Un padre muere ahogado tras rescatar a sus hijos en una playa del sur de Florida

El ahogamiento de Ryan Jennings en Juno Beach durante unas vacaciones en Florida evidencia el peligro de las corrientes de resaca (Captura Telemundo Miami)

Un hombre de 46 años falleció ahogado tras rescatar a sus dos hijos de una corriente de resaca en Juno Beach (condado de Palm Beach) el lunes, durante unas vacaciones familiares en el sur de Florida, según informaron autoridades a Telemundo 51.

La víctima, identificada como Ryan Jennings, había viajado desde Maine junto a su esposa y tres hijos; la pareja esperaba su cuarto hijo, de acuerdo con declaraciones de Emily Jennings a NBC News y publicaciones en redes sociales.

El lunes, Ryan Jennings estaba en la playa con su familia cuando sus hijos mayores, de 12 y 9 años, fueron arrastrados repentinamente por una corriente de resaca.

Emily Jennings relató que ella permanecía en la orilla con su hija menor y vio cómo su esposo y los niños eran arrastrados mar adentro.

El niño de nueve años logró salir del agua por sí mismo y pidió ayuda. Ryan Jennings pudo sostener a su hija para mantenerla a salvo antes de ser él mismo arrastrado por la corriente.

Las corrientes de resaca en las costas de Palm Beach originaron decenas de rescates e incluso varios ahogamientos en los últimos días (Captura Telemundo Miami)

Los equipos de emergencia lo rescataron y lo trasladaron al hospital, donde falleció horas después por la gravedad del episodio.

La tragedia de Ryan Jennings se suma a otros incidentes similares ocurridos en los últimos días en el condado de Palm Beach y playas cercanas.

Equipos de emergencia locales reportaron decenas de rescates e incluso varios ahogamientos en la zona recientemente, un fenómeno asociado al incremento de las corrientes de resaca propio de la temporada.

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advirtió que las condiciones peligrosas continuarán y aconsejó a los bañistas no ingresar al mar hasta al menos el jueves.

Corrientes de resaca: cómo se originan y alertas en la costa este de Florida

Las corrientes de resaca se generan cuando el agua acumulada en la orilla retorna hacia el mar a través de canales estrechos y pueden alcanzar velocidades superiores a 2 metros por segundo, lo que dificulta que incluso nadadores experimentados regresen nadando en línea recta hacia la costa.

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos mantiene las alertas y recomienda a los bañistas no ingresar al mar hasta al menos el jueves (Captura Telemundo Miami)

El Servicio Nacional de Meteorología de Miami ha intensificado sus alertas en las últimas semanas debido a las condiciones climáticas que favorecen estas corrientes en la costa este de Florida.

Los expertos aconsejan identificar señales de resaca —como interrupciones en el oleaje, franjas de agua más oscura o espuma— y mantener la calma en caso de quedar atrapado, nadando en paralelo a la orilla para salir de la corriente.

Ante el incremento de emergencias acuáticas, las autoridades de Palm Beach y condados vecinos recomiendan acudir solo a playas con presencia de salvavidas y atender sus indicaciones.

El teniente Yuniel Usin, portavoz de Ocean Rescue, indicó: “nadar paralelo a la orilla” es fundamental, ya que intentar volver al punto de entrada suele agotar las fuerzas rápidamente.

Los equipos de rescate de Palm Beach informaron que, solo durante el fin de semana, realizaron más de 30 intervenciones vinculadas a resacas y oleaje peligroso, mientras que en Fort Lauderdale hubo decenas de incidentes separados bajo condiciones similares, según confirmaron organismos meteorológicos y de rescate a Telemundo 51.

Estas estadísticas reforzaron la presencia de personal de emergencia en las playas más concurridas y motivaron el uso de banderas rojas como advertencia para los visitantes.

Las corrientes de resaca pueden alcanzar velocidades superiores a 2 metros por segundo, dificultando el retorno rápido de bañistas a la orilla en Florida (Captura Telemundo Miami)

Recomendaciones ante el aumento de incidentes y medidas para prevenir tragedias

Las autoridades enfatizan que las corrientes de resaca se encuentran entre los principales peligros de las playas de Florida, responsables de un promedio de cincuenta muertes anuales en el país, según el portal Statista.

El riesgo afecta sobre todo a turistas que desconocen los signos de alerta propios del entorno marino.

El incremento reciente de incidentes en la costa este de Florida está relacionado con condiciones meteorológicas específicas, como vientos fuertes y mareas altas, que potencian la formación y frecuencia de las corrientes de resaca.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señala que estos eventos tienden a ser más frecuentes en primavera y verano, al coincidir con una mayor afluencia de turistas y mayor presión sobre la vigilancia playera.

Los organismos de emergencia insisten en que, antes de acudir a la playa, los visitantes deben informarse sobre las condiciones del mar y escoger zonas vigiladas por salvavidas.

Si la persona queda atrapada en una corriente de resaca, los expertos recomiendan conservar energía, evitar luchar contracorriente y buscar escapar nadando lateralmente a la orilla. Una vez fuera de la zona de influencia de la corriente, podrá regresar a la playa con mayor seguridad.

La historia de Ryan Jennings subraya la necesidad de prevenir y de actuar con rapidez ante emergencias en el agua. Las autoridades locales remarcan que, aunque los rescates con intervención profesional son posibles, la mejor estrategia sigue siendo evitar exponerse a condiciones adversas y atender las advertencias oficiales.