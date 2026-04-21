Estados Unidos

Los apellidos de origen asiático lideran el crecimiento demográfico de la última década en Estados Unidos

Diversas proyecciones precisaron que la presencia de estos nombres familiares, impulsada por migración reciente y descendientes directos, transforma progresivamente la composición étnica del país

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Familia asiática de seis, dos abuelos, dos padres y dos niños, sentados sonriendo en una manta de cuadros en un césped. Hay casas y un SUV en el fondo
El último Censo de Estados Unidos y análisis posteriores revelaron el rápido crecimiento de apellidos de origen asiático dentro de la diversidad étnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras del Censo de Estados Unidos de 2020 revelaron un nuevo fenómeno demográfico: pese a que los apellidos más frecuentes —Smith, Johnson y Williams—no cambiaron respecto a la década anterior, los apellidos de origen asiático fueron los que más crecieron en el país, un dato que perfila el futuro de la diversidad étnica estadounidense.

Además, proyecciones sugieren que, aunque este crecimiento supera el ritmo general de la población, factores como el endurecimiento de las leyes migratorias podrían demorar la llegada de apellidos asiáticos a los primeros puestos del ranking, según explicó Paul Ong, profesor de asuntos públicos en la Universidad de California en Los Ángeles, al medio Associated Press.

Entre 2010 y 2020, Zhang, Liu y Wang encabezan la lista de apellidos con mayor expansión, según el U.S. Census Bureau. En el conjunto total, los estadounidenses de origen asiático ya equivalen al 7% de la población, lo que evidencia su avance en el espectro étnico nacional.

El crecimiento de estos apellidos responde principalmente al arribo de inmigrantes y a sus descendientes directos. Paul Ong subrayó que “gran parte del crecimiento de la población asiática fue impulsado por inmigrantes y sus hijos. En consecuencia, la irrupción de apellidos asiáticos entre los más frecuentes se retrasará”.

Zhang, Liu y Wang son los apellidos que experimentan la mayor expansión, según el U.S. Census Bureau entre 2010 y 2020 (REUTERS/Eduardo Munoz)
Zhang, Liu y Wang son los apellidos que experimentan la mayor expansión, según el U.S. Census Bureau entre 2010 y 2020 (REUTERS/Eduardo Munoz)

El recuento de 2020 destacó que existen 7,8 millones de apellidos únicos en todo el país, una cifra que da cuenta tanto de la diversidad cultural como de la persistencia de determinados linajes a lo largo de las décadas, según datos del Census Bureau divulgados por ABC News.

La clasificación general de los 10 apellidos más frecuentes incluye a Garcia, Miller, Rodriguez, Davis y Martinez, siendo la única novedad en la última década el ascenso de Rodriguez por encima de Davis, que ahora ocupa el octavo lugar.

Aceleración del crecimiento asiático y su impacto en patrones familiares

La afirmación de que los apellidos asiáticos fueron los de mayor crecimiento en Estados Unidos encuentra respaldo en el análisis del contexto cultural y migratorio. Según datos del Census Bureau recogidos por US News, la tendencia responde tanto a la propia dinámica de la migración internacional como a la evolución de patrones familiares y sociales entre estas comunidades.

En el detalle segmentado por grupo étnico, el censo de 2020 identificó que los apellidos más frecuentes entre quienes se reconocen únicamente como asiáticos son Xiong, Zheng, Zhu, Zhao y Vang.

Entre quienes se identifican como afroamericanos no hispanos, destacan Pierre, Washington, Jefferson, Mohamed y Booker. Mientras que los residentes de origen blanco no hispanos, los apellidos más numerosos son Yoder, Friedman, Schwartz, Weiss y Krueger. En la población indígena estadounidense y nativos de Alaska, prevalecen John, Lowery, Hunt, Sampson y Jacobs, según el desglose publicado por ABC News.

Vista aérea de mujer sonriente en cama junto a bebé en cuna transparente. Suministros para bebé apilados y plantas verdes en macetas sobre suelo de madera
Las tendencias en apellidos y nombres propios asiáticos evidencian transformación demográfica en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeros nombres: estabilidad entre generaciones y diferencias metodológicas

Por primera vez desde 1990, el censo de 2020 incluyó información integral sobre los nombres de pila más comunes en todos los grupos de edad residentes en el país.

De acuerdo con la información del Census Bureau, para los hombres, los nombres más frecuentes fueron Michael, John, James, David y Robert, mientras que entre las mujeres, los más comunes fueron Mary, Maria, Jennifer, Elizabeth y Patricia.

La estabilidad en los primeros puestos de esta lista contrasta con la mayor variedad detectada en los nombres femeninos durante las últimas tres décadas. En 1990, predominaban Mary, Patricia, Linda, Barbara y Elizabeth, mientras que en hombres figuraban James, John, Robert, Michael y William, según datos compartidos en Associated Press.

El contraste entre la metodología del Census Bureau y la de la Administración del Seguro Social explica las diferencias: mientras la primera contabiliza a toda la población, la segunda solo mide a los recién nacidos.

Según explicó Michelle Napierski-Prancl, socióloga del Russell Sage College de Nueva York, “el censo de 2020 incluye a distintas generaciones con patrones tradicionales o religiosos de denominación, lo que explica la permanencia de nombres como Mary o John”. Así, nombres como Liam y Olivia —actualmente líderes en los registros de recién nacidos— aún no están suficientemente representados en la estadística global.

Las tendencias de denominación muestran cómo los cambios sociales y migratorios influyen en la evolución de los nombres y apellidos en EE.UU. (REUTERS/Kylie Cooper)
Las tendencias de denominación muestran cómo los cambios sociales y migratorios influyen en la evolución de los nombres y apellidos en EE.UU. (REUTERS/Kylie Cooper)

Influencia cultural y social en la elección de nombres

El papel de la cultura y la exposición social en la selección de nombres es central en la lectura que hace Jonah Berger, profesor de mercadeo en la Universidad de Pennsylvania. Berger afirmó a US News: “La elección de nombres obedece a lo que las personas conocen, así que la cultura influye, pero también la interacción social. La exposición constante a ciertos nombres puede moldear tanto las preferencias como los rechazos”.

El análisis sociológico indica que las listas del censo capturan la transferencia de nombres a través de diferentes generaciones —especialmente entre los baby boomers y los integrantes de la generación X—, quienes proyectan patrones de denominación familiar y religiosa.

La expectativa de Napierski-Prancl es que, con el tiempo, las generaciones más jóvenes, como los millennials y la generación Z, transformen definitivamente el repertorio de nombres prevalecientes en Estados Unidos.

Las tendencias detectadas en el censo de 2020 sobre apellidos y nombres propios reflejan no solo los cambios migratorios y culturales, sino también la persistencia de tradiciones a lo largo de generaciones.

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