perfila como un capítulo crucial para la saga, según informó Sensacine.

Evans había dejado atrás el icónico papel con el cierre de Endgame (2019), cuando Steve Rogers viaja al pasado y deja su escudo a Sam Wilson. La última escena protagonizada por Rogers mostraba su decisión de retirarse para vivir junto a Peggy Carter (Hayley Atwell), cediendo la identidad de Capitán América.

Desde entonces, la posible reaparición del personaje alimentó las especulaciones de los seguidores y reforzó el peso simbólico de Rogers en la franquicia. El regreso del actor supone un giro relevante y genuino dentro del universo Marvel.

La última escena de Steve Rogers en el Universo Marvel lo mostró eligiendo retirarse para vivir con Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell

Ahora, el reto para la nueva entrega será dar sentido a su retorno, aspecto que Sensacine destaca como uno de los mayores incentivos de Avengers: Doomsday.

“Avengers: Doomsday” y el avance exclusivo de CinemaCon

Durante CinemaCon, Marvel sorprendió con un adelanto inédito de Avengers: Doomsday. El material mostró a Robert Downey Jr. en un registro inédito, interpretando al villano Doctor Doom, quien se prepara para invadir el multiverso. El evento contó, además, con la presencia de figuras como Patrick Stewart (Charles Xavier), Channing Tatum (Gambito) y Simu Liu (Shang-Chi), quienes aparecen en secuencias de conflicto y tensión dentro del avance presentado.

Uno de los momentos destacados incluye a Doctor Doom observando desde su fortaleza mientras una amenaza acecha. Gambito y Shang-Chi se enfrentan ante la expectación de los asistentes, mientras Mística (Rebecca Romijn) se transforma en Yelena Belova y ambas, junto a Viuda Negra (Florence Pugh), protagonizan una intensa pelea. La secuencia se intensifica con el enfrentamiento entre Thor (Chris Hemsworth) y Doctor Doom, quien consigue levantar el Mjölnir.

La confirmación de Chris Evans en el papel de Steve Rogers alimenta el debate sobre cómo Marvel justificará el retorno del personaje en la saga (REUTERS/Caroline Brehman)

El tráiler culmina con la aparición de Steve Rogers en el campo de batalla, llegando en ayuda de Thor. El dios nórdico, asombrado por el regreso de su aliado, lo ve empuñar de nuevo el Mjölnir en plena confrontación con Doctor Doom. Este instante, resaltado por Sensacine, refuerza la importancia renovada de Evans dentro de la trama.

Por otra parte, según Variety en información reproducida por Sensacine, Downey Jr. dota a su personaje de un acento del este de Europa para la interpretación de Doctor Doom. También actúa como narrador en parte del adelanto, aportando nuevas dimensiones al desarrollo del antagonista.

Dirección, calendario de estrenos y futuro del Universo Marvel

La dirección de Avengers: Doomsday estará a cargo de los hermanos Joe y Anthony Russo. Los directores, conocidos por su labor en Infinity War (2018) y Endgame, así como en Capitán América: El Soldado de Invierno (2014) y Civil War (2016), aportarán cohesión al desarrollo de la saga.

Los hermanos Russo dirigen "Avengers: Doomsday", reforzando la cohesión de la saga tras éxitos previos como "Infinity War" y "Endgame" dentro de Marvel Studios REUTERS/Caroline Brehman

El estreno de la nueva cinta en España está fijado para el 17 de diciembre, coincidiendo con el debut de Dune 3. Posteriormente, la secuela Secret Wars, también bajo la dirección de los hermanos Russo, llegará a los cines a mediados de diciembre de 2027. Ese mismo día, The Hunt for Gollum, situada en el universo de El Señor de los Anillos, compartirá cartelera con la franquicia Marvel, según puntualizó Sensacine.

Con esta estrategia de estrenos anuales, Marvel refuerza su apuesta por proyectos de gran impacto, orientados a mantener la alta expectativa del público y a posicionar sus producciones como fenómenos internacionales. El estudio abre, además, la puerta a próximas incorporaciones que podrían cambiar el rumbo del universo Marvel y sostener su liderazgo en la industria.

El hermetismo en torno a las claves argumentales y el elenco completo rodea a Avengers: Doomsday. Sin embargo, tanto el equipo creativo como la aparición de personajes históricos aseguran una nueva etapa para la saga y consolidan la influencia de Marvel Studios, según destaca Sensacine.

El regreso de Chris Evans como Capitán América responde al desarrollo de una trama en la que los héroes enfrentan una amenaza que solo puede resolverse con la presencia de Steve Rogers. Su intervención supondrá un punto de inflexión para el futuro de la franquicia, como han subrayado las informaciones compartidas durante CinemaCon.