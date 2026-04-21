Estados Unidos

Carreras ilegales y caos en Queens: un “anillo de fuego” desata ataques a patrullas y moviliza a la policía de Nueva York

Un multitudinario encuentro automovilístico en Maspeth terminó con destrozos, enfrentamientos y una fuerte respuesta policial, aumentando la preocupación por la seguridad en el barrio

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran autos girando, llamas en el asfalto y la multitud rodeando la escena bajo la mirada del NYPD (@PhilWongNYC)

Un episodio de conducción temeraria en el barrio de Maspeth en Queens derivó durante el último fin de semana en la movilización inmediata de unidades del New York City Police Department (NYPD), luego de que una multitud de cerca de 100 vehículos y centenares de espectadores bloquearan el cruce de 69th Street y Eliot Avenue, realizando maniobras peligrosas alrededor de un “anillo de fuego” y atacando patrullas al llegar los agentes, de acuerdo con información del NYPD recogida por cadenas locales.

El incidente dejó huellas en la calzada y evidenció tanto la capacidad de organización de estas convocatorias clandestinas como el nivel de alarma generado en el vecindario, que enfrenta estos episodios con creciente frecuencia.

Vista nocturna de un coche gris realizando "donuts" con llamas rojas en el asfalto, rodeado de una multitud, otros vehículos y semáforos verdes
El cruce de 69th Street y Eliot Avenue se convirtió en escenario de disturbios y tensión vecinal por la magnitud de la convocatoria y los riesgos generados (@PhilWongNYC)

La policía identificó a ocho sospechosos y fijó la búsqueda de al menos cuatro vehículos, entre los que destacan un BMW X3 plateado, un automóvil azul y un BMW blanco. Este último fue visto con múltiples ocupantes según imágenes obtenidas durante el suceso, de acuerdo a Fox 5 NY.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa cómo los conductores ejecutan giros de 360 grados mientras decenas de asistentes graban la acción con sus teléfonos. En un momento, el asfalto ardió en llamas, generando especial preocupación entre los empleados de dos estaciones de servicio adyacentes al lugar.

Una cuadrícula de ocho imágenes de vigilancia que muestran a varias personas, algunas en interiores y otras con la cara cubierta, relacionadas con un "street takeover"
Las autoridades buscan a ocho personas identificadas como responsables de la organización y los daños provocados durante el evento (Crime Stoppers)

El legado de los “street takeovers”: un peligro recurrente en Queens

La magnitud de la convocatoria, registrada poco antes de las 2:00 del sábado, quedó evidenciada por la llegada de múltiples llamadas al 911.

Oficiales arribaron y lograron dispersar rápidamente a gran parte del grupo, aunque la situación se deterioró al recibir ataques directos a vehículos policiales: tres individuos saltaron sobre el capó de una patrulla marcada y quebraron el parabrisas antes de huir, precisó el NYPD a CBS News.

Según Telemundo 47, varias ventanas de autos policiales resultaron destrozadas, aunque no hubo personas heridas ni detenciones en el acto.

Vista de una intersección con semáforo y señal de 69 St, una gasolinera Mobil con bandera estadounidense, y múltiples marcas de derrape en el asfalto
El asfalto amaneció marcado por huellas de neumáticos y restos de quemaduras, reflejando el nivel de destrucción tras la intervención (@PhilWongNYC)

Moustafa Dawod, empleado de una gasolinera BP cercana, advirtió sobre el riesgo extremo: “Es una locura encender un círculo de fuego entre dos gasolineras. También parecía que intentaban arrojar botellas con algún líquido, lo que es peligroso”.

Testimonios recogidos por CBS News incluyen al de Simeon Draguca: “Escuché una explosión muy fuerte… Estoy sorprendido de que nadie haya muerto, porque los chicos corrían entre los autos”. Otros residentes, como Donna Livecchi y Darlene Gerasoulis, mencionaron la sensación de miedo y la dificultad de las fuerzas policiales para controlar la multitud.

En respuesta directa al evento, la policía incrementó la vigilancia en la intersección, sumando patrullas, drones y helicópteros que continuaron recorriendo la zona durante la noche y los días posteriores, según CBS News.

A pesar del despliegue, la única sanción impuesta fue una infracción de tránsito por estacionar en un paso de peatones, sin detenciones hasta la fecha y con la investigación en curso, según confirmaron tanto CBS News como abc7 NY.

Vista aérea de una calle concurrida de noche, donde un coche de policía con luces intermitentes está entre varios coches y personas, con humo en el aire
El despliegue incluyó patrullas, drones y helicópteros para reforzar la vigilancia en la zona tras la convocatoria masiva (@PhilWongNYC)

Preocupación política y demandas de acción tras los incidentes en Maspeth

El concejal de la ciudad de Nueva York Phil Wong condenó el hecho en un comunicado a Fox 5 NY: “Este tipo de comportamiento imprudente es un ataque contra nuestra calidad de vida y no puede ser tolerado”. Wong anunció reuniones con la comisionada Jessica Tisch del NYPD para exigir responsabilidades y discutir medidas preventivas, entre ellas el refuerzo de la presencia policial en la zona.

En diálogo con abc7 NY, Wong insistió: “Nunca tuvimos suficientes agentes. Cuando me reúna con la comisionada mañana, haré esa petición. Necesitamos más patrullas y más policías”.

Residentes y representantes políticos reclamaron controles reforzados sobre las redes sociales, desde donde, según testimonios recabados por Fox 5 NY, suelen organizarse estos eventos. Algunos exdetectives consultados por el medio destacaron la necesidad de que el NYPD despliegue unidades especializadas para enfrentar eficazmente este tipo de manifestaciones.

Un hombre asiático calvo con gafas, traje oscuro y camisa a cuadros, gesticula con las manos frente a un fondo de paneles acústicos negros y una pared clara
Phil Wong, representante local, reclamó mayores recursos y presencia policial para evitar que se repitan episodios similares en el distrito (@POL-AND TV)

Antecedentes recientes y vías de denuncia para la ciudadanía

El fenómeno de los “street takeovers” se repitió en Queens, con incidentes graves como el registrado en noviembre de 2025 en el sector de Malba, donde un guardia de seguridad resultó herido, una pareja fue atacada y un auto fue incendiado tras maniobras similares, según consignó Fox 5 NY.

La reiteración de este tipo de actos preocupa por la escalada de violencia y el potencial riesgo para quienes viven o trabajan cerca de estos escenarios.

El NYPD publicó fotografías de los sospechosos y solicita la colaboración de la comunidad para identificarlos a través de Crime Stoppers, disponible en los teléfonos 1-800-577-TIPS y 1-888-57-PISTA para español, según reiteró Telemundo 47.

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