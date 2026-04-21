Estados Unidos

Arrestan a un asistente escolar en Nueva Jersey por abuso sexual de cuatro niños

La fiscalía de Atlantic presentó 16 acusaciones contra un empleado de Woodbine Elementary, señalado por delitos sexuales cometidos a lo largo de una década y bajo investigación por posibles nuevos casos en la comunidad escolar

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Vista exterior de la Escuela Primaria Woodbine, un edificio de ladrillo con techo claro, rodeado de árboles y con un cartel azul al frente
La detención de Shaun Stebbins, asistente de preescolar en Woodbine Elementary, generó alarma en Nueva Jersey por abuso sexual infantil. (Google Maps)

La policía de Nueva Jersey detuvo a Shaun Stebbins, asistente de preescolar en Woodbine Elementary, acusado de abusar sexualmente de varios menores durante más de 10 años. Las autoridades del condado de Cape May abrieron una nueva investigación para determinar si existieron más víctimas, dado el acceso que Stebbins tuvo a niños en el entorno escolar. Hasta el momento, no confirmaron denuncias de estudiantes, pero pidieron a la comunidad reportar cualquier información relevante.

El caso se conoció públicamente tras el arresto de Stebbins el 29 de marzo. La fiscalía del condado de Atlantic informó que las primeras víctimas identificadas eran cuatro menores familiares y que los episodios ocurrieron entre 2014 y 2025 en la ciudad de Somers Point.

El hecho de que la fecha alcance 2025 podría tratarse de un error de transcripción en los documentos judiciales, aunque la información se replicó en medios locales. Los fiscales no descartaron la posibilidad de que existan más afectados y solicitaron la colaboración ciudadana para avanzar en la pesquisa, según reportó NJ101.5.

Detalles de la acusación y la investigación

Stebbins, de 43 años, enfrenta 16 cargos que incluyen agresión sexual agravada, producción y posesión de material de abuso sexual infantil, exhibición de contenido obsceno a menores y contacto criminal sexual. Los documentos judiciales confirmaron que las víctimas eran cuatro menores familiares, sobre quienes el acusado tenía un rol de cuidado o supervisión. Uno de los niños relató que los abusos comenzaron cuando tenía cinco o seis años y continuaron hasta aproximadamente los 12.

El fiscal del condado de Atlantic, William Reynolds, sostuvo que las víctimas iniciales no asistían a la escuela donde Stebbins trabajaba. Señaló: “Nos preocupa profundamente que puedan existir más víctimas, especialmente considerando el contacto directo que el acusado mantuvo con niños en el ámbito escolar”.

Hombre caucásico con gafas y polo azul sonríe a la cámara, sosteniendo un cartel azul que lo nombra Paraprofesional del Año de la Escuela Primaria Woodbine
Las autoridades del condado de Cape May investigan si Stebbins cometió más abusos durante sus años de contacto con menores en entornos escolares. (Captura de video)

El fiscal pidió a los padres y a la comunidad mantenerse atentos y reportar cualquier situación sospechosa, publicó la emisora local NJ101.5 y el medio local CBS News.

La fiscalía del condado de Cape May y la policía estatal de Nueva Jersey iniciaron una investigación paralela para verificar si Stebbins cometió abusos en la escuela Woodbine. El fiscal Jeffrey Sutherland declaró: “La seguridad y el bienestar de los niños de la comunidad se mantienen como máxima prioridad”. Hasta la fecha, no se presentaron cargos adicionales por hechos ocurridos en la institución escolar.

La investigación continúa abierta.

Trayectoria de Stebbins y respuesta institucional

Stebbins comenzó a trabajar como asistente de preescolar en Woodbine Elementary en 2022. La escuela lo contrató a través de una empresa externa y limitó su interacción a alumnos del nivel inicial. Al conocerse su arresto, la dirección solicitó un reemplazo de inmediato y envió una carta a las familias para informar sobre la situación. El mensaje institucional difundido por el distrito remarcó: “La seguridad de los estudiantes siempre fue la prioridad”. Esta comunicación fue informada por la estación de noticias 6ABC Philadelphia.

Primer plano de Armand Amar, un hombre con cabello oscuro y largo, gafas, barba y bigote, vistiendo una camiseta naranja
Stebbins enfrenta 16 cargos por delitos graves, incluyendo agresión sexual agravada y posesión de material de abuso sexual infantil, según documentos judiciales. (Captura de video)

Las autoridades educativas y policiales revisaron los antecedentes de Stebbins y no hallaron denuncias previas vinculadas a su desempeño escolar. El distrito confirmó que, hasta ese momento, no existían reportes creíbles de abusos dentro del colegio. La comunidad escolar de Woodbine solicitó mayores controles sobre la selección y supervisión del personal externo.

Estado procesal y llamado a la comunidad

Stebbins permanece detenido en el Atlantic County Justice Facility, a la espera de la audiencia donde un juez determinará si continúa bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales. Los fiscales recordaron que un delito de primer grado en Nueva Jersey puede recibir una condena de 10 a 20 años de prisión.

La fiscalía habilitó canales de denuncia anónima para quienes puedan aportar información sobre conductas indebidas en la escuela Woodbine o en otros ámbitos donde Stebbins tuvo contacto con menores.

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