El gobierno de Chad enviará 1.500 soldados a Haití para apoyar la misión de seguridad

Vehículos policiales en el cruce del aeropuerto, más conocido como el cruce de Rezistans, en Puerto Príncipe, la capital de Haití, el 17 de febrero de 2026, mientras el país, sumido en una grave crisis humanitaria, está a merced de las bandas criminales.

Chad desplegará 1.500 soldados en Haití como parte de la fuerza de seguridad de las Naciones Unidas en el país caribeño para combatir la violencia de las pandillas, según una carta del presidente al parlamento.

En la carta leída el lunes ante los legisladores del país centroafricano, el presidente chadiano Mahamat Déby Itno anunció que dos batallones de 750 soldados cada uno serán desplegados a partir de este mes durante un año, a raíz de una solicitud de las Naciones Unidas.

“Ya se ha enviado un contingente de 400 hombres a Haití como parte de esta misión que honra a Chad y a sus fuerzas de defensa y seguridad”, dijo el presidente.

El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación de la fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití a 5.500 efectivos, denominada Fuerza de Represión de Pandillas, y amplió sus facultades para incluir la detención de presuntos miembros de pandillas, algo que la fuerza anterior no tenía.

El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby.

La misión anterior, puesta en marcha en 2023, estaba prevista para incluir a 2.500 personas y estaba dirigida por la policía keniana, pero se vio obstaculizada por la falta de personal y fondos.

Interrogado por esta cuestión, Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, ha querido recordar en rueda de prensa que los efectivos de estas misiones “no son cascos azules, no son personal de la ONU”.

“Independientemente de eso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU supervisa, documenta y da seguimiento a las denuncias de abuso sexual, incluso cuando involucran a fuerzas que no pertenecen a la ONU y operan bajo un mandato del Consejo de Seguridad”, ha señalado antes de reclamar que “cada una de las denuncias sea investigada exhaustivamente por las autoridades nacionales del país cuyos soldados están operando y que los responsables rindan cuentas”.

Últimos enfrentamientos

Un número indeterminado de muertos, heridos y cientos de desplazados es el resultado de enfrentamientos entre bandas armadas en la zona de Plaine du Cul de Sac (Llanura del callejón sin salida), al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití, sin presencia de la Policía Nacional de ese país.

Los residentes regresan al barrio Delmas 30 después de que el líder de la pandilla, Jimmy "Barbeque" Cherizier, retirara a sus hombres de varios barrios del noreste de Puerto Príncipe e instara a los antiguos residentes a regresar a sus hogares, en Puerto Príncipe, Haití, el 28 de agosto de 2025. REUTERS/Jean Feguens Regala/Foto de archivo

La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) no han hecho presencia en el lugar, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus hogares.

Los desplazamientos se producen a pie o en motocicletas. Algunos han podido llevarse lo imprescindible, mientras que otros han huido con lo único que llevan puesto, según imágenes en las redes sociales.

Este conflicto, que comenzó hace dos días, enfrenta a las pandillas de Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, destacaron medios locales.

El país caribeño ha registrado, entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, más de 5.500 muertes por los actos violentos perpetrados por estos grupos armados y por las actuaciones contra ellos desde las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Un policía monta guardia el martes 3 de marzo de 2026 en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Bandas criminales peligrosas controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe, la capital del país, y extensas zonas de la región central. En 2021, un grupo de hombres armados asesinó al expresidente Jovenel Moïse en su domicilio.

Según grupos de derechos humanos, al menos 30 personas murieron y decenas más están desaparecidas después de que la banda Gran Grif lanzara un nuevo ataque contra la ciudad de Petite-Rivière de l’Artibonite, en el centro de Haití, el mes pasado.

(con información de AP y EP)