Alerta en la ruta 710 de Florida por tráfico de drogas y 20 muertes por accidentes

La carretera estatal 710 de Florida se consolida como eje clave en el tráfico de drogas entre Palm Beach y Okeechobee. (YouTube)

Las autoridades de Florida refuerzan la vigilancia sobre la carretera estatal 710, identificada como una de las rutas más utilizadas para el tráfico de drogas entre Palm Beach y Okeechobee. Solo en el último año, la zona registró 20 muertes por accidentes, una estadística que llevó a incrementar los operativos policiales y endurecer los controles vehiculares, según la Oficina del Alguacil del condado Martin y reportes de medios locales.

Las autoridades señalaron que los sospechosos eligieron esta vía rural para trasladar drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína, con el objetivo de evitar las rutas principales donde la vigilancia policial es más intensa. El mayor Rubén Romero declaró a Telemundo 51 que existe la creencia entre el público de que utilizar ese tramo facilita el tráfico de drogas y otros delitos al esquivar caminos más controlados.

Por qué la carretera 710 preocupa a las autoridades

La carretera estatal 710, que bordea el lago Okeechobee y conecta Palm Beach con el condado Okeechobee, se ha convertido en foco de investigaciones y operativos tras su uso como corredor para el narcotráfico. Las autoridades detectaron que los traficantes buscaban carreteras menos vigiladas para mover sustancias ilegales y evitar controles policiales, según datos recogidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA.

En el último año, la carretera 710 registró 20 muertes por accidentes, lo que incrementó los operativos y controles policiales. (Telemundo )

Romero, representante de la Oficina del Alguacil de Martin, afirmó que en las últimas semanas intensificaron los operativos, lo que llevó a la detención de varios sospechosos, así como al decomiso de drogas y parafernalia. El funcionario señaló: “Estamos aplicando la ley de forma firme: realizamos paradas de tráfico, emitimos multas y buscamos a personas que cometieron delitos”, en declaraciones al canal local Telemundo 51.

Qué drogas transportan y cómo lo hicieron

De acuerdo con la DEA y reportes del canal local CBS News Miami, las organizaciones criminales emplearon tanto vehículos particulares como camiones comerciales para trasladar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. Estas sustancias ingresaron a Florida por vía terrestre, aérea o marítima, y luego fueron distribuidas a través de rutas estatales y locales, como la 710, para llegar a otros estados o ciudades.

Los operativos de la policía y la DEA sobre la carretera 710 incluyen retenes, patrullajes y tecnología de vigilancia para frenar el narcotráfico. (Telemundo )

El sur de Florida se consolidó como un importante corredor para el tráfico de drogas en la región. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que grupos de origen mexicano y colombiano recurrieron a rutas alternativas para esquivar la vigilancia federal y estatal, utilizando carreteras rurales y servicios de paquetería para el transporte de narcóticos.

Dónde y cuándo ocurrieron los operativos

Las acciones policiales se enfocaron en el oeste del condado Martin, especialmente en los alrededores de Indiantown, donde se encuentra el tramo más vulnerable de la ruta 710. Los operativos se realizan de manera intensiva desde hace varias semanas y, según las autoridades, continuará la vigilancia en los próximos meses mientras persista el riesgo de tráfico de drogas y accidentes fatales.

Las autoridades identifican a carteles mexicanos y colombianos como responsables del tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas en la zona. (Telemundo )

Romero resaltó que el objetivo principal consistió en impedir que el crimen llegara a zonas residenciales o escolares: “No estamos esperando que el crimen llegue a nuestros vecindarios o escuelas. Sabemos que esta ruta puede ser utilizada para llegar a ciudades como Stuart o Jensen Beach, y lo que estamos haciendo es detenerlos en el camino”, explicó al canal local Telemundo 51.

Quiénes están detrás y cómo respondió la policía

Las investigaciones federales y estatales identificaron a organizaciones criminales con vínculos en México y Colombia como responsables del trasiego de drogas por estas rutas. Según el medio estadounidense Fox News, la reciente captura de 11 personas y el decomiso de varios kilos de fentanilo y cocaína confirmaron la participación de carteles internacionales en la distribución de sustancias ilegales a través de Florida.

El Departamento de Justicia alerta que el sur de Florida es un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia otros estados y ciudades estadounidenses. (Telemundo )

La Oficina del Alguacil y la DEA trabajaron de manera coordinada, incrementaron los patrullajes, instalaron retenes y emplearon tecnología de vigilancia para identificar vehículos sospechosos. Las fuerzas del orden advirtieron que quienes utilizaran la carretera 710 para transportar drogas o armas tenían altas probabilidades de ser detenidos.

Perspectivas y próximos pasos

Las autoridades de Florida aseguraron que los operativos continuarán de forma permanente mientras persista el riesgo de tráfico de drogas y accidentes en la ruta 710. La cooperación entre agencias locales, estatales y federales se centró en frenar la actividad delictiva antes de que afectara a las comunidades cercanas y reducir la cifra de víctimas en la vía.

La vigilancia permanente y la cooperación entre agencias buscan prevenir que el crimen y los accidentes afecten comunidades y escuelas cercanas a la ruta 710. (Telemundo )

La presencia de carteles internacionales y el uso de rutas secundarias para el traslado de drogas obligaron a un monitoreo constante y a la adaptación de estrategias policiales, según informes de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los residentes y conductores que transiten por la zona pueden esperar una vigilancia reforzada y controles frecuentes en los próximos meses.