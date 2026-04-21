Mujeres estadounidenses se consolidan en el sector del whisky y transforman estereotipos de la industria

Las mujeres lideran el cambio en la industria del whiskey al ocupar puestos como maestras destiladoras, empresarias y consumidoras influyentes en Estados Unidos (REUTERS/Carlos Osorio)

Las mujeres están asumiendo roles de liderazgo en la industria del whiskey, un sector históricamente dominado por hombres, al emerger como empresarias, maestras destiladoras y consumidoras influyentes.

Este fenómeno redefinirá la cultura y el mercado de la bebida en Estados Unidos y a nivel internacional, según reportó la agencia Associated Press.

Meghan Ireland, jefa de mezclas de la destilería WhistlePig en Vermont, ejemplifica este cambio. Aunque se formó como ingeniera química, descubrió el potencial de su formación tras leer sobre una colega que había alcanzado la maestría en destilación.

“Fue como una conexión: ver a alguien que se parecía a mí, con la misma educación y trayectoria, haciendo este trabajo”, relató Ireland. Actualmente, supervisa tanto la producción estándar como los lotes experimentales en WhistlePig, donde desarrolló el Boss Hog VII, un whiskey reconocido internacionalmente por su finalización en barricas de roble español y teca brasileña.

Meghan Ireland de WhistlePig destaca como referente femenino en la producción de whiskey, al desarrollar innovaciones como el Boss Hog VII (AP Photo/Robert F. Bukaty)

La participación femenina creció no solo en la producción, sino también en la base de consumidores. Judy Hollis Jones, presidenta y directora ejecutiva de Buzzard’s Roost en Kentucky, cofundó la marca en 2019 luego de una extensa carrera como ejecutiva alimentaria.

Hollis Jones recordó que su llegada al mundo del whiskey replicó la dinámica de sus anteriores altos cargos: era la única mujer en la mesa. “Es un negocio difícil que ha tenido altibajos, pero lo que no ha dejado de aumentar es el número de mujeres que asisten a degustaciones y recorridos, entusiasmadas por vivir la experiencia del whiskey”, indicó Hollis Jones a Associated Press.

La presencia de mujeres desafía estereotipos persistentes. Algunas enfrentan dudas de colegas y consumidores sobre su afinidad genuina por el whiskey.

Asimismo, la periodista británica Becky Paskin, fundadora de la organización OurWhiskey Foundation, relató que incluso fue cuestionada como jueza en un concurso de degustación. “Es una bebida que carga expectativas: quién la bebe o quién la produce según el género”, explicó Paskin.

Parte de su labor consiste en generar imágenes de mujeres bebiendo whiskey que rompan con representaciones tradicionalmente sexualizadas o moralistas: “Las únicas imágenes disponibles mostraban a mujeres embarazadas, ebrias, desnudas o en combinaciones de esas situaciones”.

El laboratorio de mezcla de la destilería WhistlePig, requieren un proceso riguroso en el desarrollo (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Mujeres que fueron pioneras en la historia del whiskey estadounidense

La percepción del whiskey como una bebida y una industria masculinas contrasta con el papel sustancial de las mujeres en su desarrollo.

La alquimista Maria Hebraea inventó el primer instrumento de destilación en el siglo II, de acuerdo con la experta en bourbon Susan Reigler. En Estados Unidos, el destilado estuvo asociado durante mucho tiempo a tareas femeninas vinculadas al hogar, la medicina y la producción artesanal.

Durante el siglo XIX, mujeres como Catherine Carpenter administraron destilerías en Kentucky; Carpenter registró la primera receta conocida de sour mash, un método de fermentación que aún predomina en la fabricación de whiskey estadounidense.

El resurgimiento del whiskey en Estados Unidos durante la década de 1990 incluyó aportes femeninos clave. Según Reigler, las esposas tomaron decisiones de marketing que impulsaron el turismo en las destilerías, mientras que bartenders innovadoras crearon nuevos cócteles a base de whiskey.

Tres mujeres —Peggy Noe Stevens de Woodford Reserve, Donna Nally de Maker’s Mark y Doris Calhoun de Jim Beam— fueron cofundadoras del Kentucky Bourbon Trail, un circuito replicado en todo el país.

“Siempre ha habido mujeres en el bourbon, aunque muchas han permanecido en segundo plano”, afirmó Reigler a Associated Press.

La diversidad de género redefine el perfil del consumidor de whiskey, mostrando que esta bebida es apreciada por una amplia gama de personas en Estados Unidos (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Diversidad redefine el perfil del whiskey y su consumo

La creciente visibilidad de mujeres ejecutivas y expertas en la industria ha propiciado cambios notables en la percepción y el producto. Ireland, desde WhistlePig, afirma que la participación femenina establece que “el whiskey es un trago para todos” y destacó: “Puede ser disfrutado por cualquiera y lo estamos elaborando también las mujeres”.

Para Hollis Jones, la imagen tradicional del consumidor de bourbon se diluye cada vez más: “Me han dicho: ‘Ah, no llevas vaqueros, botas y sombrero de vaquero’. Y respondo: ‘No, no los uso. Y no todas las mujeres que beben bourbon los llevan. Somos una gama extremadamente diversa de personas que amamos el bourbon’”.

La llegada de Judy Hollis Jones a la dirección de Buzzard’s Roost demuestra el avance femenino en la gestión ejecutiva del whiskey estadounidense (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Esta transformación en los rostros de la industria y sus consumidores está cambiando la relación de género con el whiskey, tanto en la sala de destilación como en los bares y casas de Estados Unidos.