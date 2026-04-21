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El régimen chino presionó a países de África para impedir el uso del espacio aéreo al presidente de Taiwán

La decisión fue anunciada por la oficina de William Lai tras la negativa de Seychelles, Mauricio y Madagascar a permitir el paso de la aeronave con destino a Esuatini

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ARCHIVO: El presidente taiwanés, William Lai (Lai Ching-te), durante la ceremonia de lanzamiento del Batallón de Tanques M1A2T, en Hukou, Taiwán, el 31 de octubre de 2025 (EFE)
ARCHIVO: El presidente taiwanés, William Lai (Lai Ching-te), durante la ceremonia de lanzamiento del Batallón de Tanques M1A2T, en Hukou, Taiwán, el 31 de octubre de 2025 (EFE)

El presidente William Lai aplazó una visita oficial a Esuatini, el único socio diplomático de Taiwán en África, tras la revocación de permisos de sobrevuelo por parte de Seychelles, Mauricio y Madagascar, según informó este martes el secretario general de la Oficina Presidencial, Pan Men-an, en declaraciones recogidas por Taipei Times y Reuters.

Pan atribuyó esta acción a “presiones intensas y coerción económica de las autoridades chinas”. El funcionario calificó la medida como “sin precedentes” y afirmó que la seguridad aérea se vio comprometida y se violaron normas internacionales, además de ofender a la población taiwanesa. Como respuesta, el gobierno de la isla decidió designar a un enviado especial para representar a Taiwán en Esuatini durante los actos programados de este fin de semana, que incluyen la celebración del 40° aniversario de la entronización y el cumpleaños número 58 del rey Mswati III.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Madagascar declaró a Reuters que la negativa obedece al reconocimiento de “una sola China” y recalcó que la decisión se tomó en ejercicio de la soberanía nacional sobre el espacio aéreo. Por su parte, el gobierno de Seychelles rehusó comentar, y Mauricio no había respondido al cierre de la información.

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Normalmente, los mandatarios taiwaneses sobrevuelan países sin lazos diplomáticos formales sin inconvenientes, pero China mantiene una posición crítica ante Lai, a quien califica de “separatista”. Lai sostiene que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro y defiende el derecho de Taiwán a relacionarse con otros países sin la intervención del régimen autoritario de Beijing.

Más presiones contra Taiwán

Además de la presión diplomática, el régimen chino ejerce un acoso militar continuo. El portaaviones chino Liaoning navegó este lunes por el estrecho de Taiwán, apenas un día después de que Beijing anunciara el despliegue de una formación naval en el Pacífico Occidental, según el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) taiwánes.

El portaaviones Liaoning (CV-16) del Partido Comunista de China transitó hoy (lunes 20) por el estrecho de Taiwán, mientras las Fuerzas Armadas mantienen una estrecha vigilancia”, señaló el MDN en un breve comunicado, acompañado de una fotografía en blanco y negro de la embarcación.

La cartera castrense no brindó detalles adicionales sobre el rumbo ni la naturaleza de la misión del Liaoning, el más antiguo de los tres portaaviones que tiene operativos el gigante asiático.

ARCHIVO: El portaaviones chino Liaoning navega por el estrecho de Miyako cerca de Okinawa en su camino hacia el Pacífico, el 4 de abril de 2021 (Reuters)
ARCHIVO: El portaaviones chino Liaoning navega por el estrecho de Miyako cerca de Okinawa en su camino hacia el Pacífico, el 4 de abril de 2021 (Reuters)

El Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL), organismo encargado de las operaciones militares en torno a Taiwán, anunció este domingo que la formación naval 133 llevará a cabo ejercicios en el Pacífico Occidental para probar sus capacidades operativas en alta mar.

Las embarcaciones, que están lideradas por el destructor Baotou, de la clase 052D, tienen previsto transitar por el canal de Yokoate, una vía marítima más próxima al territorio continental japonés que el estrecho de Miyako, por el que han pasado buques chinos en ejercicios anteriores.

Por el momento se desconoce si el Liaoning forma parte de dicha formación naval o pertenece a una distinta. Respecto a este despliegue, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, afirmó este lunes que el MDN empleará capacidades conjuntas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como “diversas fuentes de información”, para mantener un “seguimiento exhaustivo” de los movimientos de estos barcos.

(Con información de Reuters y EFE).-

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