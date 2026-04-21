Kit Harington y su mirada sobre los comienzos en la actuación: “Si no puedes lidiar con el rechazo no llegarás muy lejos”

La cuarta temporada de Industry profundiza en las tensiones del mundo financiero con el regreso de Kit Harington como Sir Henry Muck, en una trama que explora crisis personales, herencias familiares y luchas de poder en la élite empresarial (HBO)

Kit Harington afirmó que los rechazos actorales durante su juventud fueron clave en su perseverancia y éxito en la industria. El actor explicó en una entrevista con Backstage magazine que enfrentarse a la exclusión en sus primeros intentos lo motivó a demostrar su capacidad, una actitud que lo acompañó hasta consagrarse internacionalmente con Game of Thrones.

Enfrentar rechazos al inicio de su carrera permitió que Harington desarrollara resiliencia y una ética orientada al aprendizaje. Según relató al medio, sentirse descartado en castings y escuelas de teatro lo condujo a redefinir sus objetivos y perfeccionar sus habilidades, sentando así la base de su recorrido profesional.

La experiencia de Christopher Catesby Harington, nacido en Worcestershire, Inglaterra, está marcada por el recuerdo de aquel primer fracaso. “Recuerdo que fue como un golpe durísimo”, reconoció.

El actor británico desarrolló resiliencia y una ética de aprendizaje gracias a las negativas iniciales en castings y escuelas de teatro (Portada de Backstage Kit Harington)

Tras una reacción inicial de frustración, decidió convertir ese malestar en empeño para demostrar “de lo que era capaz”. Familia y escuela influyeron al canalizar su energía creativa, y fue su madre, Deborah Jane Catesby, quien le recomendó solicitar plaza en el National Youth Theatre, donde comenzaron tanto su exigente formación como la serie de rechazos que lo moldearon.

El motor del rechazo y la resiliencia en la carrera de Kit Harington

Incluso tras ingresar al National Youth Theatre, Harington volvió a experimentar el rechazo. No fue seleccionado en su primera audición dentro de la institución. “Si no puedes lidiar con el rechazo no llegarás muy lejos”, afirmó a Backstage magazine.

Durante las admisiones a escuelas de arte dramático, recibió varias negativas, pero decidió aceptar que el “rechazo actoral” sería parte fundamental de su evolución.

El intérprete recordó que, tras numerosos intentos, obtuvo su primer papel protagónico en War Horse, presentada en el West End en 2009. Considera esa obra como uno de los grandes hitos de su carrera teatral, donde experimentó la reacción del público y fortaleció su vínculo con el escenario.

La influencia familiar y su formación en el National Youth Theatre impulsaron la carrera de Kit Harington desde sus primeros fracasos profesionales (REUTERS)

También subrayó que la capacidad de reponerse fue decisiva en su trayectoria, convencido de que no habría avanzado sin superar las primeras adversidades.

De Jon Snow a nuevos retos: evolución tras el éxito televisivo

La oportunidad central llegó en 2011 cuando David Benioff y DB Weiss lo eligieron para interpretar a Jon Snow en “Game of Thrones”, de HBO. Este personaje lo posicionó como una figura reconocida a nivel mundial y como uno de los actores mejor remunerados de televisión, con dos nominaciones a los premios Emmy y un Globo de Oro.

El cierre de la serie, en 2019, abrió la puerta a desafíos diferentes. Harington se integró en el mundo del cine con Eternals de Marvel y volvió a los teatros londinenses en títulos como Doctor Fausto y Enrique V.

El éxito internacional de Jon Snow en Game of Thrones posicionó a Harington como uno de los actores mejor valorados y reconocidos del mundo (HBO)

Desde 2024, Harington se sumergió en proyectos como Industry y la miniserie Historia de dos ciudades, mostrando su versatilidad y renovando su apuesta por relatos complejos y exigentes, según destacó el medio.

Industry y la madurez personal frente a los desafíos

Su nueva etapa profesional, impulsada por su papel como Henry Muck, director ejecutivo en Industry, refleja un crecimiento personal y artístico relevante.

El propio Harington contó a Backstage magazine que sus interpretaciones parten ahora desde la introspección, influida por experiencias vitales como la “sobriedad” y la “paternidad”.

“La combinación de convertirme en padre y poner mi vida en orden me hizo pensar: ‘Vale, esto es realmente gratificante’”, compartió. El actor relató que enfrentar dificultades y limpiar su vida lo llevaron a una relación más sana con su trabajo y a sobrellevar la presión de la fama.

Nuevos desafíos profesionales como Industry y la miniserie Historia de dos ciudades demuestran la versatilidad y madurez artística de Harington (REUTERS)

Los aprendizajes personales impactaron su ética laboral, apoyando la idea de que la superación de obstáculos internos, desde luchar contra adicciones hasta buscar el equilibrio emocional, enriquecen tanto la interpretación artística como el enfoque profesional.

Lecciones de un trayecto singular en la actuación

A los 39 años, Harington defendió el “aprendizaje actoral” continuo y reconoció en el teatro el espacio donde consigue calmar su mente y perfeccionar su vocación. Intenta actuar en una obra cada dos años y se inspira viendo figuras como Emma Thompson, Jared Harris o Edward Norton cuando no puede subir al escenario, según detalló al medio especializado en entretenimiento.

Al describir una escena de Thompson, subrayó: “Ella sube las escaleras, llora y vuelve a bajar. Esa secuencia resume todo lo esencial que un actor debe comprender”. Para Harington, la “mejora continua” y la humildad ante cada papel son esenciales y lo encaminan hacia desafíos creativos como Sydney Carton, el protagonista de Historia de dos ciudades.

Kit Harington atribuyó su crecimiento actoral y ético a la superación de adicciones y a la búsqueda de equilibrio emocional tras la paternidad (REUTERS)

Esta voluntad de perfeccionamiento y el aprendizaje extraído de cada experiencia delinean una carrera guiada por la superación. Harington sostuvo en diálogo con Backstage magazine que sigue buscando lo que lo transforma en mejor intérprete, motivado desde los primeros rechazos que marcaron sus comienzos.

Lejos del reconocimiento inmediato, el actor encuentra nuevas reservas de talento cada vez que se enfrenta a lo desconocido, descubriendo así logros que van más allá de cualquier expectativa previa.