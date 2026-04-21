Estados Unidos

Lotería Powerball: resultados del lunes 20 de abril de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Guardar
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)

Powerball, una de las loterías de Estados Unidos que entregan millones de dólares en premios, reveló los números ganadores de su último sorteo.

  • Fecha del sorteo: lunes 20 de abril del 2026
  • Números ganadores: 36 47 9 26 17 64
  • Multipler: 3x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

Powerball: ¿Cómo se juega?

Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)
Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado (AP)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego escoger un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Explainer de como ganar en la lotería Powerball

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

powerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Los propietarios de Los Ángeles votan el aumento del 120% en la tarifa de alumbrado público

Más de 584.000 propietarios participan en la consulta que definirá si la ciudad contará con los fondos necesarios para renovar y mantener la red de luminarias

Los propietarios de Los Ángeles votan el aumento del 120% en la tarifa de alumbrado público

Por qué tener un pasaporte estadounidense en 2026 ya no garantiza la misma libertad para viajar

El último informe revela un ascenso en el índice Henley para Estados Unidos, pero advierte sobre la reducción del acceso sin visa, un giro que sorprende a turistas y expertos en movilidad internacional

Por qué tener un pasaporte estadounidense en 2026 ya no garantiza la misma libertad para viajar

Lori Chavez-DeRemer dejó su puesto como secretaria de de Trabajo de Donald Trump

La secretaria de Trabajo se convierte en la tercera miembra del gabinete en salir en menos de dos meses. El subsecretario Keith Sonderling asume de forma interina

Lori Chavez-DeRemer dejó su puesto como secretaria de de Trabajo de Donald Trump

Un viaje, una desaparición y cinco décadas de incógnita: el descubrimiento que esclareció el destino de un joven en Oregón

La genética forense permitió a una familia de Montana obtener respuestas sobre su hijo, cuyo rastro se perdió en 1974, después de más de medio siglo de incertidumbre

Un viaje, una desaparición y cinco décadas de incógnita: el descubrimiento que esclareció el destino de un joven en Oregón

Una petición ciudadana exige al sheriff permitir que United Cajun Navy se sume a la búsqueda de Nancy Guthrie

El caso de la desaparición de la anciana moviliza a la comunidad, que reclama mayor apertura y recursos para encontrar pistas sobre su paradero después de dos meses sin avances significativos

Una petición ciudadana exige al sheriff permitir que United Cajun Navy se sume a la búsqueda de Nancy Guthrie

TECNO

El lanzamiento en PS5 impulsa a Starfield al primer puesto en ventas en Estados Unidos

El lanzamiento en PS5 impulsa a Starfield al primer puesto en ventas en Estados Unidos

Saca el mejor audio de tus auriculares Bluetooth con estos tres consejos básicos

Mythos, el sistema más restringido de Anthropic, sería empleado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. pese a desacuerdos militares

El legado de Tim Cook en Apple contado a través de cada iPhone lanzado

Quién es John Ternus, el hombre que reemplazará a Tim Cook en Apple

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep revela cómo vivió su primer desfile de moda durante el rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2′

Meryl Streep revela cómo vivió su primer desfile de moda durante el rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2′

D4vd se declara inocente por el asesinato de Celeste Rivas Hernández y se le niega la libertad bajo fianza

El protagonista de ‘Terrifier’ le propone matrimonio a su novia Jada Christie caracterizado como el payaso Art

La madre de Billie Eilish reacciona al momento en que Justin Bieber le dedicó una serenata a la artista en Coachella

“Me advirtieron que quizá no me reconocería como mujer”: Olivia Munn sobre el cáncer de mama y su mastectomía

MUNDO

Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

Cómo una venta fallida en Manhattan resolvió un robo de libros de casi 40 años

Irán amenazó con intensificar la guerra si continúan las presiones de Estados Unidos: “Responderemos en el campo de batalla”

Amnistía Internacional denunció que Irán alcanzó en 2025 su mayor cifra de ejecuciones en 36 años

Israel y Líbano celebrarán el jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones de paz