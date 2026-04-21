Estados Unidos

El Hotel Delano en Miami Beach reabrió sus puertas tras seis años de renovación

Un extenso proceso de restauración da paso a modernas instalaciones, nuevos conceptos gastronómicos y entornos exclusivos, consolidando al hotel como un punto de referencia para viajeros contemporáneos y residentes locales

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Letrero grande y retro del Delano Miami Beach Hotel con letras blancas, rodeado de vegetación tropical; la fachada blanca del hotel y un coche se ven al fondo
La reapertura del Delano Miami Beach en 2026 consolida su legado como ícono del lujo y el diseño en South Beach (delanohotels.com)

El Delano Miami Beach ha sido durante décadas un referente en la hotelería de lujo y el diseño en South Beach, consolidándose como uno de los destinos de mayor influencia cultural en el mundo. Desde su apertura original en 1947, este hotel Art Déco se erigió como un símbolo del glamour y el estilo de vida sofisticado de Miami Beach. La gran transformación llegó en la década de 1990, cuando el hotelero Ian Schrager y el diseñador Philippe Starck reinventaron el Delano, introduciéndolo en la era de los hoteles boutique modernos. Su propuesta de diseño, marcada por el minimalismo y una atmósfera exclusiva, no solo redefinió el concepto de hospedaje de lujo, sino que también posicionó al Delano como epicentro de la vida social y cultural de la ciudad. La importancia histórica del Delano se refleja en su capacidad para atraer a celebridades, artistas y viajeros exigentes, quienes encontraron en sus espacios una combinación única de elegancia y vanguardia.

El proceso de renovación y reapertura en 2026 marcó un nuevo capítulo en la trayectoria del Delano Miami Beach. Tras haber cerrado sus puertas en marzo de 2020, el hotel permaneció inactivo durante casi seis años para someterse a una transformación integral. La reapertura oficial tuvo lugar el 9 de marzo de 2026, con una propuesta que mantuvo la esencia del hotel y al mismo tiempo la adaptó a las expectativas contemporáneas. El proyecto de renovación fue liderado por las firmas Ennismore y Cain International, quienes apostaron por un enfoque de “minimalismo suave” que rinde homenaje a la estética original de los años noventa, preservando elementos clásicos y combinándolos con innovaciones en diseño y servicios. Esta restauración no solo buscó recuperar la gloria histórica del Delano, sino también consolidarlo como un destino imprescindible para nuevas generaciones de viajeros y residentes de Miami.

Interior de una suite de hotel con cama grande, un sillón, un mueble bajo y un balcón con mesa y sillas con vistas a un océano azul
La restauración incluyó 171 habitaciones y suites, con exclusivos Bungalows, Penthouses y vistas panorámicas al Atlántico (delanohotels.com)

La reapertura del Delano trajo consigo una serie de características actuales y comodidades que refuerzan su estatus de hotel de lujo. El hotel dispone ahora de 171 habitaciones y suites completamente rediseñadas, incluyendo los afamados Bungalows junto a la piscina y exclusivos Penthouses con vistas panorámicas al océano Atlántico. Entre las novedades destacan dos piscinas: la restaurada piscina Delano, un elemento característico desde la década de los noventa, y una nueva piscina en la azotea del cuarto piso, que ofrece una experiencia exclusiva para huéspedes y miembros. Además, el hotel incorpora una terraza con servicios de playa, acceso dedicado al mar y un spa holístico de última generación que brinda tratamientos innovadores enfocados en el bienestar y la recuperación. El Club de Socios, una adición reciente, ofrece un ambiente privado y selecto, mientras que los espacios de bienestar y el estudio fitness completan la propuesta de hospitalidad contemporánea.

En el ámbito gastronómico, el Delano presenta una oferta renovada con cuatro restaurantes y bares que realzan la experiencia culinaria. Uno de los grandes atractivos de la reapertura es la llegada de Gigi Rigolatto, el aclamado concepto de estilo de vida italiano de Paris Society, que debuta por primera vez en Estados Unidos. Este restaurante se suma a una oferta variada que incluye también el restaurante japonés Mimi Kakushi, ubicado en el cuarto piso y reservado exclusivamente para huéspedes y miembros del club. El legendario Rose Bar, punto de encuentro histórico de celebridades y epicentro de la vida nocturna local, ha sido completamente reimaginado, conservando su estatus como corazón social del hotel. Junto a estos espacios, la experiencia de bares y restaurantes del Delano se orienta tanto al lujo como a la diversidad gastronómica, atendiendo a los gustos más exigentes de visitantes y residentes.

Vista frontal de la entrada del Delano Miami Beach Hotel con columnas, drapes blancos, exuberante vegetación, palmeras y un coche clásico convertible azul claro estacionado
La oferta gastronómica del Delano destaca por Gigi Rigolatto, de Paris Society, y el restaurante japonés Mimi Kakushi, ambos exclusivos (delanohotels.com)

El entorno del Delano Miami Beach sigue siendo uno de sus principales atractivos. El hotel está situado en el 1685 de Collins Avenue, una de las arterias más emblemáticas de South Beach. Su ubicación privilegiada lo sitúa a pocos pasos de Lincoln Road y cerca del Centro de Convenciones de Miami Beach, lo que facilita el acceso a las principales atracciones culturales, comerciales y de entretenimiento de la ciudad. Esta proximidad convierte al Delano en un punto estratégico tanto para quienes buscan ocio, compras o vida nocturna, como para viajeros de negocios o asistentes a eventos internacionales. Además, el acceso directo a la playa y las vistas al Atlántico refuerzan la experiencia de exclusividad que caracteriza al hotel desde sus orígenes.

Club de miembros y expansión residencial

Piscina exterior de un hotel con agua cristalina, flanqueada por hileras de tumbonas, sombrillas blancas y palmeras altas, bajo un cielo azul
El hotel incorpora dos piscinas renovadas, una terraza de playa y un spa holístico de última generación orientado al bienestar (delanohotels.com)

El renacimiento del Delano se acompaña de una apuesta por la exclusividad y la diversificación, materializada en el lanzamiento del Delano Members Club y la expansión hacia el sector residencial. El club de miembros es un espacio privado con una programación cultural exclusiva, limitada a un número selecto de miembros fundadores, lo que refuerza el carácter distintivo del hotel. La marca Delano también ha decidido extender su presencia en la ciudad con el proyecto Delano Residences Miami, un rascacielos de 90 pisos ubicado en el 400 de Biscayne Boulevard. Estas residencias trasladan el ADN del hotel al skyline de Miami, ofreciendo la posibilidad de experimentar la filosofía Delano en el ámbito residencial, con acceso a servicios personalizados y amenidades de primer nivel. Con estas iniciativas, el Delano Miami Beach no solo recupera su legado, sino que se proyecta hacia el futuro como un referente de la hospitalidad y el lujo contemporáneo.

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